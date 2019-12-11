 Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пам'ятник кілька років тому встановили учасники війни на Донбасі на знак поваги полеглим побратимам. Пізніше землю, на якій він стояв, розподілили між учасниками АТО.
Територія зі скульптурою дісталася під будівництво військового, який також був у АТО. Скульптура заважала йому почати будівництво. Тому він самовільно її демонтував і викинув.
Проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про самоправство. Зараз експерти встановлюють цінність і значення пам'ятника.
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Дамбасня.
11.12.2019 09:11
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зато вот такие во всём винят мифичную и страшную Дамбасню
и хоть бы что, повторяют этот бред из раза в раз, как только что то произойдёт в стране
А в даному випадку місцеві чиновники - ДЕБІЛИ, да і ветеран міг себе по іншому повести...
Вот это цырк!
Вот это зрада!