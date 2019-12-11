 "Руки на стіл долонями догори!" - прикордонника впіймали на хабарі в $500 начальнику відділу кадрів за призначення на офіцерську посаду. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонника викрито під час надання начальнику відділу кадрів прикордонного загону неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США за призначення на офіцерську посаду. Кадровик на пропозицію не погодився та повідомив про наміри втягування у протиправну діяльність компетентні органи", - йдеться в повідомленні.

Неправомірну вигоду вилучили, тривають невідкладні слідчі дії.

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