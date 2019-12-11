 З воїном 14-ї ОМБр Віктором Пруським, загиблим на Донбасі, попрощаються 13 грудня в Рівному. ФОТО (оновлено)

Про це на своїй фейсбук-к-сторінці повідомляє Рівненський обласний військовий комісаріат, передає Цензор.НЕТ.

Поховають Героя на Алеї Героїв кладовища "Нове" Молодіжне. У нього залишилися мати та сестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 14-ї ОМБр Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота загинули в зоні ООС 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. ФОТО

12 грудня тіло Віктора Пруського зустрічатимуть на в'їзді в Рівне біля заправки "Сокар" о 16.00.



