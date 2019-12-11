 Іноземні військові дипломати відвідали підрозділи ОС на Приазов'ї. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

У рамках робочого візиту на схід України, представники Київської асоціації військових аташе (КАВА) відвідали підрозділи, що залучені до проведення операції Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку.

Як повідомили під час брифінгу військові дипломати, акредитовані в Україні, метою візиту є вивчення фактичної ситуації в районі проведення бойових дій, а також достовірне інформування вищого керівництва країн, які представляє Асоціація.

"Виїзди військових аташе в район проведення ООС ми проводимо щороку. Для наших закордонних партнерів це прекрасна можливість на власні очі побачити, що тут відбувається й оцінити реальний стан справ безпосередньо на місці. І це є свідченням безпрецедентної підтримки України на світовій арені", - зазначив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України полковник Валентин Левчик.

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Під час візиту до Маріупольського морського торговельного порту, делегація іноземних гостей взяла участь у брифінгу командира тактичної групи "Маріуполь" щодо поточної ситуації в Азовському морі та агресивних дій росіян в його акваторії. Військові дипломати відвідали стоянку кораблів тактичної групи "Тритон" Об’єднаних сил та здійснили оглядову екскурсію пошуково-рятувальним судном "Донбас" ВМС ЗСУ.

Цього ж дня представників військово-дипломатичного корпусу ознайомилися з особливостями та умовами роботи на Маріупольському напрямку військового мобільного госпіталю та Регіонального Центру з розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Військові аташе країн-партнерів висловили стурбованість щодо ситуації на сході і запевнили українську сторону у всебічній підтримці.

На завершення свого візиту представники КАВА, на чолі з аташе з питань оборони Італійської Республіки, президентом асоціації полковником Рікардо Крістоні, ознайомилися з діяльністю контрольного пункту в'їзду та виїзду "Гнутове".

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