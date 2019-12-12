 Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від іноземців за прискорену легалізацію та не видворення з країни порушників міграційного законодавства. Вартість "послуг" зловмисника залежала від платоспроможності мігрантів, складності випадку і в середньому становила $1 тисячу.
Затримали посадовця у відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України поряд із місцем роботи під час отримання хабара у розмірі 20 тисяч гривень від громадянина однієї з країн Центральної Азії.
Під час обшуків за місцями проживання та роботи, а також в особистому автомобілі зловмисника правоохоронці виявили ще 34 тисячі у гривневому еквіваленті.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
во вторых расстрелы никого не испугают . Китай тому пример ----- мил человек, не знаешь - не говори(только не обижайся как дите на эти слова, рк?). Вот живу я пол года в РБ и скажу тебе, ты тут хрен кому взятку впихнешь, ибо боятся....И это еще не расстреливают...
Коррупцию можно уменьшить , свести к минимуму , но искоренить полностью -нет. ----- да и не надо полностью....на 95% искоренить коррупцию хватит для спасения страны
Искать во всём выгоду - для себя любимого , это в генах людских . ----- Гены-генами, а когда за 1000$ 10 годков с конфискацией отсидишь (либо твой сосед присядет) тогда мозг эти "гены" в опу засунет и все будут примерные и послушные