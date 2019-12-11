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 Події, Фоторепортаж
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Все про:казино (35) Нацполіція (8630) Суми (166)

 Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Сумах поліція припинила діяльність підпільного казино в одному з місцевих кафе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

Його організатор - 56-річний місцевий житель. Разом з двома спільниками він влаштував гральний зал в одному з місцевих кафе. Учора працівники поліції і прокуратури за підтримки спецпідрозділу КОРД "завітали" до казино в розпал гри.

Встановлено, що зал працював у закритому режимі. Користуючись засобами конспірації, його організатори щотижня, у вівторок та п’ятницю, збирали в підпільному залі любителів азартних ігор.

"Учора під час санкціонованого обшуку детективами слідчого управління та співробітниками відділу з боротьби з торгівлею людьми було виявлено та вилучено два покерні столи, ігрове обладнання, документацію та боргові розписки. Наразі тривають слідчі дії за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).

Хід слідства перебуває під процесуальним керівництвом прокуратури. Вирішується питання про оголошення про підозру особам, причетним до протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 01
Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 02
Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 03
Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164704
 
 
 Топ коментарі
 
местные жители)))
я уж подумал горожане сами саоморганизовались))) сидят под подъездом и в картишки рубятся...
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Подпольное казино которые не платили.
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местные жители)))
я уж подумал горожане сами саоморганизовались))) сидят под подъездом и в картишки рубятся...
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Вам смешно читать такое, а я как киевлянин постоянно слышу: "киевлянин ограбил.. организовал сбыт.." а потом выясняется шо тот "киевлянин" то житель житомирщины, то какой то грузин.
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Я так понял , что все игровые автоматы на каждом углу напольные,те законные?
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Подпольное казино. Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8998 На каждом углу, даже в центре города, с вывеской. Полно.
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А пуркуа бы им и не па?
Если слуги народа в Раде на заседаниях проституток заказывают?
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расстреляли бы всех там, вот бы и была обеспокоенность от Европы

но в принципе - зачем запрещать что-либо? если у нас демократия...(о б*же Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 762 )
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"Вчера во время санкционированного обыска детективами следственного управления и сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми были обнаружены и изъяты два покерных стола, игровое оборудование, документация и долговые расписки. Сейчас продолжаются следственные действия по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Источник: https://censor.net.ua/p3164704\\\\\\\\\\\\\\\\

а нельзя запустить чувака с камерой, и просто будет что организаторы не "отмажутся"? ах да, я подзабыл где живу.......

ставлю Биплию на то шо никого не посадят даже на бутылку то
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не, где-то есть в доме то,
а Тору я бы в сортире не положил, максимум бросил бы в фундамент(сортира то) Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1783
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В каждом маломальском селении присутствуют игровые заведения под крышей, ну? ФамилиЕ слишком известно, что б его называть ) Главный зелебобик в открытую назвал того, чей игровой бизнес собрались легализовать!
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