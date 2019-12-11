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 Суспільство
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Все про:Бронежилет (37) Марченко Дмитро (21)

 Фігуранта справи про бронежилети Почтаренка відпустили під домашній арешт. ФОТО

Суд змінив запобіжний захід першому заступнику начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергію Почтаренку, що проходить у справі про "закупівлі неякісних бронежилетів", у рамках якого був заарештований начальник управління Дмитро Марченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє військовослужбовець, ветеран АТО Гліб Бабич, який розмістив на своїй сторінці в соціальних мережах фото із зали суду.

"А це полковник Почтаренко заповнює документи на звільнення. Апеляційний суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт. Можна трохи видихнути, і збиратися на засідання щодо апеляції Каморянського 12 грудня об 11:40", - пише Бабич.

Фігуранта справи про бронежилети Почтаренка відпустили під домашній арешт 01

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Фігуранта справи про бронежилети Почтаренка відпустили під домашній арешт 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164845
 
 
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Чтобы расследовать это дело, нужно на фигурантов одеть те броники что они купили и пострелять по ним, если не зассут значит всё ок.
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При намоканні кевлар завжди втрачає свої властивості.
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Отлично. Но тогда так - если все ок - тебе столько же ударов прикладом по ребрам. Идет? Ведь это все равно больно. Так согласен? Или ссыкло?
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Это кстати даже не считая того, что они не занимались закупкой. Наоборот, это ловили тех, кто поставляет плохой товар. А тут все обвинение - что якобы не отреагировали на пост в фейсбуке.
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Кажется, начинается "слив" дела "по-тихому" - Труба - "в жопе", а других кандидатов, желающих "пузыри дуть", не имеется...
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Про "слив по тихому" стало известно ещё три недели назад.
Там, некоторые граждане при погонах, некоторым и трубопрокатного отстоя, недвусмысленно дали понять про скоростные бордюры на дорогах, про внезапно вспыхивающие комфорки и т.д.
Потом пояснили проблемы у трубопрокатчиков со зрением и слухом. Объяснили, КАК это лечится. КАКИМИ средствами. В КАКИЕ сроки.
Затем показали фотографии ЛЕКАРЕЙ и ХИРУРГИЧЕСКИЙ инструмент. Упомянули про особенности баллистики и газовоздушных смесей, про нервное состояние коллектива одной бригады ДШВ, про наколотые апельсины....
А потом просто предложили начать дело про что угодно, хоть на самих себя.
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Дядя, ти зачем попитался сделать ВСУ боеспособними!? Не порядок! На цугундер!
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вопрос - что сделали зеленые слуги полезного и нужного для ВСУ? список в студию
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