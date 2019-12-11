 Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив місцевий портал у Facebook.
Меморіал встановили в 2016 році на кошти громади. Вранці 10 грудня невідомі його демонтували. Місцеві правоохоронці за короткий проміжок часу знайшли пам'ятник у болоті.
Як повідомили в Ірпінському відділі поліції, після отримання повідомлення про викрадення пам'ятника, поліцейські миттєво кинули всі сили і засоби, щоб знайти і сам пам'ятник, і вандалів, які "проявили явну неповагу до суспільства".
Правоохоронці знайшли і затримали чоловіка, який скоїв вище вказане правопорушення, ним виявився гр. П., житель смт. Ворзель
Фото: Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області / Facebook
Бригадным методом работают бакинцы. У кацапов только умение пистеть и бухать - их на работу не берут
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.
Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу.. Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
https://replyua.net/news/politika/160250-edinstvennyy-rezultat-maydana-legalizaciya-nacizma-buzhanskiy-vystupil-s-gromkim-zayavleniem.html
Слуга народа....
везде хватает своих идиотов.
я вчера под Киевом "подслушал" разговор двух пенсионерок, одна всё время обвиняла Украину, вторая молчала по этому поводу.
разговор был, кстати, на украинском
а по поводу этого преступления - КАМЕРЫ НАДО СТАВИТЬ И НАКАЗЫВАТЬ ПО ПОЛНОЙ.
СНАЧАЛА КАМЕРУ УСТАНОВИТЬ, ПОТОМ СТАВИТЬ ПАМЯТНИК.
неужели до сих пор не дойдёт
это уже нюансы
Российские телеканалы начинают показ телесериалов ЗЕгидранта. Роялти естественно ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа". Ну и за прокат естественно.
ЗеДятлы, это не торговля на крови?
Первые три серии телеканал ТНТ покажет 11 декабря.
Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика. Сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск», добавил он.
Телесериал оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России.
По словам Сергея Пушкина, digital-директора студии «Квартал 95», компании - правообладателя сериала, это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом он рассказал газете «Ведомости».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ce6f63e9a79473c46932944
Ну так позвони президенту или в мид, чтоб ввели визы, в чём проблема?
Президент с апреля на работе не появляется..
помню май 2014-го и разговор в луганском супермаркете двух квадратно-гнездовых в гражданском, с кобурой под рубашкой и ужасным раССейским говором - у них тут водка супер, пока всю не выпьем в Рязань не вернемся...((( а вы о кофе...
Так ведь не поймают. Значит не местные
Бо местные обязательно сболтнут
"Правоохранители нашли и задержали мужчину, который поиздевался над мемориалом. Им оказался гражданин П., житель Ворзеля."вот
Помнишь чувака который портил памятник Неьесной Сотне на Майдане? Он же когда его поймали сказал что ни о чем не жалеет и после освобождения еще раз от же самое сделает.
"Мудрый" украинский народ выбрал...
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СН, - не вірю
это даже Антиколорадос написал, хотя любит Петка, а Петко - по сути совок и верозавр
при Порошенко они и носа сюда боялись сунуть.. а сейчас наполняют страну и творят такой беспредел
я реплику вашу имею в виду, если шо.
а кто сделал найти не кругло!?? памятник они нашли, герои
Как выяснилось, мужчина выбросил памятник на помойку.
Жители поселка поблагодарили полицейских за оперативность.
«Хотим поблагодарить начальника Ирпенской полиции Петренко А. Г. за оперативную и своевременную работу по выявлению данного преступления. За очень короткое время полиция отыскала мемориал, похищенный вандалами, которые уничтожили и выбросили его в болото», - написали ворзельчане в Facebook.
сажать надо, а так отпустят и все, а ему все равно похрен, ему сотку дали на бутылку чтобы памятник свалил, ему вообще что валить. Был бы Ленин, он бы Ленина свалил
Заказчики нужны .
Простим людям уже настільки засрано мозки коломойсько-московською пропаґандою, що вони й самого Путіна привітають, як визволителя, а своїх захисників будуть обпльовувати. Знов і знов переконуюсь, що головною помилкою Порошенка було те, що він не впровадив воєнного стану влучно з воєнною цензурою. Жодна корупція так не роз'їдає громадського орґанізму, як це робить безперешкодно розповсюджувана ворожа пропаґанда, особливо, коли її розповсюджує навіть сам "преЗедент."
Депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.
«Что удалось: легализовать нацизм, , максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский. По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан.
И что вы после этого хотите, если из Вятровича в СН делают врагом народа. А что будет дальше?
Вот где то так его высер звучит . Нихера не знаю, но все фашисты. А истории учебник вообще в глаза не видел. Только странички в школе выдирал перед тем как в уборную сходить
Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
Слуга народа...
ето онтесмермітізм!!!1111
депутат просто висловив подяку фошісту Вятровичу, згідно до своєї релігії, - так як Яхве навіть "свій народ" терзав так шо сралін для українців, у порівнянні - .... трошки *******