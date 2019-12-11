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 Жінка загинула, троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі в житловому будинку в Харкові, - ГУ ДСНС. ФОТОрепортаж

У 10-поверховому житловому будинку на Олексіївській вулиці в Харкові в ніч на 11 грудня виникла пожежа.

Як повідомляє пресслужба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, повідомлення про займання надійшло о 00:01, інформує Цензор.НЕТ.

"На момент прибуття рятувальників у кімнаті квартири на 4-му поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1986 року народження. Крім того, постраждало 3 дітей: двоє - це діти загиблої жінки (хлопчик 2016 та дівчинка 2018 р.н.), а також дитина з сусідньої квартири (хлопчик 2018 р.н.). Усі вони з отруєнням чадним газом середньої тяжкості були госпіталізовані до дитячої лікарні №1", - йдеться в повідомленні.

О 00:28 пожежа була локалізована, а о 1:29 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюються.

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Жінка загинула, троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі в житловому будинку в Харкові, - ГУ ДСНС 01
Жінка загинула, троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі в житловому будинку в Харкові, - ГУ ДСНС 02
Жінка загинула, троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі в житловому будинку в Харкові, - ГУ ДСНС 03
Жінка загинула, троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі в житловому будинку в Харкові, - ГУ ДСНС 04
Фото: kh.dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164708
 
 
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