EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події
  14823  55
Все про:авто (1402) Київ (6673) патрульна поліція (958)

 Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульна поліція виявила в Києві фейковий патрульний автомобіль поліції з водієм у поліцейській формі без відповідних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.

Відео Київ оперативний

Учора, близько 14 години, на Оболонському проспекті патрульні помітили автомобіль Ford, який мав поліцейську символіку та був обладнаний проблисковими маячками.

Інспектори зупинили автомобіль аби перевірити наявність дозволу на використання відповідної символіки та спеціальних світлових пристроїв, адже встановлювати їх дозволено тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 01

За кермом перебував 24-річний молодий чоловік у форменому одязі поліцейських. Але жодних документів, які б посвідчували його належність до правоохоронних органів, як і дозвіл на використання спеціальних пристроїв надати не зміг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах. ФОТОрепортаж

На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) та протокол за ст. 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв) КУпАП.

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 02

Автомобіль патрульні евакуювали на штрафмайданчик.

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 03
Фото: патрульна поліція

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164922
 
   
 Топ коментарі
 
а чего эта шелупонь в 24 года не на фронте ? Там вчера писали что лугандонская регистрация этого тазика … Их сейчас пол Киева вот таких вот "беженцев" .
 показати весь коментар
 
Ага... А СБУ-ушники, типа, накрыли псевдо-бордель с псевдо-праститутками, крышуемые псевдо-полицейскими ?
 показати весь коментар
 
Та ж сама новина на цензорі вчора.. Більш ніяких новин ні в Україні , ні в світі - немає?
https://censor.net.ua/photo_news/3164825/politsiya_v_kieve_ostanovila_brendirovannyyi_pod_patrulnyyi_avtomobil_mustang_na_luganskih_nomerah_fotoreportaj
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага... А СБУ-ушники, типа, накрыли псевдо-бордель с псевдо-праститутками, крышуемые псевдо-полицейскими ?
 показати весь коментар
 
 
Він просто з дитинства мріяв стати патрульним. Мрії збуваються.
 показати весь коментар
 
 
Або ж він просто жигало, а його клієнтки ********** рольові ігри.
 показати весь коментар
 
 
Варіант. Мій комент більше адресований рекламникам, що окупували метрополітен з такими плакатами. Про мрії стати патрульним....
 показати весь коментар
 
 
Только не написали, что мустанг на луганских номерах был.
 показати весь коментар
 
 
Зазвичай такі машини на донецьких номерах. З Луганська більше жигулі та ланоси.
 показати весь коментар
 
 
А у лугандоців налагоджений "культурний та гуманітарний обмін". Вони ж деякий час навіть мріяли злитися, як параша з Білорус'ю. Але вчасно зупинились, боячись не поділити "небувалі доходи" рЄспублік.
 показати весь коментар
 
ждем заявлений о проверке бдительности ментов ?
 показати весь коментар
 
 
Там фото ще й з не замазаними номерами лугандонця.
 показати весь коментар
 
 
Це вже "наротна міліція" длнр пробні заїзди робить. Тому вибачаться і відпустять.
 показати весь коментар
 
 
Почему номер не присвоил?
Это - залёт, боец. Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом - Цензор.НЕТ 4072
 показати весь коментар
 
 
Номер отримує той, хто стверджує що я порохобот.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Я тоже поражаюсь, насколько выборочно здесь подаются новости. В мире реально столько всего происходит.

Вулкан и спасение жертв, новые правила на Ютьюбе (касается всех), в Китае книги жгут и так далее и тому подобное
 показати весь коментар
 
 
Нужен раздражитель.
Под новостями без негатива очень мало комментариев.
Задача сайта - подогрев страстей.
 показати весь коментар
 
 
киев скоро станет аки дубаи полиция на мустангах
 показати весь коментар
 
 
а чего эта шелупонь в 24 года не на фронте ? Там вчера писали что лугандонская регистрация этого тазика … Их сейчас пол Киева вот таких вот "беженцев" .
 показати весь коментар
 
 
убогое, за лугандонцев переживаешь ?
 показати весь коментар
 
И? Отделается легким испугом и дальше будет псевдополицейским развлекаться
 показати весь коментар
 
 
О, поприкалывался, полицейский "мустанг".
 показати весь коментар
 
 
а когда фейкового министра
сАбакова задержат??
 показати весь коментар
 
 
Я вот и думаю, а может президенту нас тоже того - фейковый. Потому как дерьмицом от него кремлевским тхнет, ну самым настоящим гавнище м! ********
 показати весь коментар
 
 
Эй, а чего молчим что одного из шутников уже отправили в военкомат?
 показати весь коментар
 
 
Это донбаский дедебил -мажор.Ему все можно,по приколу.
 показати весь коментар
 
 
Заодно водію можна було б повістку в військкомат вручити
 показати весь коментар
 
 
фейковые патрульные - фейкове минисры - фейковый преЗЕдент - настоящие только пенсионеры
 показати весь коментар
 
 
не менее информативна, чем содержателен твой пост.
 показати весь коментар
 
жопорукие не винил нормально приклеить, ни сигнальные огни акуратно установить.
 показати весь коментар
 
Это хорошая новость ))) С такими тенденциями у полиции возможно скоро дойдут руки до фейковых республик с псевдореферендумами ))))
 показати весь коментар
 
 
Занять мустанга в поліцію + максимальний штраф і звіздюлина - більше всерівно нахєра не зробите.
 показати весь коментар
 
Я извиняюсь, а где автомобиль Форд про который пишется в статье?
 показати весь коментар
 
Ниче Вы не понимаете, это - народная милиция! Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом - Цензор.НЕТ 5616
 показати весь коментар
 
 
Майбуть цей малорос прибув до нас з тої сторони. Він приїхав приймати вибачення.
 показати весь коментар
 
А хто в нас міністр? Як ця машина проїхала від Луганщини і в центр Київ? Так можна всім проїхати з даунбаса і не міняючи надписи і форму?
 показати весь коментар
 
 
Навіщо закрили номер? Всі і так давно знають, що вони луганської реєстрації. (
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору