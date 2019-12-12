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 Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі. ВІДЕО+ФОТО

На авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську під час проведення ремонтних робіт сталося займання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости".

"О 10:16 за московським часом надійшло повідомлення про пожежу на авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов". Попередньо, горить перший енерговідсік", - повідомив агентству представник екстрених служб.

Авіаносець Адмірал Кузнєцов горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі 01

Як передає "Интерфакс", під час НП постраждала одна людина, троє зникли. Уточнюється, що площа спалаху збільшилася з 20 квадратних метрів до 120 квадратних метрів. За словами співрозмовника агентства, загорілося дизельне паливо.

Також читайте: Підводний човен РФ "Чита" затонув під час буксирування в Тихому океані

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164946
 
   
 Топ коментарі
 
Дрова нужно хранить в проветриваемом помещении... иначе будет самовозгорание... что и произошло...
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......вот это КУЗЯ , вот это МОЛОДЕЦ !!!! один СРАЖАЕТСЯ в глубоком тылу ((((( а если чесно , ЛЮДИ на росии МНОГО НАШИХ УКРАИНЦЕВ (рабочие , служащие, инженеры ) думаете ИМ не обидно что творит ПУЙЛО с нашей страной ??? вот они и СОЧУВСТВУЮТ нам кто как могут ((((( кто окурок бросит в бочку , кто отвертку "забудет" в щитовой , а кто и СКАЛЬПЕЛЬ в животе окупанта !!!! Украина ВЫСТОИТ , Украина ПОБЕДИТ !!!
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Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 8800
Не иначе Кровавый Пастор со своим сварочником снова отметился
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былбы он конём я бы его пристрелил дабы не мучился...
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горит или дымит? Или у пуйлова адмирала подгорает?
А может это репетиция кацапов к салюту под новый год?
Гори синим пламенем, русня поганая!


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- " Что? Горит?! Сильно горит?! Уже догорает?! Ааа, ну это к пожаоным..."
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Яка добра новина☝️☝️☝️. Свято наближається , завтра Андрія, а 19 Миколая. Чекаемо наступних багать 😁😁😁
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Ни один авианосец не нанёс РФ столько урону как "Адмирал Кузнецов".
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Похоже что две пожарные мошины на борту Кузи ему не помогли ))))))


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Праздник какой-то : два летуна разбились да ещё на кузе горит топливо и три рукожопых пропало . Верной дорогой идёте тавагищи !
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Агенты Яроша поработали на славу.Ищите визитку
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Ярош визитку проглотил, пока сопли жевал, мстя за Сашка Белого.
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"Адмирал Кузнецов" был заслан в московитский флот и честно несёт свою службу,
сочно выставляя кремль на всеобщее посмешище.
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Та, годі вам, то не пожежа то, його так заводять. Штатна ситуація на хвлагмані кацапського флоту. Там як ракету запускають так можуть і п'ятеро пропасти- баби нарожають.
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Та вони ж звикли заводити "с толкача".
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Там уже и тушить нет смысла. Дешевле будет спалить. Опять же док новый не нужно будет строить. Кочегары на дровах курили наверное. А так да, отмучился старина, наконец(.Ты многое сделал, немало техники парашной потопил, будем надеяться что еще пару-тройку раков с собой забрал. Мне его будет не хватать.(( Я бы ему героя Украины дал... посмертно.
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Да утопите его в конце концов. Это же уже не смешно даже
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-"У Росії впав вертоліт: загинули військові, які атакували кораблі України в Керченській протоці

Серед загиблих - Руслан Кушніренко (другий пілот) та Олександр Склянкін (заступник командира вертолітного полку).
За інформацією ЗМІ, саме ці військовослужбовці атакували кораблі України в Керченській протоці минулого року."
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Шаман іде на Москву - він своє діло знає.
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От температуры несущие способности стали сходят на нет. Корыто надо списывать.
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"есть пропавшие".... вспомнилось вот:
"Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно."
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Хотели приварить унитазы, украденные с украинских катеров.
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https://www.bfm.ru/news/431780

Пожар начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута
Они свиньи, и раз за разом доказывают это. Хотя никто давно не сомневается
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кингстоны открывайте- черти полосатые Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 1832
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Усьо, НАТУ можно розпускати, за ненадібністю
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У китайцев такой же корабль на ходу.
Может, дело в чём-то другом ?
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так пятница только завтра, а кацапы уже зажигают
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Калі ж ты адмучаешся, Кузя? Здох бы ўжо хутчэй.
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Виталий С.

@vits2014

·4 чМощь российского флота: Утопил три самолета, затопил плавучий док, сгорел сам.
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В стране дураков гений становится богом; все перед ним преклоняются, и никто его не слушается. Бернард Шоу
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Нічого дивного. ситуація норма. Бабки вкрали, обєкт спалили......... Кінці у воду, тут навіть в прямому сенсі цього слова. Рюсській мір він такий і нас такого вчить.
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Або це він просто прогріває свої турбо - турбіни і зараз на гіпер швидкості 10 махів, як піде косити ворогів велікой рассеї.
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це корито може махнути хіба що на дно під клубами диму ))))
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Сестро! Пацієнтові Leo Leo f3aff9bc зуйово! Клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА!!!
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Это тот сайт, что про грузинских снайперов на Майдане рассказывает? Совсем не палитесь козломордые)))
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то то мені сьогодні так хочеться 50 грам. коньячку випити - ось чому виявляється ))
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говорят, кто-то слил в певый отсек дизтопливо и поджёг
спасибо, Пастор!
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вугільний склад - слабке місце корабля
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Коллеги, ну что сказать по поводу "авианосца" - проклятие николаевских корабелов работает.....
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Горит энергоотсек? Это что же, дрова загорелись? Валежник?
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Кузя необходим ,чтобы показывать убожество роисии
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России не стоит бояться врагов внешних, скрепные "патриоты" воплотят их планы в реальность, просто поставьте забор, не важно от них или вокруг них.
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