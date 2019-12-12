 Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від іноземців за прискорену легалізацію та не видворення з країни порушників міграційного законодавства. Вартість "послуг" зловмисника залежала від платоспроможності мігрантів, складності випадку і в середньому становила $1 тисячу.

Затримали посадовця у відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України поряд із місцем роботи під час отримання хабара у розмірі 20 тисяч гривень від громадянина однієї з країн Центральної Азії.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи, а також в особистому автомобілі зловмисника правоохоронці виявили ще 34 тисячі у гривневому еквіваленті.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.



