 З воїном 14-ї ОМБр Віктором Пруським, загиблим на Донбасі, попрощаються 13 грудня в Рівному. ФОТО (оновлено)

13 грудня, у Рівному об 11.00 за адресою: вул. Д. Галицького, 4 (1-й під'їзд) розпочнеться церемонія прощання з Віктором Федоровичем Пруським, 1970 року народження, мешканцем Рівного, молодшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 грудня о 19.20 в районі міста Золоте Луганської області внаслідок смертельних осколкових поранень, яких дістав під час підриву протитанкового шланбауму, що стався при обстрілі наших позицій з боку найманців РФ.
Про це на своїй фейсбук-к-сторінці повідомляє Рівненський обласний військовий комісаріат, передає Цензор.НЕТ.
Поховають Героя на Алеї Героїв кладовища "Нове" Молодіжне. У нього залишилися мати та сестра.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 14-ї ОМБр Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота загинули в зоні ООС 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. ФОТО
12 грудня тіло Віктора Пруського зустрічатимуть на в'їзді в Рівне біля заправки "Сокар" о 16.00.
Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164826