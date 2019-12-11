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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:донор (25) Донецька область (2349) Національна гвардія (640)

 Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Національної гвардії України, які виконують завдання у районі відповідальності в ОТУ "Схід" Об'єднаних сил, долучилися до Дня донора, що відбувся на базі центральної районної лікарні населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, подібні акції відбуваються не вперше. Цього разу до акції долучилися понад десять нацгвардійців, серед них як "новачки", так і "досвідчені" донори.

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 01

"Для мене це вже п’яте донорство і перше – у районі проведення операції Об’єднаних сил", – розповідає інструктор Руслан. Гвардієць вперше пішов до станції переливання крові з товаришами по службі у Дніпрі, і ось вже понад рік кожні два місяці здає кров.

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"Це дуже потрібна справа, адже наша кров може врятувати чиєсь життя", – каже чоловік.

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 02

Отриману кров працівники медичного закладу передадуть до станції переливання крові Донецької області, адже донорський матеріал потрібен завжди, зазначили у лікарні.

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 03
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164743
 
 
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Дело хорошее , только на пользу ли ?
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А нашо їм ?
Це населення для військових має кров здавати, а не навпаки
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Они "потерпевшие" . Это очень удобно . Мне кажется , что если сидеть на двух стульях , рано или поздно стулья разъедутся и булки разорвутся . Жители Донбасса , берегите свою жопу . Украина не вечно будет толерантной .
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Куча их землячков уехала на Расию...
Вот пускай и сдадут им!
Куча осела в Киеве и других больших городах...
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И вообще...
Подойдет ли кровь украинцев и патриотов для САВЕЦКИХ ЧИЛАВЕКОВ?

Ведь после переливания у них начнет мутировать руцкая челюсть...
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"Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины" - обратив их в бендеровцев. Теперь эти несчастные после полуночи ходят строем и кричат "Слава Украине".

-- ТАСС
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Ну вот! Вот именно так и превращают благородных потомков Сралина и чЛенина в бЭндеровцев.
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Я б їм тільки вінки спонсорував... Маленькі такі...
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