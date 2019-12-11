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 Події, Суспільство
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Все про:Київська область (1079) пам'ятник (542) Нацполіція (8630)

 Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція. ФОТО

Пам'ятник загиблим воїнам АТО зніс ветеран війни на Донеччині, оскільки він заважав йому почати будівництво на виділеній державою ділянці землі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пам'ятник кілька років тому встановили учасники війни на Донбасі на знак поваги полеглим побратимам. Пізніше землю, на якій він стояв, розподілили між учасниками АТО.

Територія зі скульптурою дісталася під будівництво військового, який також був у АТО. Скульптура заважала йому почати будівництво. Тому він самовільно її демонтував і викинув.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про самоправство. Зараз експерти встановлюють цінність і значення пам'ятника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада. ФОТОрепортаж

Памятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція 01
Памятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164787
 
 
 Топ коментарі
 
Как можно выделять землю с установленным на ней общественным памятником?
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Да, дебилизм властей зашкаливает.
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Ось так просто взяв і викинув на смітник... Впевнений що варто громадськості перевірити хто є цим "ветераном" і що він насправді робив в АТО. Впевнений що це липовий "вєтеран". Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4338
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Как можно выделять землю с установленным на ней общественным памятником?
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Як можна встановлювати памятники, де завгодно?
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И здесь ***** виноват? *****, и внешних врагов не надо, сами самоистребимся.
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Кругом дебилы, что поделать, других нет...
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Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото.

5 копійок

Дамбасня.
11.12.2019 09:11
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Мне нравится 33

зато вот такие во всём винят мифичную и страшную Дамбасню

и хоть бы что, повторяют этот бред из раза в раз, как только что то произойдёт в стране


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Тупо было бы вспоминать любого из наших президентов.
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90% новостной ленты - пожары, воровство, разборки, убийства, взятки и т.д. - мэйд ин Украина, но редакторы обязательно, не мытьём так катаньем упомянут Россию и Путина, в комментах само собой.. Уже даже не смешно, отторжение прямо...
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ну вот, а думали на Путина... Памятник героям АТО в Ворзеле демонтировал ветеран, которому землю под монументом выделили для застройки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2174
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Какой смысл писать,унижаться,если в спам полетишь?
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***** завжди винне, бо вже більше 20 років починає війни з сусідами і вбило сотні тисяч людей.
А в даному випадку місцеві чиновники - ДЕБІЛИ, да і ветеран міг себе по іншому повести...
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Украинские президенты, в т.ч. Ющенко и Порох, тоже разнарядку из Кремля получили?
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Патовая ситуация )) Ветеран против скульптуры для него. Вопрос. - Кто создал эту ситуацию ?
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А это еще раз оправдывает идею ,что материальная выгода важнее моральной. Всякие грамоты,медальки - подотритесь вы ими. Нах это человеку ? Бабло давай. Он сам решит,что ему важнее.
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Да бардак давно... Ирпень, Гостомель, Буча и Ворзель находятся отдельным статусом в Киевской области, вообще не понятно кто за что отвечает и кто распоряжается.
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В АТО всяких забирали, а ця скотина, судячи по тому, що зробив, далі штабу у Ворзелі й не служив. Мало в нас прокурорів і суддів окопа не бачили, а першими посвідчення отримали? Тим , хто дійсно були на війні, треба було б прийти до цього "бойца" і порвати йму очко разом з посвідченням.
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Скорее всего мусорило какое-то, на блок-посту в 10 км от передка постоял, получил УБД и стал "ветераном"... Таким и земля быстрее достается, а тот что на передке будет годами ходить доказывать...
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памятник площадью 6 соток? а может причина в самом херое?
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вы выясниете за кого воевал - этот витиран.....
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Ось так просто взяв і викинув на смітник... Впевнений що варто громадськості перевірити хто є цим "ветераном" і що він насправді робив в АТО. Впевнений що це липовий "вєтеран". Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4338
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Или аватар на всю голову раненный, и таких хватало.
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Типовий наскрізь прогнилий смердючий кацап, яких в арміі і військкоматах не одна сотня.
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А ты сам то где, умник, не на польских грядках пяткой в груды себе стучишь?
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А хіба можуть землі, на яких є споруди громади, передаватись у власніть без погодження з громадою? Здається, хабарем смердить...
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знести пам'ятник своїм побратимам? він за кого воював? чи це штабний? чи вже продав землю?
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Скорей всего поставили монумент не зарегистрировав его, там где захотели, но это не самое главное. Этот АТО-шник настоящий или самозванец?
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Ветерани теж різні бувають... Не забувайте що майже всі теперішні резонанстні вбивства скоїли учасники АТО.
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майже всі? кому резонансні? а скільки вбивств стається щодня? ти про всі знаєш?
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Гандзюк, Вороненков, хлопчик 3-х річний, .... Їх вбили колишні АТОвці. Нажаль але факт.
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а чим вони резонансні, хто таке сказав, що вони резонансні, бо по телевізору сказали?
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А "резонансні", бо там АТОшники участь приймали... А решта - не "резонансні"...
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та я ж так і зрозумів, істерію наганяють, АТОшник це вбивця
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А те , кто выделял, не знали о памятнике ? А как у ветерана поднялась рука на памятник своим побратимам ? Наказать по закону .
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Что-то здесь не чисто. Вряд ли ветеран, который сам прошёл войну, будет выбрасывать в грязь памятник побратимам. Надо его глубже копнуть.
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ветеран не слишком умный ..перенес бы памятник у себя на участке в сторону где-то - потом бы имел с этого определенный плюс ..
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Там земля на вартість золота і для цього ветерана виявилася дорожчою за пам'ять про загиблих захисників України. Повторюю, ветерани теж різні бувають.
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После высказываний Коломойского, после Кивы ставшего депутатом Медведчука, такие ветераны уже не вызывают удивления.
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"Памятник героям АТО в Ворзеле демонтировал ветеран, которому землю под монументом выделили для застройки, - Нацполиция."
Вот это цырк!
Вот это зрада!
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