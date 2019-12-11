 Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, подібні акції відбуваються не вперше. Цього разу до акції долучилися понад десять нацгвардійців, серед них як "новачки", так і "досвідчені" донори.
"Для мене це вже п’яте донорство і перше – у районі проведення операції Об’єднаних сил", – розповідає інструктор Руслан. Гвардієць вперше пішов до станції переливання крові з товаришами по службі у Дніпрі, і ось вже понад рік кожні два місяці здає кров.
"Це дуже потрібна справа, адже наша кров може врятувати чиєсь життя", – каже чоловік.
Отриману кров працівники медичного закладу передадуть до станції переливання крові Донецької області, адже донорський матеріал потрібен завжди, зазначили у лікарні.
Це населення для військових має кров здавати, а не навпаки
Вот пускай и сдадут им!
Куча осела в Киеве и других больших городах...
Подойдет ли кровь украинцев и патриотов для САВЕЦКИХ ЧИЛАВЕКОВ?
Ведь после переливания у них начнет мутировать руцкая челюсть...
-- ТАСС