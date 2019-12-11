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Все про:Київська область (1079) пам'ятник (539) вандалізм (268)

 Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото. ФОТО

У Ворзелі Київської області невідомі знищили пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам, загиблим на Донбасі. Незабаром його знайшли в болоті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив місцевий портал у Facebook.

Меморіал встановили в 2016 році на кошти громади. Вранці 10 грудня невідомі його демонтували. Місцеві правоохоронці за короткий проміжок часу знайшли пам'ятник у болоті.

Вандали знищили у Ворзелі памятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото 01
Фото: Портал Ворзеля

Як повідомили в Ірпінському відділі поліції, після отримання повідомлення про викрадення пам'ятника, поліцейські миттєво кинули всі сили і засоби, щоб знайти і сам пам'ятник, і вандалів, які "проявили явну неповагу до суспільства".

Правоохоронці знайшли і затримали чоловіка, який скоїв вище вказане правопорушення, ним виявився гр. П., житель смт. Ворзель

Вандали знищили у Ворзелі памятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото 02

Фото: Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області / Facebook

Дивіться також: Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині. ФОТОрепортаж

Вандали знищили у Ворзелі памятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164667
 
 
 Топ коментарі
 
ФСБ работает на всех направлениях и про памятники не забывает.
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КАКИЕ ВИЗЫ!!! Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото - Цензор.НЕТ 976 Вы о чём?
Российские телеканалы начинают показ телесериалов ЗЕгидранта. Роялти естественно ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа". Ну и за прокат естественно.
ЗеДятлы, это не торговля на крови?
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ФСБ работает на всех направлениях и про памятники не забывает.
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Им бы только жить в приличной стране, а там они себе и список важных дел напишут, будут гадить от души, поедая сало или прошуто Никто работать в тайге не хочет- все лезут в цивиллизацию
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В тайге нефть и золото - работают аж бегом
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Ага , зараз и поверю.
Бригадным методом работают бакинцы. У кацапов только умение пистеть и бухать - их на работу не берут
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Только вахтовым методом. Единственный регион на обосРахе, где стабильно прибывает население с деньгами, чтобы нормально пожить- это Кубань. А в подавляющем большинстве мест на паРаше не жизнь, а жалкое ее подобие.
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На паРаша ТВ, в то время, когда Искандеры смеялись, рассказывали, что мы сами с усами и умеем работать и показали село и людей, которые говорили с явным... украинским говором...
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Но тайгу многие пытаются притащить за собой.
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А почему не местные чинуши, чтоб распилить бабла на повторной установке памятника?
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Еой, только давайте без Ваших кгбистских трюков с переводом стрелок
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Не обязательно ФСБ так прямо, после того, как ***** после начала агрессии вдруг стало невиновато, а стал виноват Порошенко в ухудшениях жизни, то автоматом стал виноват и Майдан...
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Виборці Зеленого цирку більш прямолінійні, ніж їхній гламурний політик світового рівня.
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«Единственный результат Майдана - легализация нацизма»: БУЖАНСКИЙ выступил с громким заявлением
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.

Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу.. Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.



ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
https://replyua.net/news/politika/160250-edinstvennyy-rezultat-maydana-legalizaciya-nacizma-buzhanskiy-vystupil-s-gromkim-zayavleniem.html
Слуга народа....
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З номерами АН чи ВВ?
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сумніваюсь що ті хто їздять будуть займатись такою хернею, скоріше це люмпен якійсь
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проще всего всё списать на "Дамбасню". Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 8568
везде хватает своих идиотов.
я вчера под Киевом "подслушал" разговор двух пенсионерок, одна всё время обвиняла Украину, вторая молчала по этому поводу.
разговор был, кстати, на украинском

а по поводу этого преступления - КАМЕРЫ НАДО СТАВИТЬ И НАКАЗЫВАТЬ ПО ПОЛНОЙ.

СНАЧАЛА КАМЕРУ УСТАНОВИТЬ, ПОТОМ СТАВИТЬ ПАМЯТНИК.

неужели до сих пор не дойдёт Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 1031
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Не доходить, бо в поліції теж багато сепарів, може, вони і самі руку приложили до знищення пам'ятника.
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ну это дело, вообще то, не полиции, а тех, кто устанавливает.
это уже нюансы
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да думаю вряд ли, те такое могут сделать только если набухаются, а так им просто всем насрать. Это все братья для раскачки ситуации. Хотя быть может все что угодно. Считаю на таких пямятных объектах уж можно выделить пару сотен на видеонаблюдение
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Введите наконец с рашей и Беларусью визы . Украинцы такими спецоперациями не занимаются
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КАКИЕ ВИЗЫ!!! Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото - Цензор.НЕТ 976 Вы о чём?
Российские телеканалы начинают показ телесериалов ЗЕгидранта. Роялти естественно ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа". Ну и за прокат естественно.
ЗеДятлы, это не торговля на крови?
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Ты во всех темах будешь жрать шоколадное дерьмо, порохоботина?
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"Слуга народа" это ЗЕлёное говно, и кушаете его как раз вы. Смачного, камшот вы наш, не превередливый. Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 3573
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А вдруг это операция СБУ, чтобы разложить паРашу, ведь лукашисты в восторге от Слуги народа!!!.. Не.. что-то я херню сморозил...
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таким гівном можна лише збидлити до краю цей і без того примітивний совковий мозок.
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Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении


Первые три серии телеканал ТНТ покажет 11 декабря.
Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика. Сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск», добавил он.

Телесериал оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России.
По словам Сергея Пушкина, digital-директора студии «Квартал 95», компании - правообладателя сериала, это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом он рассказал газете «Ведомости».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ce6f63e9a79473c46932944
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Терпеть не могу когда кто-то за бугром тарелки моет и сюда с советами лезет.
Ну так позвони президенту или в мид, чтоб ввели визы, в чём проблема?
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кому ?
Президент с апреля на работе не появляется..
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Аґенти ФСБ національностей не мають, лише номер і позивний.
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как это не занимаются? Украинская вата как раз таким и занимается. И ловят их постоянно.
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Оце оті мєншінства, які вимагають захисту від ***** ?
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Думаю, что все гораздо проще . Специальная ГРУПКА из раши - въезд в Украину, как в проходной двор , свободен. Квартиру арендовать - ПАСПОРТА НИКТО НЕ КОНТРОЛИРУЕТ. Заезжают и выполняют работу- им за нее платят. Попутно пьют каву и едят хорошие недорогие продукты.
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каву? вы шутите? они по водке спецы, а не по более приличным напиткам...
помню май 2014-го и разговор в луганском супермаркете двух квадратно-гнездовых в гражданском, с кобурой под рубашкой и ужасным раССейским говором - у них тут водка супер, пока всю не выпьем в Рязань не вернемся...((( а вы о кофе...
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сколько ловили таких вандалов, оказывались свои, местные. Своей ваты и без Раши хватает.
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Поймают - увидим
Так ведь не поймают. Значит не местные
Бо местные обязательно сболтнут
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Уже поймали, местная вата.
"Правоохранители нашли и задержали мужчину, который поиздевался над мемориалом. Им оказался гражданин П., житель Ворзеля."вот
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а зачем таким платить? Они готовы бесплатно гадить, т.к. ненавидят все украинское.
Помнишь чувака который портил памятник Неьесной Сотне на Майдане? Он же когда его поймали сказал что ни о чем не жалеет и после освобождения еще раз от же самое сделает.
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А тепер на смітник потрібно викинути це лайно...тільки спочатку потрібно відірвати йому руки.
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знаешь сколько такого биомусора? Всех к сожалению не выкинешь.
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Что говорить, если у нас откровенная вата в Раде заседает.
"Мудрый" украинский народ выбрал...
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Точно так і роблять, під виглядом сантехніків, або ремонтників. Клеють на заборах об'яви з телефонами, ходять по квартирах, заводять розмови, роздивляються, домовляються, а до роботи не доходить. Робота у них інша -- тероризм.
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с "вандалами" нужно "разобраться" по тихому - что б на кладбище был только номерок, а не их могилки...
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Вот была у нас Січ. И законы там были правильные. За убийство, убийцу живьем закапывали в могилу вместе с убитым им козаком. Я бы и сегодня приветствовал такой закон в Украине, и за осквернение могил воинов, так же зарывал бы эту сволочь живьем. На помойке или на свинарнике.
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а потом если обнаружат шо козака убил не Петро, а Микола, то все делали вот так:
..
.

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Птрібно підняти відповідальність за осквернення могил. Цікаво яка партія це подасть?
СН, - не вірю Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 4818
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К сожалению, мы слишком добры и толерантны. СЛИШКОМ.
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Только кацапские выродки способны на такое.
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Скорее переселенцы с Донбасса, не все из них украинцы. (внутри, не по паспорту.)
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Те, кто за Зелемойского голосовал не слышали про эбонитовые палочки и Сеньора Голодомора?
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Голосуй, не голосуй- все равно получишь Бацьку.
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Тебе какой ответ больше нравится? 1- отстреливаться. 2- кто они?
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Мне больше понравится, если они ненавидят нас и нашу историю, то пусть живут там, где им больше нравится. Мы под них Украину переделывать не должны
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А я думаю в таких випадках треба ще більші меморіали робити. Чи ще більше таких памятників встановлювати... І так завжди. Просто невилювати їхню гнилу роботу.
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100% щоб все важче було паплюжити. А ще непомітні камери ставити на підході щоб краще ідентифікувати було
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всегда говорил и буду говорить - вместе с памятниками АТО и всему что ненавидят ватники надо ставить ВЕб камеры. Потом на основе видео быстро вязать дегенератов и очень важно - НА ВСЕХ ТВ каналах ПОКАЗЫВАТЬ КАК ИХ РЕАЛЬНО САДЯТ. Только тогда желающих такое творить поубавится. Только так.
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Злость и ненависть движет такими "людьми"
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откуда злость и ненависть к героям-освободителям ?
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я тоже недоумеваю - за немцев на том же Днобассе людишки - "цвели и пахли" - "пайка", зарплата в марках, а не рабство за ..... б*же, за т.н. "трудодни".
это даже Антиколорадос написал, хотя любит Петка, а Петко - по сути совок и верозавр
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а вы заметили сколько машин появилось в Киеве с рос номерами?
при Порошенко они и носа сюда боялись сунуть.. а сейчас наполняют страну и творят такой беспредел
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А вот кады жителей остальных дамбаса сюда интегрирует будет ишо веселей
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я хотел прицепить фото Петросяна, но у него походу нету такого юмора - шо правда, грусть и ненависть в комплекте..... а, еще и лузерство Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 5610
я реплику вашу имею в виду, если шо.
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А видеокамеры нельзя блд поставить было ??? Скоро кацапы на головах ср@иь будут у малоросной ваты.
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Своє різке слово сказати громада Ворзеля
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От не то, шо нехорошо, а хуже некуда. Кто ж спорит? Но и такая, с позволения сказать, память имеет место быть. А шо ж начнётся, если, не дай Бог, ЛуганДон получит особый статус?
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>>Місцеві правоохоронці за короткий проміжок часу знайшли пам'ятник у болоті
а кто сделал найти не кругло!?? памятник они нашли, герои
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Може, вони його туди і вкинули. Який порядок може бути, коли з агресором і окупантом, який вже убив 13 тисяч наших військових, а ще багато взяв у полон, за майже шість років війни не розірвані дипломатичні відносини, не запроваджений візовий режим, ведеться торгівля? Це абсурд, який нормальній людині і усвідомити важко. Бо такого не буває в природі.
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Да, полностью с Вами согласен. Визовый режим нужно было вводить в первую очередь.
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Правоохранители нашли и задержали мужчину, который поиздевался над мемориалом. Им оказался гражданин П., житель Ворзеля.

Как выяснилось, мужчина выбросил памятник на помойку.

Жители поселка поблагодарили полицейских за оперативность.

«Хотим поблагодарить начальника Ирпенской полиции Петренко А. Г. за оперативную и своевременную работу по выявлению данного преступления. За очень короткое время полиция отыскала мемориал, похищенный вандалами, которые уничтожили и выбросили его в болото», - написали ворзельчане в Facebook.
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Надо показать "литсо" этого гражданина П крупным планом на всю Украину.
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и нахрен нам это синее убогое лицо Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 7282
сажать надо, а так отпустят и все, а ему все равно похрен, ему сотку дали на бутылку чтобы памятник свалил, ему вообще что валить. Был бы Ленин, он бы Ленина свалил Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 6894
Заказчики нужны Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 8323 .
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А що ви хотіли, коли "преЗедент" публічно обвинувачує в донбаських подіях українську "партію війни", а не диверсантів ГРУ, засланих Путіним? Я думав, що Піонтковський перебільшує, пишучи про мотив "партії війни" в зеленій пропаґанді, але нещодавно почув у виступі Зєлєнскава власне такий вираз (і чуть не охренів, бо це є дослівне повторення того, що каже кацапський телевізор).
Простим людям уже настільки засрано мозки коломойсько-московською пропаґандою, що вони й самого Путіна привітають, як визволителя, а своїх захисників будуть обпльовувати. Знов і знов переконуюсь, що головною помилкою Порошенка було те, що він не впровадив воєнного стану влучно з воєнною цензурою. Жодна корупція так не роз'їдає громадського орґанізму, як це робить безперешкодно розповсюджувана ворожа пропаґанда, особливо, коли її розповсюджує навіть сам "преЗедент."
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Депутат от партии президента Максим БУЖАНСКИЙ прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти.
Депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.
«Что удалось: легализовать нацизм, , максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский. По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан.

И что вы после этого хотите, если из Вятровича в СН делают врагом народа. А что будет дальше?
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Он наверное думает что Петлюра и Скоропадский главные бандеровцы хуже Шухевича.
Вот где то так его высер звучит Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 4541 . Нихера не знаю, но все фашисты. А истории учебник вообще в глаза не видел. Только странички в школе выдирал перед тем как в уборную сходить
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Бужанское быдло угрожало Вятровичу 12 листопада 2019

Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0

Слуга народа...
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ви фошіст!!11
ето онтесмермітізм!!!1111
депутат просто висловив подяку фошісту Вятровичу, згідно до своєї релігії, - так як Яхве навіть "свій народ" терзав так шо сралін для українців, у порівнянні - .... трошки *******
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Что-то не совсем понятное... Как один " гр. П., житель пгт. Ворзель." мог унести такую статую до болота?
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Ну, що тут скажеш... Мразь Бужанський псих, у нього і морда смикається постійно, але за такі його виходки і слова пора його провчити в задній прохід.
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