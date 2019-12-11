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Все про:хабар (2821) Держприкордонслужба (2336) Одеська область (1116)

 "Руки на стіл долонями догори!" - прикордонника впіймали на хабарі в $500 начальнику відділу кадрів за призначення на офіцерську посаду. ВІДЕО+ФОТО

Інспектор прикордонної служби відділу "Чорноморське" збирався за хабар у 500 доларів США отримати призначення на офіцерську посаду, але був затриманий співробітниками внутрішньої безпеки ДПСУ на гарячому.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонника викрито під час надання начальнику відділу кадрів прикордонного загону неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США за призначення на офіцерську посаду. Кадровик на пропозицію не погодився та повідомив про наміри втягування у протиправну діяльність компетентні органи", - йдеться в повідомленні.

Неправомірну вигоду вилучили, тривають невідкладні слідчі дії.

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Руки на стіл долонями догори! - прикордонника впіймали на хабарі в $500 начальнику відділу кадрів за призначення на офіцерську посаду 01
Руки на стіл долонями догори! - прикордонника впіймали на хабарі в $500 начальнику відділу кадрів за призначення на офіцерську посаду 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164699
 
 
 Топ коментарі
 
щось тільки вашого горохового майдану не бачив. "Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику одела кадров за назначение на офицерскую должность - Цензор.НЕТ 2908
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Обиделся кадровик, что мало давал.
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Скоро будут новости об арестах "взяточников" в поликлиниках с коньяком и конфетами?
"Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику отдела кадров за назначение на офицерскую должность - Цензор.НЕТ 1142
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Зрада!!!
Усі на соємайдан!!!
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щось тільки вашого горохового майдану не бачив. "Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику одела кадров за назначение на офицерскую должность - Цензор.НЕТ 2908
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Зачем вы его пиарите?Порошенко,зачем?в каждой теме
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Не звезди, ЗЕ сказал вам Х.......... , а не снега. Газовый контракт еще не подписан.
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500 зеленых - разве ж это деньги за такое серьезное дело...
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Скоро будут новости об арестах "взяточников" в поликлиниках с коньяком и конфетами?

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"Солдат у нас в народе считается примером.
И служба рядового почетна и сложна.
Но если постараюсь и стану офицером
За это не взыщи, товарищ старшина!"
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Эти ладошки ничего не крали! - заявил кадровик... А в голове крутилась одна мысль: - Маловато будет!
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