 Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Вартові еспресо".
ДТП сталася на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва.
Мотоцикл після того, як збив чоловіка, пролетів ще близько 100 метрів до повної зупинки, повідомляють очевидці.
Пішохід-порушник помер на місці. Водія мотоцикла доставили до лікарні. Попередній діагноз - переломи кінцівок.
На місці працює поліція.
Хочу себе такие прикупить , на мото у меня в основном руки мерзнут.
Курка против ветра и дождя , очень легкая и тёплая . 😊
я б тебе еще и патроны подносил...
Да, превышение скорости хрустиком - это типа нормально, а перебегать 6 полос трассы, на которой все превышают - это вообще самоубийство, но с точки зрения ПДД - нарушили оба.
не на пешеходном переходе, который я себе на шестиполосной проезжей дороге очень слабо могу представить?????!!!!!! Или у вас это "само-собой-разумеется", что перебегать через дорогу можно где захотелось, а потом винить вдруг "ни с того-ни с чего" появившиеся на их, ИМИ-ЖЕ выбранного пути транспортные средства передвижения?? Вы что, куры тупые?