 Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.

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Учора, близько 14 години, на Оболонському проспекті патрульні помітили автомобіль Ford, який мав поліцейську символіку та був обладнаний проблисковими маячками.

Інспектори зупинили автомобіль аби перевірити наявність дозволу на використання відповідної символіки та спеціальних світлових пристроїв, адже встановлювати їх дозволено тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.

За кермом перебував 24-річний молодий чоловік у форменому одязі поліцейських. Але жодних документів, які б посвідчували його належність до правоохоронних органів, як і дозвіл на використання спеціальних пристроїв надати не зміг.

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На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) та протокол за ст. 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв) КУпАП.

Автомобіль патрульні евакуювали на штрафмайданчик.



Фото: патрульна поліція