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Все про:забруднення (81) Київ (6668) ртуть (15) Міністерство енергетики та захисту довкілля (7)

 На території колишнього заводу "Радикал" у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство. ФОТО

Міністерство енергетики та захисту довкілля 10 грудня зафіксувало забруднення території в результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, після закриття якого залишилися значні обсяги ртуті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністерства.

Зазначається, що забруднена територія не огороджена і не охороняється.

"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає - до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлові будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло", - йдеться в повідомленні.

На території колишнього заводу Радикал у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство 01

Заступник профільного міністра Роман Абрамовський зазначив, що першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр і обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху.

"На наступному тижні ми домовилися зустрітися з депутатами і знайти шляхи вирішення цієї екологічної проблеми", - заявив Абрамовський.

На території колишнього заводу Радикал у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У повітрі Києва зафіксували перевищення шкідливих речовин

Крім того, він повідомив, що КМДА починає роботу над проєктом з демеркурізації заводу "Радикал".

Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об'єкт, за стінами якого виготовляли телескопи для підводних суден. Тепер, за даними міністерства, це територія з понад 200 тисячами тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів. Підприємство зупинило роботу в липні 1996 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164682
 
 
 Топ коментарі
 
Ртутная помойка в городе Киев...
Какую страну просрали)))) да совкодрочеры?
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Брешут. Реактивы они выпускали.
Бертолетовая соль, хлор, каучук и.т. д.
На военку тогда все заводы работали, хоть тут угадали. Почтовый ящик №1000 сие было.
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Для решения вопроса проводить там заседания кабмина.Через три недели проблема закроется
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Ртутная помойка в городе Киев...
Какую страну просрали)))) да совкодрочеры?
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Для решения вопроса проводить там заседания кабмина.Через три недели проблема закроется
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Ляшко, шо ж ты делаешь то? Ради-кал главный, уже землю не жрет, а на ртуть перешел?

\\\\\\\\В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов Источник: https://censor.net.ua/p3164682\\\\\

шо-шо? На территории бывшего завода "Радикал" в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство - Цензор.НЕТ 1366
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Брешут. Реактивы они выпускали.
Бертолетовая соль, хлор, каучук и.т. д.
На военку тогда все заводы работали, хоть тут угадали. Почтовый ящик №1000 сие было.
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та понятно шо не игрушки для будущего пушмясца))
на совковом заводе везде плакаты - "мызамирмирумир", но крутят гайки к ракетам, которые = наступалка.

кстати - че мну так заспамили то? вроде бы нейтрально спетросянничал то и такая ненависть .... На території колишнього заводу "Радикал" у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство - Цензор.НЕТ 1577
это наверное еретики - ненавидят то шо я правослабный
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та вы шо? еще год назад про эту помойку было куча сюжетов.а тут ГСЧС наконец "снеслась"
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Какой год ? Десятками лет тема всплывает и угасает.
Его распилили на металл примерно в 2000-м. Причем тупо ртуть сливали на пол. там больше 100 тон ее было.
Примерно в 2010-2012 выделили бабки на вывоз и утилизацию оставшихся отходов в Польшу. Часть вывезли, остальные средства, как обычно, скоммуниздили
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Ртуть сама по собі не шкідлива. Шкідливі з'єднання ртутті з іншими складовими.
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а, бачив відео - парашник-гендир заводу руки в ртуть опускає і навіть в рило набирає її, типу - ось, ось, воно ж не шкідливо(потім хірургам скаже так само?)
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Сама ртуть, в отличии от Талия - относительно безопасна, но ее пары весьма ядовиты.
Относится к группе кумулятивных ядов, тоесть - медленных, накопляющих
Вот вроде все нормально год-два- пять, а потом бац и заболел болячкой Минаматой.
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"виготовляли телескопи(!!!) для підводних суден" - звідкіля вас беруть, невигласів?
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Типа, удивили. Все никак не испарится))))))
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