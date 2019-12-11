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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Італія (327) футбол (648) Національна гвардія (640) Марків (83)

 Вболівальники розгорнули банер "Свободу Марківу" під час футбольного матчу "Шахтаря" з італійською "Аталантою". ФОТО

Під час футбольного матчу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і командою "Аталанта" з Італії українські вболівальники розгорнули банер "Свободу Марківу", протестуючи проти вироку українському нацгвардійцю.

Як зазначив у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов - "це вимога справедливості".

Бутусов підкреслив: "Просто зараз на щоглі Ліги чемпіонів "Шахтаря" з італійською "Аталантою" українські вболівальники розгорнули на центральній трибуні величезний банер "L Italia, libera Vitaliy! FreeMarkiv" - "Італія, звільни Віталія Марківа!"

Україна глибоко обурена вироком італійського суду громадянину Італії та України, добровольцю Нацгвардії Віталію Марківу, якого без будь-яких доказів італійський суд на замовлення російських спецслужб засудив до 24 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі, який був убитий перебуваючи в лавах банди терористів під Слов'янськом у 2014-му році, і до смерті якого Марків не мав жодного стосунку.

Свобода Марківа - це вимога справедливості, і вимога покінчити з ганебним впливом російських спецслужб в італійській судовій владі. Україна ніколи не відмовиться від боротьби за свободу Віталія!"

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Вболівальники розгорнули банер Свободу Марківу під час футбольного матчу Шахтаря з італійською Аталантою 01
Вболівальники розгорнули банер Свободу Марківу під час футбольного матчу Шахтаря з італійською Аталантою 02
Вболівальники розгорнули банер Свободу Марківу під час футбольного матчу Шахтаря з італійською Аталантою 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна оскаржила вирок нацгвардійцю Марківу, - ОП

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164885
 
   
 Топ коментарі
 
ВАЛЮХА СНОВА КОКС ВОДКОЙ ПОЛИРУЕТ!!! Болельщики развернули баннер "Свободу Маркиву" во время футбольного матча "Шахтера" с итальянской "Аталантой" - Цензор.НЕТ 4646
У России есть возможности провести собственную Олимпиаду, считает глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

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Зимнюю... совместно с Зимбабве и Мьянмой.
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Ох,красота вчера была,-когда Лион и Бенфика взяли на двух палочках Зенит и выбросили его через забор! Спал после этого как младенец! Вболівальники розгорнули банер "Свободу Марківу" під час футбольного матчу "Шахтаря" з італійською "Аталантою" - Цензор.НЕТ 6201
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ВАЛЮХА СНОВА КОКС ВОДКОЙ ПОЛИРУЕТ!!! Болельщики развернули баннер "Свободу Маркиву" во время футбольного матча "Шахтера" с итальянской "Аталантой" - Цензор.НЕТ 4646
У России есть возможности провести собственную Олимпиаду, считает глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

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глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ==== Валя-Стакан или Комсомольская Фея
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А Шахтёр тем временем горит 0-2 и таки сгорит и будеь это по вине дурочка тренера ,который решил отсидеться в засаде ,а ведь Шахтёр совершенно не привык и не умеет обороняться .
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И правильно...
В лиге Европы есть шанс далее пройти...
Тем более там МС оказывает помощь
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Ну если повезёт попасть на команду уровня Копенгагена то могут и пройти ,но мне было бы интересней посмотреть их С Барсой или Ливером ...и Харьков это не место для большого футбола ,народ ватноватый сидит-молчит а стадион это место для эмоций ,там нельзя молчать.
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Обидно что просрали вполне проходимой команде ,которую Загреб дома вынес 4-0 ,но ущербная тактика привела к печальным последствиям .
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Игру не смотрел,но видел что на 63 мин. счет был 0:0 ,а сейчас увидел финальный счет...
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рогатий, ягель йди погризи, а то зуби повилазять...
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Наша безхребетная власть даже на это не способна. Только банер ему вряд ли поможет. Он будет сидеть долго. И ЕСПЧ ему не поможет......
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У меня простой вопрос:"Как оценивают болельщики Шахтёра своего президента?Особенно в 2014-ом году.
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Ох,красота вчера была,-когда Лион и Бенфика взяли на двух палочках Зенит и выбросили его через забор! Спал после этого как младенец!
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Печальная у тебя жизнь. Вот тебе ещё перемога, щас играет Атлетико Мадрид с локо москва. Два дня подряд хорошо поспишь.
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Не получилось Локомотиву получить гол на первой минуте. При пенальти вратарь твоих лаптеногих вышел до удара на метр из ворот,а судья-ЛОХ! Но пока писал тебе комментарий,-на тебе еще пенальти и 1:0!
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Кстати,не только у тебя компактмозги,есть такой же Барабашкин как ты,в юниорской команде Локомотива,который умудрился обос.аться за 5 минут два раза и получил красную карточку,оставив своих в меньшинстве и в итоге команда проиграла!Правда на тебя похож?
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Это в Украине активист может убивать кого хочет. Там не катит.
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Да.... Парня надо спасать. Кацапская фальш и мразь по всему миру.
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Респект организаторам, но пониже бы банер..
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