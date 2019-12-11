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Все про:тварини (146) Нацполіція (8630) Рівненщина (470) садизм (6) собаки (42) захист тварин (19)

 Зв'язали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство. ФОТОрепортаж

У селі Морозівка ​​на Рівненщині місцеві жителі зв'язали і скалічили однорічну вівчарку, яка жила на пилорамі, і кинули її помирати. Приводом для розправи стало те, що собака задушила 6 курей. УВАГА! Фото містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду особам з ослабленою психікою, вагітним і неповнолітнім.

Про це написала в Facebook зоозахисниця Юлія Петренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно контактна собака, слідуючи інстинктам, забігла в курник. Її звідти виманили, на що вона без всякого страху пішла. Садисти зв'язали нещасну тварину. Били і знущалися довгий час. Викололи очі, розтрощили голову і залишили помирати. А через кілька годин ще живу собаку, перекинули через паркан людям, які і викликали ветеринарів. Приспати собаку не було чим. Вона вмирала в агонії найстрашнішого болю цілий день", - написала вона.

Звязали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство 01Звязали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство 02

Сьогодні група зоозахисників з Києва влаштувала в Морозівці акцію протесту.

Звязали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство 03Звязали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство 04

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Заяву зоозахисників про злочин внесено в ЄРДР, повідомили в поліції. Поліцейські забрали останки собаки, їх відправлять на експертизу до Харкова. 55-річний місцевий житель пояснив співробітникам поліції, що собака, яка жила на пилорамі, задушила 6 курей - 4 його і 2 його сусіда.

Тепер чоловікові готують підозру за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту строком до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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Звязали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство 05
Звязали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164889
 
 
 Топ коментарі
 
Ще і вівчарку...
Так що ж це за нелюди такі ! Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве - Цензор.НЕТ 5497
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Ще і вівчарку...
Так що ж це за нелюди такі ! Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве - Цензор.НЕТ 5497
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Ну какая разница какой породы была собака, да хоть самая распоследняя дворняга. Эти "люди" - чудовища, называть их животными не могу - слишком много им чести будет.
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Щодо активістів.
Вимагаю плакатів на українській мові.
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да, смерть у собаки была тяжелая, а вот у 6 кур, которых хапали зубами и грызли по живому - смерть была легкая и веселая!! В селе если собака нажралась куриного мяса, то ее уже и хозяин не остановит, вывод : ей не жить. Такая вот жесткая правда. Виноват во всем хозяин собаки - она была голодная и без присмотра. И в селе у любого хозяина, если какая-то собака жрет у него во дворе его кур, - будет ликвидирована.
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А расскажи нам всем , если тебя на цепи возле будки посадить пилораму охранять , ты много кур задушишь ?
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От саме тому село не потрібно допускати до великих міст.
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что-то мне подсказывает, что смерть у кур была более легкая. Вы серьезно опрадываете то, что собаку много часов мучали?
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Вы что совсем дура? Безусловно, у кур была смерть тяжёлая. Но как можно сравнивать поведение собаки, которая повиновалась инстинктам и двуногого нелюдя (мститель мля...)? С хозяина собаки можно было потребовать возместить стоимость кур или отдать своих 6 кур, но не обрекать овчарку на такие муки (очень бы хотелось, чтоб мститель-ликвидатор, а лучше, чтоб всё поголовье его потомства прочувствовало на себе такие муки и в итоге выздыхало).
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серьезно, вы желаете смерть в муках детям? Если отец выродок, то платить надо детям, да?
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А как же? Именно детям, чтоб у него на глазах и чтоб этот ублюдок ничего не мог сделать с этим. Чтоб выродился его ущербный, такой же как и он сам, род.
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Городские и сельские с разных планет, в моей молодости пацан на "ЯВЕ" задавил курицу случайно, дурень остановился, так вот эта бабка немощная убила парня тяпкой перерубив ему шейные позвонки. Казалось бы урон копейки, но село думает иначе.
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Жах... Та що ж це за людиська такі? Для чого така дика жорстокість? Людина, яка так знущається над твариною, здатна знущатися над ким завгодно.
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Каждого убийца животных , в том числе и охотника - ждет преждевременная смерть через убийство.
Убедительный пример в Полтаве произошел, о котором все СМИ сообщают.. Успешный предприниматель 3 года назад пропал со своей любовницей. А оказалось, что их убили уголовники из за грабежа и завладению авто.
А потом оказалось, что этот предприниматель был заядлым охотником и постил множество фото с убитыми им животными. Вот Бог и дал ему почувствовать то, что чувствовали животные перед убийством. СПРАВЕДЛИВО!
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Хрен какое сравнение, преступники отслеживают состоятельных.
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Отслеживают многих состоятельных, но убивают только некоторых.
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какой Бок? Аполлон что ли? Так он добрый же.
и второе - из сотни охотожопых, убьют одного и все такие - ой, вот Бок дал.
пещерные люди как будто
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Все в мире взаимосвязано. Наши поступки сегодня, формируют наше завтра. Одни называют это Божественным управлением, другие - кармой. Кому как нравится. Но главное, что все справедливо - сделал негативный поступок , получил в будущем ответ на свою голову, или головы близких.
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"Каждого убийца животных" - спасибо, блеванул ветчиной
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Іще одне: невже мешканці села не чули страшного виття катованої собак? Що за люди мешкють у тому селі? Та це ж 100% чули й діти... Що з тих дітей виросте?
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Село-это особый социум. Могут резать друг друга,,а не только животных-никто и не пикнет. Только потом все откроется.
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По теме, скотов которые мучают животных надо сажать, надолго причем. Сегодня животное, а завтра человек или дитё малое.
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А твои дебилами. При чем одно к другому?
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Человек самое опасное самое жестокое и самое кровожадное существо планеты.Мы саранча которая её убивает.
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оно видно хотя бы по христоедстве - придумали самого свирепого божка из всех возможных.
а у некоторых даже на деньгах высрано: мы верим в Баба.
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Почему самого свирепого, ? В Христианстве нет жертвоприношений с убийствами животных, в отличии от иудаизма и мусульманства, вот там дьявольщина настоящая.
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Замучили собаку до смерти за нескольких кур ? ППЦ. "Новости стран третьего мира".

"Слуги народа" уже полгода у власти, но у ветеринаров даже нечем усыпить собаку.
Такое впечатление что страну может спасти только военный переворот.
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Слуги народа уже полгода у власти и столько же ты горишь из-за Петрушки Офшоренко. )))
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такое впечатление что ты таки поехавший.
можид Зеля еще и пауков в твоей комнате должен вылавливать? или сказать кенгуру шоп тя не пинали так, ибо сбоку видно шо пользы от этого нету - только хуже бредишь то
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при порохе принимались законы для защиты животных, так что мимо..
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Две крайних женщины справа, улыбаются. Как-то глупо выглядит.
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Не просто убили, а издевались, т.е получали удовольствие от страданий. Такие уроды заслуживают наказания такого же, как и за убийство человека. Ведь от издевательств над людьми таких таких мразей удерживает только страх наказания.
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и в чем смысл появления этой новости на цензоре?или надо больше новостей--хороших и разных?
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ублюдки! Если вы наплодили выродков, желаю чтобы они все здохли от рака, но перед этим вы вынесли и продали все, что у вас есть.
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"Это какой то позор.....". Все, абсолютно, серийные убийцы были и мучителями животных. У нас, недавно, убийца шести голубей, реально загремел на зону. И правильно.
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кинуть скота голодным свиньям и курам в его же сарай..
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Таким уродам, надо давать реальные сроки, и не на год или два, а минимум - четыре.
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Боже, какой ужас!!! К сожалению, скорее всего никого не накажут - возбудить уголовное дело это ещё не значит привлечь к ответственности.
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За собаку надо убивать, они же разумные.
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напишите адрес этих 2 уродов, мы их в яму с известью бросим, не кто вообще не когда их не найдёт............
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Так написано ж: с.Морозвка (Ровенская область). Садисти: ЯРМОЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ та СОБКОВИЧ ІВАН
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Таким інфернальним істотам не має значення кого катувати . В дитинстві вони відривають ноги жукам і дзвінко по дитячому сміються , ставши дорослими з задоволенням катують тварин . До катування людини лишається один крок бо основа вже закладена , схильність та практика є.
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Население Украины -на 70 процентов, имбецилы и дикари. У этих дегенератов нет понимания,что животное не обладает человеческим разумом. Оно ни хорошее,ни плохое-оно живет инстинктами. Кого такие люди могут избрать на выборах? Результат известен.
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и как земля таких тварей держит! тюряга для них - это просто санаторий! это дерьмо должно страдать так же, как и несчастное животное!
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"Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого." - Садисти: ЯРМОЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ та СОБКОВИЧ ІВАН ничем не отличаются от садистов-террористов, т.е. они вполне могут сделать такое и с человеком
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