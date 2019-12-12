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Все про:хабар (2827) СБУ (4900) Херсонщина (490) міграція (96)

 Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Управління державної міграційної служби в Херсонській області на систематичному вимаганні хабарів від іноземних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від іноземців за прискорену легалізацію та не видворення з країни порушників міграційного законодавства. Вартість "послуг" зловмисника залежала від платоспроможності мігрантів, складності випадку і в середньому становила $1 тисячу.

Затримали посадовця у відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України поряд із місцем роботи під час отримання хабара у розмірі 20 тисяч гривень від громадянина однієї з країн Центральної Азії.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи, а також в особистому автомобілі зловмисника правоохоронці виявили ще 34 тисячі у гривневому еквіваленті.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ 01
Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164945
 
   
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Надо потихоньку убирать этих гнид из рядов чиновничества.
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...нада потіхоньку заводіть нових вшей Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7083
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Херсон переполнен всякой дрянью ,там давно пора провести широкую антикоррупционную операцию с привлечением бронетехники и авиации ...
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Херсонская область вцелом в плане коррупции и кумовства это такой ГНИДНИК и ГАДЮШНИК, что мало кто представляет....
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Нормальный украинский чиновник-берёт...Хватательный рефлекс, за годы незалежности,-отлично отработан. Лечение этой пошести, также хорошо известно. В мировой практике-это китайский и чилийский варианты. Жесточайшее наказание взяточников, как в Китае, вплоть до вышки, пиночетовский вариант, уничтоживший олигархию....Китай, ныне, первая страна в мире, по темпам роста экономики. Чили-самая высокоразвитая экономика Латинской Америки.
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В Китае ежегодно казнят десятки коррупционеров , и тысячи сажают .! Каждый год одно и то же . Тоесть , коррупция всё равно не исчезает . В любой стране мира она была ,есть и будет ,, во все времена . Её можно минимизировать , но уничтожить полностью - нет . Чтобы уничтожить коррупцию полностью , в чиновничьи кресла нужно посадить роботов . Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3160 .
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А почему бы публично не стрельнуть пару коррупционеров для оздоровления (спасения) всей страны?
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Закон не позволяет , это раз ,, во вторых расстрелы никого не испугают . Китай тому пример . Коррупцию можно уменьшить , свести к минимуму , но искоренить полностью -нет. Искать во всём выгоду - для себя любимого , это в генах людских .. Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2974 .
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Закон не позволяет ----- поменять закон к едрени бабушки...

во вторых расстрелы никого не испугают . Китай тому пример ----- мил человек, не знаешь - не говори(только не обижайся как дите на эти слова, рк?). Вот живу я пол года в РБ и скажу тебе, ты тут хрен кому взятку впихнешь, ибо боятся....И это еще не расстреливают...

Коррупцию можно уменьшить , свести к минимуму , но искоренить полностью -нет. ----- да и не надо полностью....на 95% искоренить коррупцию хватит для спасения страны

Искать во всём выгоду - для себя любимого , это в генах людских . ----- Гены-генами, а когда за 1000$ 10 годков с конфискацией отсидишь (либо твой сосед присядет) тогда мозг эти "гены" в опу засунет и все будут примерные и послушные
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Я никогда не говорю того чего не знаю . Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 981 . В Китае ежегодно казнят коррупционеров ( эта инфа есть в Гугле ) , тоесть , несмотря на это , коррупционеры не исчезают . А узаконивать расстрелы никто не будет , это против европейских правил , к которым стремится Украина . Да и если уж и расстреливать то за очень тяжкие грехи ,, убийц и изменников Родины , а за какие то взятки - глупо . Это тоже преступление но не тяжкое . имхо
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При этом, Китай-одна из самых высокоразвитых экономик мира..
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Найдите в гугле и почитайте о том как боролись с коррупцией в Бразилии . Эта страна развивалась бешеными темпами ,, пока там не начали жёсткую борьбу с этой самой коррупцией . Вследствие этого её экономика обрушилась , зато коррупция уменьшилась . . Выглядит как абсурд , но это правда .
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