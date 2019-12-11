 На території колишнього заводу "Радикал" у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністерства.
Зазначається, що забруднена територія не огороджена і не охороняється.
"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає - до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлові будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло", - йдеться в повідомленні.
Заступник профільного міністра Роман Абрамовський зазначив, що першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр і обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху.
"На наступному тижні ми домовилися зустрітися з депутатами і знайти шляхи вирішення цієї екологічної проблеми", - заявив Абрамовський.
Крім того, він повідомив, що КМДА починає роботу над проєктом з демеркурізації заводу "Радикал".
Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об'єкт, за стінами якого виготовляли телескопи для підводних суден. Тепер, за даними міністерства, це територія з понад 200 тисячами тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів. Підприємство зупинило роботу в липні 1996 року.
Какую страну просрали)))) да совкодрочеры?
\\\\\\\\В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов Источник: https://censor.net.ua/p3164682\\\\\
шо-шо?
Бертолетовая соль, хлор, каучук и.т. д.
На военку тогда все заводы работали, хоть тут угадали. Почтовый ящик №1000 сие было.
на совковом заводе везде плакаты - "мызамирмирумир", но крутят гайки к ракетам, которые = наступалка.
кстати - че мну так заспамили то? вроде бы нейтрально спетросянничал то и такая ненависть ....
это наверное еретики - ненавидят то шо я правослабный
Его распилили на металл примерно в 2000-м. Причем тупо ртуть сливали на пол. там больше 100 тон ее было.
Примерно в 2010-2012 выделили бабки на вывоз и утилизацию оставшихся отходов в Польшу. Часть вывезли, остальные средства, как обычно, скоммуниздили
Относится к группе кумулятивных ядов, тоесть - медленных, накопляющих
Вот вроде все нормально год-два- пять, а потом бац и заболел болячкой Минаматой.