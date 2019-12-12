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Все про:бійка (476) Київська область (1081) Нацполіція (8641) патрульна поліція (958)

 П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція. ФОТО

П'яна жінка напала на співробітника патрульної поліції в Київській області, вдарила його ногою в голову. У правоохоронця діагностували струс мозку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Таким чином 30-річна жінка в нетверезому вигляді намагалася "протистояти свавіллю поліцейських".

Інцидент стався на контрольному стаціонарному пункті поліції автодороги Київ-Одеса біля міста Біла Церква.

Наряд патрульної поліції зупинив автівку, що рухалась з одною включеною фарою. Під час зупинки працівники поліції перевірили документи у водія, який одразу усунув технічну несправність і сів за кермо, щоб їхати далі.

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Однак у цей час з машини вийшов пасажир, який мав явні ознаки сп’яніння, і почав з’ясовувати у патрульних причину зупинки. Поводив себе нахабно, на зауваження поліцейських не реагував, вибіг на проїжджу частину дороги. Щоб вберегти чоловіка від трагічних наслідків, правоохоронці намагались його відтягнути від траси. 

Саме тоді "на захист свого родича" вийшла з автівки молода жінка. Вона зненацька щосили завдала ногою удар в голову одному з патрульних поліцейських.

30-річну жительку Одещини затримали у порядку ст. 208 КПК України. Встановлено, що вміст алкоголю в крові становив 1 проміле.

Потерпілому поліцейському лікарі діагностували травму голови та струс мозку.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Жінці, яка зараз в ізоляторі тимчасового тримання, загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

А її родич відбудеться сплатою штрафу. Працівники поліції склали щодо нього три адміністративні протоколи за порушення ПДР пішоходами, за появу у громадських містах у п’яному вигляді та злісну непокору правоохоронцям.

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Пяна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція 01
Пяна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164957
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, це в неї такі довги ноги чи патрульний повзав?
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ну тада - пьяная фанка брюса ли П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7549
лютее уже не могёт быть

если у неё есть муж, то ......
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наша полиция она такая - профессиАнальная ..
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Цікаво, це в неї такі довги ноги чи патрульний повзав?
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Ещё было бы интересно узнать комплекцию этой "мадам". Что-то сомнительно, что дэвушка среднего телосложения могла с ноги так "качественно" задвинуть. ))
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выхожу я значит из ресторана,никого не трогаю и тут мне на руку наступили.
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из соешоблы - 100%.
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Хто саме, патрульні, водій, жінка чи лампочка?
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Ты думаешь, ему есть разница? Главное испортить воздух + рошенка))
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баба либо акробатка либо мент по земле валялся П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5975
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о-о-о-о-о-о-о-о-о!!! Мерянская ботва проснулась П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1433 Лалалалка где?
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Франческа, мы всегда были в одной команде.
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Будун от бояры у нее пройдет и она тебя вспомнит,не плач
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а воно хіба може сказати , їм же в Трускавці всім клепку виймали, навіть .якщо залишки ще й були в декотрих П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2092
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Те, чьё поведение аномальное.
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снова пебилами вся ветка засрана - цн уже не скрывая им потакает
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Привет макшанец)) Вы как всегда, толпой ходите?
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пока лахта свинабот
привет чикалядному вору ))
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Передавай привет от нас всех Монике Янелоху П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7282
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нет конечно - чоколадному боху - так красиво ворует - только одно но - у тебя П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1855
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А представьте, что она сможет вытворять, когда чуток подвыпьет...
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в воздухе будет сношатся - в полете П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5188
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та никуя она не сможет....феминистки вам голову промывают вот такими роликами, а вы тут фантазируете....забыл нынче своременный мужчина, что и кто такая женщина
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Про феминисток ничего не скажу, но была у меня когда-то соседка, бывшая волейболистка, в сборной Украины даже вроде бы была.
Так она своего мужа фигачила шокапец.
Раз лупанула так, шо он в реанимацию попал.
Рукой, правда.
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Ви б тоді потримали пляшечку на голові?
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Эх жаль видоса не будет. Я бы посмотрел
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"пытались его оттащить от трассы" - в свою коморку, чтобы там без свидетелей отлупасить?
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Далеко не кожен чоловік спроможний вдарити ногою в голову поліцаю так щоб був струс мозку і травма голови.
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скоро будут детки лупить єтих полицейских и отбирать у них конфети
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Он упал 4 раза с высоты собственного роста и ударился головой об асфальт. Мозг рассыпался, но сильно не пострадал.
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Хилый нынче мент,пардон-полицай. Хотя янык от куриного яйца сотрясение получил...а тут НОГА,да еще женская,тяжелая...
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Феминизация женщин в действии....Женщинам уже и на полицию плевать....
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не ври свинабот - тебе думать нечем )))
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Вот видишь)) Это чепушило, как собачка павлова: сразу гаууууу-гауууууу
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у мадам есть реальные шансы сесть, плюс отягчающие в виде алкоголя и владения единоборствами.
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Владение единоборствами отягчающим обстоятельством не является, и вообще является гораздо менее общественно опасным явлением, чем владение, например, автомобилем.
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Теперь бить ментов нельзя. В тюрьму ее.
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фото как всегда очень содержательные.. П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4583
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при 1-ой промилле так удачно работать ногами..
а она крутая )))))
фотку покажите, дабы не нарваться..)))))))))
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Одно промилле для женщины - это де-то от 150 до 200 граммов беленькой.
Как раз нормальная доза, дури добавит по максимуму, координация, правда, уже трохи нарушена, но выражается в лёгком пошатывании, при этом удары прилетают куда надо.
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...ніхера собі,оце так розіп"яло жінку... П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1684
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Минус 14 миллионов за 28 лет независимости.
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в сша ее бы пристрелили на месте а не как в зелетерпилье
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у копа наверное реакция как у забора, флегма полная
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