 Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.
Його організатор - 56-річний місцевий житель. Разом з двома спільниками він влаштував гральний зал в одному з місцевих кафе. Учора працівники поліції і прокуратури за підтримки спецпідрозділу КОРД "завітали" до казино в розпал гри.
Встановлено, що зал працював у закритому режимі. Користуючись засобами конспірації, його організатори щотижня, у вівторок та п’ятницю, збирали в підпільному залі любителів азартних ігор.
"Учора під час санкціонованого обшуку детективами слідчого управління та співробітниками відділу з боротьби з торгівлею людьми було виявлено та вилучено два покерні столи, ігрове обладнання, документацію та боргові розписки. Наразі тривають слідчі дії за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).
Хід слідства перебуває під процесуальним керівництвом прокуратури. Вирішується питання про оголошення про підозру особам, причетним до протиправної діяльності.
я уж подумал горожане сами саоморганизовались))) сидят под подъездом и в картишки рубятся...
Если слуги народа в Раде на заседаниях проституток заказывают?
но в принципе - зачем запрещать что-либо? если у нас демократия...(о б*же )
а нельзя запустить чувака с камерой, и просто будет что организаторы не "отмажутся"? ах да, я подзабыл где живу.......
ставлю Биплию на то шо никого не посадят даже на бутылку то
а Тору я бы в сортире не положил, максимум бросил бы в фундамент(сортира то)