 Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"На станції метро Мінська оригінальна поліція "буцається" з фейковою за спецсигнали. Хто кого?" - йдеться в коментарі.

Варто також зазначити, що "Мустанг" зареєстрований у Луганській області.







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