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Все про:злодій у законі (136) Луганщина (1891) Нацполіція (8630)

 Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За планами Бакинського, його людина мала встановити контроль за діяльністю злочинних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Для цього громадянин Республіки Азербайджан планував організувати зустріч із кримінальними елементами, так звану "сходку".

Аби не дозволити кримінальним елементам впливати на криміногенну ситуацію в області, поліцейські встановили місце перебування довіреної особи "злодія в законі" - приватний будинок у Лисичанську.

У вівторок, 10 грудня, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього і вилучили зброю та набої, а також наркотичні засоби. 

Вирішуються питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу. Окрім того, після проведення експертизи вилучених речовин можлива додаткова кваліфікація його дій — за статтею 309 Кримінального кодексу України.

Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція 01
Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція 02
Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164846
 
 
 Топ коментарі
 
доверенное лицо вора? Потрясающе , а пресс секретарь его еще где то бегает? Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6316
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Травмат и 2 пачки патронов к нему - это "оружие и боеприпасы"? Не смешите мои уши.
А в пакетике окажется петрушка или кинза сушеная.
Завтра отпустят без подписки.
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Все зависит от количества бабла, будет ли там петрушка, или соломка..
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доверенное лицо вора? Потрясающе , а пресс секретарь его еще где то бегает? Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6316
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Если ты далекий от всего этого,и не в теме, то не показывай свою глупость...и пресс секретарей у них хватает,только не для лохов...
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вообще то на фене это не доверенное лицо ,а гончий
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Травмат и 2 пачки патронов к нему - это "оружие и боеприпасы"? Не смешите мои уши.
А в пакетике окажется петрушка или кинза сушеная.
Завтра отпустят без подписки.
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Все зависит от количества бабла, будет ли там петрушка, или соломка..
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Як вже ці хачі заіпали. Пишуть що у ВР подали закон про переслідування злодіїв авторитетів, побачимо.
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Гули - азербайджанский вор в законе Надир Салифов. То, что у него есть интересы в РФ не делает его российским. Интересы у него есть и в Украине, и в Турции, где, он кстати, живет. В РФ он никогда не жил, ну может по делам проездом бывал.
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Пока не будет новость регулярной и постоянной...,,Погиб при задержании"..толку от задержаний не будет
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