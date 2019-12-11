 Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
"На станції метро Мінська оригінальна поліція "буцається" з фейковою за спецсигнали. Хто кого?" - йдеться в коментарі.
Варто також зазначити, що "Мустанг" зареєстрований у Луганській області.
и похрен про шо новина
Тью! надо стоять смирно и отдавать честь!... Полагаю, Аваков бдительность проверял.
И ЕЩЕ ДЛЯ ДАУНОВ СООБЩАЮ: ТОЛЬКО ДАУНЫ ПИШУТ на УКРАИНЕ ИЛИ на НОМЕРАХ, А НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПИШУТ/ГОВОРЯТ: С НОМЕРАМИ, С НОМЕРНЫМ ЗНАКОМ.
Луганские номера самопровозглашенной ЛНР выглядят совершенно по другому и их фото я приложил.
«Мустанг» зарегистрирован в Луганской области
---------------
жлобье и безвкусица.........
В остальном-пацаны умнички)) Жалко конечно, но пусть этот "мустанг" сгниет на штрафплощадке((( Использовать символику полиции-свинство))
Я так не думаю(((
80е года на даунбасе "авторитетный чувак" это тот который трет с ментами
в каких регионах таких за авторитетных держали?
откуда это все, мы удивляемся овощь-стукач-менты-бандиты ?
ВОТ ТАК ПУСКАЙ ИХ В ЕВРОПУ
Бренди какой марки ?
Незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції України за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, або незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Національної поліції України чи похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, -
тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
===
звідки у вас цей напівкримінальний "стиль"?