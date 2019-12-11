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 Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці. ФОТОрепортаж

Чоловік переходив у недозволеному місці шестисмугову проїжджу частину з подвійною суцільною розміткою. Пішохід помер на місці, мотоцикліст - у лікарні з переломами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Вартові еспресо".

ДТП сталася на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва.

Мотоцикл після того, як збив чоловіка, пролетів ще близько 100 метрів до повної зупинки, повідомляють очевидці.

Пішохід-порушник помер на місці. Водія мотоцикла доставили до лікарні. Попередній діагноз - переломи кінцівок.

На місці працює поліція.

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Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці 01
Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці 02
Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці 03
Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164656
 
 
 Топ коментарі
 
цинично, но... встреча оленя с хрустиком редко обходятся без летала...
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Основная масса "ездоков" на мотоциклах, в наше время - "отмороженные по жизни"... Это раз... Пешеходы думают, что ПДД написано для водителей транспортных средств, а не для них... Это два... Так что, руководствуемся старинной украинской поговоркой: "Яке їхало, таке й здибало...".
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Там все едут с превышением,никто не едет 50 , а вот одетый в темное пешеход всем сразу виден и заметен
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Ну хорошо ты переходишь дорого у неположенном месте, но ты же надеюсь не слепой? неужели не видно приближающийся транспорт, или думал проскочить??
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ну не смотрит так рев хоть пусть слушает....
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Мотоцикл можно не заметить и навряд ли он ехал 60.
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Хрустик скорее всего летел со значительным превышением скорости - вряд-ли пешеход мог это рассчитать. Так что скорее всего - там обоюдная вина.
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Там все едут с превышением,никто не едет 50 , а вот одетый в темное пешеход всем сразу виден и заметен
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Зависит - на сколько превышать. Хрустики превышают почти всегда, почти везде и очень значительно - там ниже 90 км/ч ехать не комфортно - шея устает.
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Там в общем 2е самоубийц встретились.
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ХРУСТИК? А В МАШИН КТО? ШПРОТІ ПОЛУЧАЕТСЯ?
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В машине водитель и пассажиры хоть как-то защищены вообще-то. Ну и редко какие авто так беспечно гоняют, как хрустики - вас собственно собратья на чопперах тоже так называют.
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Вообще это нормально в такую холодную и сырую погоду гонять на мотоцикле? Та и на кабриолете не плохо наверное...
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Пока снега нет то будут гонять ещё и как.
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Когда +18 задубеваешь так, что капец. Нужно очень тепло одеваться. А как можно на морозе? Не могу такого понять.
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У меня сосед на байке через весь город на работу ездит.Пох.. снег,мороз.
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У меня друг на мотоцикле ездил в институт даже зимой (когда не было снега) в пиджаке и в кедах. Правда, борода у него была, как у маркса и энгельса.
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Есть теплая мотоодежда, до 0 градусов никаких проблем, можно и в минус - вполне комфортно, опасно только из-за возможного обледенения
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точно.этот,как оденется,то на снеговика издали похож
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А ещё есть перчатки с подогревом !
Хочу себе такие прикупить , на мото у меня в основном руки мерзнут.
Курка против ветра и дождя , очень легкая и тёплая . 😊
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По молодости браконьерил в Заволжье - "под фару" зайцев с лисами гоняли, в степи, на "Урале" с коляской. Ничего... При минус 10 только лицо шарфом заматывали. Очки лётные пробовали одевать - неудобно рулить и стрелять...
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если б ты так же кацапов по-старости гонял ... а не на цензоре порохоботил,

я б тебе еще и патроны подносил... Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці - Цензор.НЕТ 912
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Я смотрю, ты уже, как и "Ивашин", без меня жить не можешь?... Сказал же - не мельтеши... Я тебе "цену сложил" давно, менять не собираюсь...
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цинично, но... встреча оленя с хрустиком редко обходятся без летала...
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Особенно, если за рулем хрустика тоже олень.
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Вылазят в черной куртке ночью на разделительную полосу в неположеном месте и верят, что их видят учасники движения с обеих сторон...
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Вряд-ли , при падении все таки что-то да повредишь - а вот пешеход может выжил бы - хотя 50км.ч + 320 кг(мото,пилот) вероятность выжить при столкновении небольшая , скорее пилот бы заметил лося при соблюдении скоростного режима.Правда там никто 50 не едет , все за 70
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Мотоциклисты по Ревуцкого от светофора до светофора меньше 120 не ездят, некоторые 150 делают
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Ревуцкого - улица для мотоциклов, внимательно название читайте
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Основная масса "ездоков" на мотоциклах, в наше время - "отмороженные по жизни"... Это раз... Пешеходы думают, что ПДД написано для водителей транспортных средств, а не для них... Это два... Так что, руководствуемся старинной украинской поговоркой: "Яке їхало, таке й здибало...".
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В данном случае вина все-таки на пешеходе - надо же додуматься- перебегать ШЕСТИ !!- полосное шоссе , еще и наверно в черном весь как вампир - в свете фар не видно.
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А я о чём? Но и "дураку на двух колёсах" думать надо головой - они, чаще всего, скоростной режим не соблюдают, надеясь на бОльшую манёвренность...
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Этот мотоциклист явно не относится к классу любителей быстрой езды, иначе выбрал бы себе спортбайк для этого. Уважаю его за отличный выбор: мото - эндуро, легендарный неоднократный победитель ралли Париж-Дакар в далеких 90-х Yamaha Super Tenere
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Если хрустик превышал скоростной режим, а он превышал, то вина обоюдная, ибо нарушали оба.
Да, превышение скорости хрустиком - это типа нормально, а перебегать 6 полос трассы, на которой все превышают - это вообще самоубийство, но с точки зрения ПДД - нарушили оба.
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естественный отбор никто не отменял.....
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Уважаемые, что с вами??? Почему НИКТО не обратил внимание на то, что пешеход переходил "шестиполосную проезжую часть с двойной сплошной разметкой" (!!!)
не на пешеходном переходе, который я себе на шестиполосной проезжей дороге очень слабо могу представить?????!!!!!! Или у вас это "само-собой-разумеется", что перебегать через дорогу можно где захотелось, а потом винить вдруг "ни с того-ни с чего" появившиеся на их, ИМИ-ЖЕ выбранного пути транспортные средства передвижения?? Вы что, куры тупые?
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Читал коменты,кто осуждал хрустика,так вот в его поддержку своя история как темный период времени на скорости 50 км.ч слетел с дороги из-за того что ослепили да и ещё наши дороги поспособствовали..и в итоге ушибы ребер,ключицы,плеча..и это на скорости 50км.если бы это было из-за ОЛеня пешехода,как в этом случае,то если бы у меня ещё были бы силы после падения,то я ему сам бы ноги поломал.Проблема в том что наши пешеходы считают себя Бессмертными и пох...на других участников дорожного движения,считают что только водитель должен знать ПДД. Если бы пешеход выжил бы,то со стороны полиции я бы на него ещё штраф выписал и компенсацию водителю мото.
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Может немного офф, но самый популярный русскоязычный канал про мото на ютубе - это украинский канал "В шлеме". Самый популярный у кацапов даже. Ребята работают в Харькове и пропагандируют безопасную езду. Не реклама, просто фор инфо.
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Мотоциклиста могли заслепить колхозные ксеноны, скорее всего просто не заметил пешехода.
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Я вас умоляю - какое там заслепить...ночь, одетый в темное пешеход, скорость выше 120 км/ч...там и встречных фар не нужно, чтобы не заметить идиота, перебегающего трассу.
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