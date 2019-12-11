 Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада. ФОТОрепортаж

Речниця Краматорської міськради Ольга Юрасова заявила, що меморіал перенесли з ініціативи власників для того, щоб уберегти від вандалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
"Було звернення від власників інсталяції з проханням про її перенесення, оскільки вандали періодично руйнували її. Було вирішено перенести до військової частини для того, щоб зберегти", - написала вона.
У повідомленні міськради зазначається, що меморіал "Скільки людей ще має загинути?" перенесли на вимогу рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг" через те, що за перші місяці його неодноразово пошкоджували невідомі.
Як доказ у пресслужбі показали фотографії пошкоджень пам'ятника.
Меморіал відкрили в лютому 2018 року. 10 лютого 2015 року внаслідок обстрілу Краматорська із системи реактивного залпового вогню "Смерч" загинули 17 осіб, 64 були поранені, серед них - п'ятеро дітей. Снаряди влучили в аеродром, а також у приватний сектор на околиці міста.
або хоча б цікавиться ?
скільки навернулось до мови дідів- прадідів ?
небагато.
вони всі живуть росіским життям, тому фуйло прагне їх захищати, бо їхнє існування уможливлює його владу над Україною.
Мапа з розселенням українців по світу
Укладена вона 1920 року Георґом Гасенком у Відні.
Найбільше українців у той час жило на території ******** України, включно з Кримом та Кубанню. На Кавказі, Кубані, Далекому Сході та в Сибіру частка українців складала 50-90%.
Зелений Клин на Далекому Сході на дві третини складався з українських переселенців, за ними йшли корейці, росіян менше 10%. Поміж 690 тисяч жителів Приморщини 607 тис. складали українці. Це підтверджує Вікіпедія.
За 1821-1915 роки з території Австро-Угорщини та Рос. імперії лише до США емігрувало 7,4 млн громадян, 1,2 млн з яких вказані в документах українцями.
І наостанок: у 1920 році Гасенко оцінював приріст українців у 2% щорічно та очікував, що 1962-го року українців буде рівно 100 мільйонів, французів мало бути 70 млн, росіян - 96 млн.
Назар Токар
мєньшини, які хочуть розмовляти росіскою і тяжіють до росії.
потрібно вату бити
з профілактичною метою.
Чтобы вандалам было удобнее - дальше от центра - меньше глаз.....Да написали "для защиты от вандалов", но по факту именно в центре меньше преступлений.
На самом деле все банально просто - он их раздражал! Сейчас они стараются убрать из виду все вещи напоминающие о войне с Расеей. Заметили что с ТВ исчело упоминание об очередных обстрелах, раненых, убитых...? А они есть! Например ранения теперь начали называть "боевыми травмами" и у обывателя создается впечатление, что война не ранили в голову, а он просто шел и стукнулся головой об блиндаж!
Вот так ловким движение руки война исчезает, исчезают бурятские танкисты, псковские десантники и появляются "мирные жители Донбасса" и "героические ополченцы". Ну и разумеется появятся и виновные (уже начали появляться) это конечно же те, кто стрелял в "мирных жителей Донбасса" и разумеется это не Расея
там даже как в Грозном сделают, и все равно половина населения скажет что это гадкая Обама и Петко сделали
2. кто такой тов. "Найдьонов"?
В интернете куча фоток - Бужанский с Богданом, Бужанский с Дубинским, Бужанский с Зеленским...
И что вы после этого хотите?
зачем этот памятник в воинской части? это ж напоминание о мирных цивильных жертвах... мирным людям...
Еще перенесли бы этот памятник во Львов или Тернополь...
Шо за дебилы у руля этой нещасной страны?
Вандалов нужно ПЕРЕНОСИТЬ под тюремную шконку или на петушыный уголок!
А не памятники...
і все ж так як ви сказав(!)
Подлечить можно...временно...но против природы не попрешь!
Ани хатят Сталина...стучать на соседей...колбасу по 2.20...тазик оливье и Голубой огонек под елку...
их жизненная цель...жить в говне и угрожать всему миру.
Правильно поступили прибалты с совками...жить можешь но ты НЕ ГРАЖДАНИН!
не нравиться? Уе...й на Расию и там скули о претеснениях...
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Ну дегенераты ватные
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Первые три серии телеканал ТНТ покажет 11 декабря.
Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика. Сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск», добавил он.
Телесериал оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России.
По словам Сергея Пушкина, digital-директора студии «Квартал 95», компании - правообладателя сериала, это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом он рассказал газете «Ведомости».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ce6f63e9a79473c46932944