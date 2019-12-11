 Жінка вилетіла через лобове скло автобуса і потрапила під його колеса унаслідок зіткнення з легковиком на Тернопільщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.

Між селами Чистилів і Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan і рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Тернопіль-Чистилів. За попередньою інформацією, причина зіткнення - виїзд на смугу зустрічного руху.

На момент удару в громадському транспорті перебувало близько десяти пасажирів. Унаслідок удару 65-річна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а потім потрапила ще і під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

До лікарні доставили чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, яка і встановить причину нещастя.

Подію внесено в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 КК.



