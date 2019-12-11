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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Краматорськ (138) обстріл (5783) пам'ятник (539) вандалізм (268)

 Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада. ФОТОрепортаж

Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська 10 лютого 2015 року перенесли із центру міста на територію військової частини.

Речниця Краматорської міськради Ольга Юрасова заявила, що меморіал перенесли з ініціативи власників для того, щоб уберегти від вандалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

"Було звернення від власників інсталяції з проханням про її перенесення, оскільки вандали періодично руйнували її. Було вирішено перенести до військової частини для того, щоб зберегти", - написала вона.

У повідомленні міськради зазначається, що меморіал "Скільки людей ще має загинути?" перенесли на вимогу рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг" через те, що за перші місяці його неодноразово пошкоджували невідомі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото. ФОТО

Як доказ у пресслужбі показали фотографії пошкоджень пам'ятника.

Меморіал відкрили в лютому 2018 року. 10 лютого 2015 року внаслідок обстрілу Краматорська із системи реактивного залпового вогню "Смерч" загинули 17 осіб, 64 були поранені, серед них - п'ятеро дітей. Снаряди влучили в аеродром, а також у приватний сектор на околиці міста.

Памятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада 01
Памятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада 02
Памятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада 03
Памятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада 04
Памятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164671
 
   
 Топ коментарі
 
Хто забуває минуле той не вартий майбутнього
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скільки українців знає правдиву історію нашої держави ?
або хоча б цікавиться ?
скільки навернулось до мови дідів- прадідів ?
небагато.
вони всі живуть росіским життям, тому фуйло прагне їх захищати, бо їхнє існування уможливлює його владу над Україною.
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В ватном Краматорске Х"йла любят. Он у них кацапский бох. Мало прилетело - давайте еще, т.к. до тупых не дошло.
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скільки українців знає правдиву історію нашої держави ?
або хоча б цікавиться ?
скільки навернулось до мови дідів- прадідів ?
небагато.
вони всі живуть росіским життям, тому фуйло прагне їх захищати, бо їхнє існування уможливлює його владу над Україною.
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Потому паРаша и стирает у народов память о себе, начиная с царских указов и расставляет своих идолов...
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чтобы превратить всех в безликую, бездумно жующую и ржущую у телевизоров зомби-массу, без рода-племени, в так называемый рюзьге народ...попросту в вОнюшек...
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Интересный материал про минуле:

Мапа з розселенням українців по світу

Укладена вона 1920 року Георґом Гасенком у Відні.

Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада - Цензор.НЕТ 5421

Найбільше українців у той час жило на території ******** України, включно з Кримом та Кубанню. На Кавказі, Кубані, Далекому Сході та в Сибіру частка українців складала 50-90%.

Зелений Клин на Далекому Сході на дві третини складався з українських переселенців, за ними йшли корейці, росіян менше 10%. Поміж 690 тисяч жителів Приморщини 607 тис. складали українці. Це підтверджує Вікіпедія.

За 1821-1915 роки з території Австро-Угорщини та Рос. імперії лише до США емігрувало 7,4 млн громадян, 1,2 млн з яких вказані в документах українцями.

І наостанок: у 1920 році Гасенко оцінював приріст українців у 2% щорічно та очікував, що 1962-го року українців буде рівно 100 мільйонів, французів мало бути 70 млн, росіян - 96 млн.
Назар Токар
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всі ті вандали, то любителі руцкого міру.
мєньшини, які хочуть розмовляти росіскою і тяжіють до росії.
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поки когось за ногу не підвісять, порядку в місті не буде
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я от теж за радикальні дії.
потрібно вату бити
з профілактичною метою.
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коцапствующіє тільки кулак і розуміють, він в них сакральний
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Нуууу... В Маріуполі нещодавно колаборанта грохнули, бо суддя добрий, додому його відпустив.
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Так пусть туда и звиздуют. Там на севере и в Сибири народу не хватает
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Зачем?Если не поняли,то кацапы могут повторить.
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Как зачем?!
Чтобы вандалам было удобнее - дальше от центра - меньше глаз.....Да написали "для защиты от вандалов", но по факту именно в центре меньше преступлений.
На самом деле все банально просто - он их раздражал! Сейчас они стараются убрать из виду все вещи напоминающие о войне с Расеей. Заметили что с ТВ исчело упоминание об очередных обстрелах, раненых, убитых...? А они есть! Например ранения теперь начали называть "боевыми травмами" и у обывателя создается впечатление, что война не ранили в голову, а он просто шел и стукнулся головой об блиндаж!
Вот так ловким движение руки война исчезает, исчезают бурятские танкисты, псковские десантники и появляются "мирные жители Донбасса" и "героические ополченцы". Ну и разумеется появятся и виновные (уже начали появляться) это конечно же те, кто стрелял в "мирных жителей Донбасса" и разумеется это не Расея
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Вы что там, не можете даже в центре города порядок и патрулирование полицейских обеспечить?Ну "супер", осталось только какому-нибудь гражданину взять детский пистолетик и ограбить какую-нибудь сберкассу.
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В ватном Краматорске Х"йла любят. Он у них кацапский бох. Мало прилетело - давайте еще, т.к. до тупых не дошло.
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писало что в Марике вата реально считает шо ВСУ обстреляли оплаченцев, но ракеты развернулись в воздухе и прилетели в жилой квартал.
там даже как в Грозном сделают, и все равно половина населения скажет что это гадкая Обама и Петко сделали
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1. только бы солдиков не избили теперь, ну, как в крыму отжали не только корабли, но и сотни унитазов

2. кто такой тов. "Найдьонов"?
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Россия может нападать только на бывший СССР,хронологию нападений найдете в Ютубе.НАТО не по карману хрякам питерской подворотни
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с вандалами надо бороться, а не в Раду избирать. Полностью согласна со словами черкасского депутата на похоронах Героя в Хацьках
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ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат ИЗ СЛУГ НАРОДА БУЖАНСКИЙ.
В интернете куча фоток - Бужанский с Богданом, Бужанский с Дубинским, Бужанский с Зеленским...

И что вы после этого хотите?
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"перенесли из центра города на территорию воинской части"_____________________ПОЛНЫЙ ПИ@ДЕЦ! ЭТО "ВАНДАЛОВ" НУЖНО "ПЕРЕНЕСТИ" В СИЗО А НЕ ПАМЯТНИК В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ!!!!!!!!
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Там стільки тих вандалів, що на них СІЗО не вистачить. Поголовно любітєлі русского міра.
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Интересные там вандалы в Краматорске....... Плитку поотковыривали и аккуратно на место положили..... А на предпоследнем фото так вообще все пластом отковыряли...... Может весь вандализм в рукожопости? Хорошо хоть, что "вандалы" совсем тупые попались, отслоившуюся плитку из баллончика извазьгали, а могли по оргстеклу пройтись..... тогда бы все переделывать пришлось, а не только постамент нормальными руками.
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вандалы это - сила..., у них скоро партия своя будет..., а мы будем свои памятники и память прятать по воинским частям под защиту оружия..., что за хрень собачья, вандалы должны получать по заслугам - я не противник отрывать руки-ноги, но 200 часов общественно-полезного труда должны пойти на пользу, после того, как сойдут синяки и ушибы, конечно...
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Правильное решение. Он здесь вряд ли и день простоит. Такой менталитет местный. В сознании ничего не поменялось с 2014 года.
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Оце і є залізний аргумент Сивохам і іншим ХАМам, чому від дамбісу на даному етапі потрібно відгородитися. Бо це - руйніаники за своєю суттю. Вони руйнують все-від пам'ятників до держави. І приймаючи ОЦЕ у склад ще не зміцнілох держави ми залишаємо її перспектив розвитку, прирікаючи на руйнування. Символічно, що пам'ятник перенесли на територію військової частини. Бо з українського, як бачимо, там лише армія.
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т.е. видионаблюдение повесить и периодически патрульным проезжать - это космос?
зачем этот памятник в воинской части? это ж напоминание о мирных цивильных жертвах... мирным людям...
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якщо на посаді президента блаЗЄнський-мародЬОр, то не дивно, що відбуваються такі речі. Він дав ЗЄлене світло для кацапо-колаборантів.
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что вы! Он такое сделал для Украины за столом-путину в глаза в профиль посмотрел! А должен был уйти, объявив траур по погибшим
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там не путін був, а його комі-пермяцька копія. путін уже давно нікуди не їздить, а розважається собі з дівчатками в одній з підмосковних резиденцій. Тому блаЗЄнський навіть у вічі дивився не путіну. Утім, Джорж Буш (джуніор) також дивився в очі лише чуваській копії путіна. Але "душу" примудрився побачити
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Дейві Айк, залогінь.те.сь під своєю .... етім, прізвищем то в натурє Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада - Цензор.НЕТ 2174
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Вот это решение!!!
Еще перенесли бы этот памятник во Львов или Тернополь...
Шо за дебилы у руля этой нещасной страны?
Вандалов нужно ПЕРЕНОСИТЬ под тюремную шконку или на петушыный уголок!
А не памятники...
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Ця мразота й раніше бикувала. Та зараз вже повний пісець. Від неї починають ховати пам'яткики, тікати? Де аваков з його поліцією і жонами? Готується, замість українських прикордонників, патрулювати з сепарнею кордон? Там цікавіше, прибутковіше? Потоки контрабанди
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Зверніть увагу, як тільки на росії починають говорити про "гражданскую вайну", так тут же у нас десь пам'ятник АТОшникам оскверняють, з обов'язковою трансляцією по расея-1. Це ж як принижують ГРУшників , що заставляють воювати з мертвими? Але курс в академіях розвідки дає свій результат, бо їм вдається обходити арештів. В інші часи, вандалів на кладовищах завжди затримувались, бо це робили люди не сповна розуму, або такі , що не пам'ятали що роблять бо були під дією наркотиків, алкоголю.
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у вас круте логічне мислення(заздрить)
і все ж так як ви сказав(!)
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И не дойдет...русский мир в голове это как генетическая болезнь....
Подлечить можно...временно...но против природы не попрешь!
Ани хатят Сталина...стучать на соседей...колбасу по 2.20...тазик оливье и Голубой огонек под елку...
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Их национальная идентичность...СОВКИ.
их жизненная цель...жить в говне и угрожать всему миру.

Правильно поступили прибалты с совками...жить можешь но ты НЕ ГРАЖДАНИН!
не нравиться? Уе...й на Расию и там скули о претеснениях...
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Вата путлера и дальше рулит в украинском Краматорске, видно, мало скосило, чтобы хотелось помнить, а в воинской части солдаты и так помнят жертв рашинской войны, а их уже около 14 тысяч....
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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Что-то давненько на рассейке масштабные теракты с большим количеством жертв не случались. Недоработка, однако!
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не надо придумывать велосипед. ставить видеонаблюдение и сажать
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НЕ допоможе. Вандали це підготовлені люди в академіях ГРУ на росії
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то есть "неизвестные" хотят еще обстрелов ?????
Ну дегенераты ватные
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Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от русскоязичных. Не так? Ці вандали не російськомовні?
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Памятники жертвам обстрелов и войны надо обеспечить качественным видеонаблюдением, вандалов вылавливать и, как минимум, жестоко п*здить.
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Это показатель полной импотенции полиции, как полиции Донецкой области, так и всей полиции Украины! Поймал бы одних вандалов, другие 10 раз подумали, прежде чем творить гадости!
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Лохторат пусть смотрит сериалы про ментов, в них они крутые, а реальность такова, что никто жопу не оторвет что бы что то сделать. Скоро на каждого Украинца будет по три мента, а результат останется нулевым.
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Есть у нас победы, товарищи!

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Первые три серии телеканал ТНТ покажет 11 декабря.
Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика. Сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск», добавил он.

Телесериал оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России.
По словам Сергея Пушкина, digital-директора студии «Квартал 95», компании - правообладателя сериала, это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом он рассказал газете «Ведомости».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ce6f63e9a79473c46932944
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