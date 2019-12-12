 Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости".
"О 10:16 за московським часом надійшло повідомлення про пожежу на авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов". Попередньо, горить перший енерговідсік", - повідомив агентству представник екстрених служб.
Як передає "Интерфакс", під час НП постраждала одна людина, троє зникли. Уточнюється, що площа спалаху збільшилася з 20 квадратних метрів до 120 квадратних метрів. За словами співрозмовника агентства, загорілося дизельне паливо.
Не иначе Кровавый Пастор со своим сварочником снова отметился
А может это репетиция кацапов к салюту под новый год?
Гори синим пламенем, русня поганая!
сочно выставляя кремль на всеобщее посмешище.
Серед загиблих - Руслан Кушніренко (другий пілот) та Олександр Склянкін (заступник командира вертолітного полку).
За інформацією ЗМІ, саме ці військовослужбовці атакували кораблі України в Керченській протоці минулого року."
"Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно."
Пожар начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута
Они свиньи, и раз за разом доказывают это. Хотя никто давно не сомневается
Может, дело в чём-то другом ?
Виталий С.
@vits2014
·4 чМощь российского флота: Утопил три самолета, затопил плавучий док, сгорел сам.
спасибо, Пастор!