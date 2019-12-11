 На території колишнього заводу "Радикал" у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністерства.

Зазначається, що забруднена територія не огороджена і не охороняється.

"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає - до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлові будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло", - йдеться в повідомленні.

Заступник профільного міністра Роман Абрамовський зазначив, що першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр і обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху.

"На наступному тижні ми домовилися зустрітися з депутатами і знайти шляхи вирішення цієї екологічної проблеми", - заявив Абрамовський.

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Крім того, він повідомив, що КМДА починає роботу над проєктом з демеркурізації заводу "Радикал".

Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об'єкт, за стінами якого виготовляли телескопи для підводних суден. Тепер, за даними міністерства, це територія з понад 200 тисячами тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів. Підприємство зупинило роботу в липні 1996 року.