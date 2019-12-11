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 Події, Суспільство
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 Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції зупинили в Києві автомобіль марки Ford Mustang, прикрашений у стилі патрульного поліцейського автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"На станції метро Мінська оригінальна поліція "буцається" з фейковою за спецсигнали. Хто кого?" - йдеться в коментарі.

Варто також зазначити, що "Мустанг" зареєстрований у Луганській області.

Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль Мустанг на луганських номерах 01
Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль Мустанг на луганських номерах 02
Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль Мустанг на луганських номерах 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В оперативному командуванні "Схід" заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі, - наказ штабу ООС. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164825
 
   
 Топ коментарі
 
так отобрать настоящим патрульным тот мустанг а пацанам дать пендель и жетон на метро)
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Даунбасс порожняк не гонит!
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кому шо, а идиоту везде зе совать надо

и похрен про шо новина Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах - Цензор.НЕТ 8008
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Людина за це гроші отримує, не заважайте їй))
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Я не розумію,навіщо ви постійно своє фото викладаєте?
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Ключевое слово *Даун*, басс несущественная приставка.
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так отобрать настоящим патрульным тот мустанг а пацанам дать пендель и жетон на метро)
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Просто идиоты с донбасского региона ещё не поумнели
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Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль "Мустанг" на луганских номерах. ФОТОрепортаж

Тью! надо стоять смирно и отдавать честь!... Полагаю, Аваков бдительность проверял.
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ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, ДАУН: "Мустанг" зарегистрирован в Луганской области. ДО ПОЯВЛЕНИЯ Т.Н. ЛНР, ТАМ ЖИЗНЬ БЫЛА И АВТО ТОЖЕ РЕГИСТРИРОВАЛИ, ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. ВСЕГО-ЛИШЬ 5 ЛЕТ НАЗАД.
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А для каких даунов специально указывают что автомобиль именно на луганских номерах, если он на УКРАИНСКИХ НОМЕРАХ, с регистрацией в луганской области. Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах - Цензор.НЕТ 8788
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ДЛЯ ТЕБЯ, КОНЕЧНО.
И ЕЩЕ ДЛЯ ДАУНОВ СООБЩАЮ: ТОЛЬКО ДАУНЫ ПИШУТ на УКРАИНЕ ИЛИ на НОМЕРАХ, А НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПИШУТ/ГОВОРЯТ: С НОМЕРАМИ, С НОМЕРНЫМ ЗНАКОМ.
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"Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль "Мустанг" на луганских номерах. ФОТОрепортаж" - читайте как написано в заголовке, а не несите свою дебильную ересь.
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Ну так дое...ись сначала до Цензора со своим правописанием, а потом только пальцы растопыривай. Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах - Цензор.НЕТ 7882
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ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ ВОПРОС. НО ТАК ЖЕ БЕСПОЛЕЗНО, КАК РАИССЯН НАУЧИТЬ ГОВОРИТЬ в УКРАИНЕ, БЕЛАРУСЬ ВМЕСТО БЕЛОРУССИЯ, СТРАНЫ БАЛТИИ ВМЕСТО ПРИБАЛТИКИ Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах - Цензор.НЕТ 8870
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Я написал в той же стилистике, как было написано в заголовке. Мне как то пох..., правильно это было написано грамматически, или не правильно. Тем более заголовок так и не исправлен, а значит всем тоже пох...
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КОРОЧЕ, СУТЬ МОЕГО ОТВЕТА В ТОМ, ЧТО НОВОСТЬ НЕ ФЕЙК. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, КАК ПОНИМАЮТ ЛЮДИ "ФЕЙК", А НЕ ТЫ.
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Суть моего ответа что автомобильный номер на данном фото - УКРАИНСКИЙ, с регистрацией в Луганской области. Нет никаких Киевских , Харьковских или Львовских номерных знаков, это все номерные знаки одной страны - УКРАИНЫ!
Луганские номера самопровозглашенной ЛНР выглядят совершенно по другому и их фото я приложил.
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Відправити власника Мустанга разом з тачкою назад в Луганськ, сєпарам це сподобається.
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автомобиль марки Ford Mustang , украшенный в стиле патрульного полицейского автомобиля
«Мустанг» зарегистрирован в Луганской области
---------------
жлобье и безвкусица.........
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Дела не в авто........дело в ментальности владельца.......
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Ячийсь чахлий той маскл-кар - всього 2,3 літра.
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Отобрать- дело не хитрое)) А кто будет этого "тигра" заправлять??????????
В остальном-пацаны умнички)) Жалко конечно, но пусть этот "мустанг" сгниет на штрафплощадке((( Использовать символику полиции-свинство))
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Ну на 2.3 экобуст, в реальности жрет не на много больше, чем та же полицейский сонаты на автомате
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А якшо там 5-ти літровий жрун стоїть?
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Я-же не против) Но! Неужели Вы верите, что в Украину, "в Луганск", кто-то пригонит миниальную версию "мустанга"???????????
Я так не думаю(((
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Там двигун 2,3 л, якщо вірити базі "Авто номери"
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ну...за подделку "торговой марки" должно быть наказание)))) однозначно!!!
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Готовый автомобиль для полиции.Владельца отправить в родные края на перевоспитание.
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Кстати) Недавно читал, что полиция будет контролировать границу на "ненаших" территориях)) Только "ЗА". Арсен Борисович на мустанге и.... Вдоль границы))))))
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Ну так в чем проблема? Почему просто остановила? По правилам машина должна быть тут-же на штрафплощадке это как минимум. Водиле нехилый штраф.... Ну и пару бонусов...
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Примусити власника з'їсти автомобіль
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"представители территориальных общин" Лугандонии готовятся к патрулированию границ с Аваковым?
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есть знакомый с харцызка объяснял шо:

80е года на даунбасе "авторитетный чувак" это тот который трет с ментами

в каких регионах таких за авторитетных держали?
откуда это все, мы удивляемся овощь-стукач-менты-бандиты ?
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Якісь не правильні пацани. Так зашкваритися.
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теперь конфискуют как вещественное доказательство, а потом возьмут во временное пользование)
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Вообще-то, за подобное - например, при ношении полицейской формы, без права на неё, в нормальных странах уголовная ответственность и огромные штрафы, "светят"... А тут автомобиль...
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Конфисковать и без того наверняка отжатый Мустанг нафиг! И перекрашивать не надо.
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Это луганские уже к особому статусу ЛУГАНДОНа готовятся
ВОТ ТАК ПУСКАЙ ИХ В ЕВРОПУ
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сподіваюсь "мусорів" не сильно накажуть?
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Дамбаское чувство юмора. Сам не смотрел, может, кто подскажет, в "Сватах" или в "Слуге народа" такое было? Или на московитском КВНе?
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Це ви цим хочете даватиособливий чи особий статус? Вони його і так весь час мають і деруть з цієї бідної України все, що тільки можна. Уже пів Києва вони скупили, чи забрали.Малороси, вони і в Африці малороси.
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по осанке видать, что любит на толчке хорошо посидеть
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А пассажиры были тоже брендированы ?
Бренди какой марки ?
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В Одессе такой же Порше остановили, оказалось это для съёмок фильма. Думаю этот тоже для съёмок используют а водила выехал понты поколотить и особе заявить.
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Стаття 184-3. Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України
Незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції України за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, або незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Національної поліції України чи похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, -
тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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"... на луганських номерах..."
===
звідки у вас цей напівкримінальний "стиль"? Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах - Цензор.НЕТ 602
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они не поняли, это пацаны тачку разукрасили, что б подарить полиции уже готовый к работе автомобиль
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Народная милиция луганды, уже готовятся к особлывому статусу
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ВРОДЕ Ж ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НЕЗАКОННОЕ НОШЕНИЕ ФОРМЫ И, НАВЕРНОЕ, ПОДОБНОЕ "БРЕНДИРОВАНИЕ"
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І що, не западло було канкрєтним лоханським пацанам тачку так розмалювати?
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