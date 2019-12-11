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Все про:ДТП (2669) Нацполіція (8630) Тернопільщина (204) автобус (8)

 Жінка вилетіла через лобове скло автобуса і потрапила під його колеса унаслідок зіткнення з легковиком на Тернопільщині, - Нацполіція. ФОТО

Одна людина загинула, п'ятеро з травмами потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася сьогодні близько 12:00 на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.

Між селами Чистилів і Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan і рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Тернопіль-Чистилів. За попередньою інформацією, причина зіткнення - виїзд на смугу зустрічного руху.

На момент удару в громадському транспорті перебувало близько десяти пасажирів. Унаслідок удару 65-річна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а потім потрапила ще і під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

До лікарні доставили чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, яка і встановить причину нещастя.

Подію внесено в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 КК.

Жінка вилетіла через лобове скло автобуса і потрапила під його колеса унаслідок зіткнення з легковиком на Тернопільщині, - Нацполіція 01
Жінка вилетіла через лобове скло автобуса і потрапила під його колеса унаслідок зіткнення з легковиком на Тернопільщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164783
 
 
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Та пісець.... Паска звичайно в цьому коритові не було.
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а хоча би й Песах був(придирка до опечатки)))
в, ******** - пам.ять і все друге і третє
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Все бегают к "ворожкам", которые трендят - "есть судьба" и все плачут если шото случилось(в перерывах между походами к попам).
суть православия в этом.
это..... очень пох.оже на т.н. "коммунизм, не нахадите?"
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По такой дороге и по такой погоде скорость должна быть не более 60 км/час. Лучше приехать на пару часов позже, но приехать.
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в Турции все пассажиры автобусов пристегиваются.
А у нас нет и это исключительно вина водителей а уряд ни при чем.
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