 Жінка загинула, троє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі в житловому будинку в Харкові, - ГУ ДСНС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє пресслужба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, повідомлення про займання надійшло о 00:01, інформує Цензор.НЕТ.

"На момент прибуття рятувальників у кімнаті квартири на 4-му поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1986 року народження. Крім того, постраждало 3 дітей: двоє - це діти загиблої жінки (хлопчик 2016 та дівчинка 2018 р.н.), а також дитина з сусідньої квартири (хлопчик 2018 р.н.). Усі вони з отруєнням чадним газом середньої тяжкості були госпіталізовані до дитячої лікарні №1", - йдеться в повідомленні.

О 00:28 пожежа була локалізована, а о 1:29 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: kh.dsns.gov.ua

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