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 СБУ блокувала продаж інформації військового характеру, серед покупців були і представники РФ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала діяльність організованого угруповання, учасники якого незаконно продавали інформацію із закритих державних інформаційних ресурсів, зокрема військового характеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо мешканців Івано-Франківської і Львівської областей. Зловмисники створили сайт, розміщений на закордонному сервері, через який пропонували "клієнтам" придбати інформацію із обмеженим доступом. Вартість послуг залежала від обсягу даних, які незаконно реалізовували. Серед масивів протиправно отриманих даних були, зокрема, відомості військового характеру про закупівлю та переміщення техніки.

Задокументовано, що тільки до одного із "сервісів" зловмисників було підключено майже 50 замовників. За попередньою інформацією, серед покупців були також представники РФ.

Фігурантів справи затримали під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську.

Під час слідчих дій оперативники управління СБУ у Львівській області виявили в офісі та за місцями проживання фігурантів провадження комп'ютерну техніку з базами даних, що є власністю держави та мають обмежений доступ, а також кредитні картки, на які зловмисники отримували кошти за продану інформацію.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації), та ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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СБУ блокувала продаж інформації військового характеру, серед покупців були і представники РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164818
 
   
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В США 10 лет тюрьмы любому,кто попытается взломать систему компьютерной безопасности,даже если нет вреда системе.
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четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей...

А говорят все сепары в донбассе....
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повторю еще раз: нет такого "в дамбаса"... нет. Есть только у козлорылой руской мрази в пику "в Украине". И даже, когда вовчик-клоун слушал вопрос кацапской кцрицы, у не прозвучало "в бамбасе" и "на Украине"... вовчик, этот экранный гловнакомандующий, тоже на рускам ответил ей, мол, на Украине...и т.д. это был украинский президент. Мерель говорила на немецком, Марошка - на французском, ***** - на своем рускам, и только украинский президент манкировал государственным украинским, шоб потрафит кацапам...
Поэтому, лепольд, у меня имеются сильные сомнения насчет твоего американского интернет протокола, но очень сильная уверенность, что ты находишься в запоребрике...
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Он неправильно написал, но направление правильное. У нас сепарами считают только жителей восточных областей и привыкли видеть военных сук именно там, но на самом деле это не так. За последние 5 лет на службе я слышал слово "договориться" около десяти раз, из них половину - за 8 часов присутствия на автобазе в Хмельницкой области, где мне предлагали договориться за всё, хотя нужно было просто выдать транспорт с хранения. У них такая традиция - международные миссии, в восточных областях ты только знаешь людей, которые летали туда бабло заработать и слышал все схемы, но это всё как-то отдаленно, единичные случаи, там же, "патриоты" в войну, не имея УБД в Украине умудряются по пятому разу летать в Конго "воевать"
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А "вязень сумління" газетяр (журналист) Руслан Коцаба нібити головний ватнік і сєпар на Прикарпатті. У нас своєї вати вистачає, типу: - ну чо я маю платити воєнний збір як я ни воюю ?
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информация об украинском главнокомандующем выходит на экраны кацапского ТВ на расее... ленка-президентша продала важный тайный сериал со всеми гостайнами, будучи кварталисткой 95... идет торговля на крови... барыга зелпский торгвет со страной-агрессором.
Вопрос: какого **я я должен ежемесячно отстегивать 1.5% военного сбора????????
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