 Зв'язали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство. ФОТОрепортаж

Про це написала в Facebook зоозахисниця Юлія Петренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютно контактна собака, слідуючи інстинктам, забігла в курник. Її звідти виманили, на що вона без всякого страху пішла. Садисти зв'язали нещасну тварину. Били і знущалися довгий час. Викололи очі, розтрощили голову і залишили помирати. А через кілька годин ще живу собаку, перекинули через паркан людям, які і викликали ветеринарів. Приспати собаку не було чим. Вона вмирала в агонії найстрашнішого болю цілий день", - написала вона.
Сьогодні група зоозахисників з Києва влаштувала в Морозівці акцію протесту.
Заяву зоозахисників про злочин внесено в ЄРДР, повідомили в поліції. Поліцейські забрали останки собаки, їх відправлять на експертизу до Харкова. 55-річний місцевий житель пояснив співробітникам поліції, що собака, яка жила на пилорамі, задушила 6 курей - 4 його і 2 його сусіда.
Тепер чоловікові готують підозру за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту строком до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
Так що ж це за нелюди такі !
Вимагаю плакатів на українській мові.
Убедительный пример в Полтаве произошел, о котором все СМИ сообщают.. Успешный предприниматель 3 года назад пропал со своей любовницей. А оказалось, что их убили уголовники из за грабежа и завладению авто.
А потом оказалось, что этот предприниматель был заядлым охотником и постил множество фото с убитыми им животными. Вот Бог и дал ему почувствовать то, что чувствовали животные перед убийством. СПРАВЕДЛИВО!
и второе - из сотни охотожопых, убьют одного и все такие - ой, вот Бок дал.
пещерные люди как будто
а у некоторых даже на деньгах высрано: мы верим в Баба.
"Слуги народа" уже полгода у власти, но у ветеринаров даже нечем усыпить собаку.
Такое впечатление что страну может спасти только военный переворот.
можид Зеля еще и пауков в твоей комнате должен вылавливать? или сказать кенгуру шоп тя не пинали так, ибо сбоку видно шо пользы от этого нету - только хуже бредишь то