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 Фоторепортаж
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 "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

...а до питання Криму взагалі не дійшли....

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Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Він в курсі?

Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

В тёмно-синем лесу, где трепещут осины...

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Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Фото на пам'ять

Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Обмін думками

Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Червоні лінії

Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

...після 2024 року

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Дичь від Путіна, червоні лінії, аналізи русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Аналізи "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164607
 
   
 Топ коментарі
 
Рядом охранник Коломойского, за спиной юрист Коломойского, а впереди стоит шут того самого Коломойского.

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5107
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Соевые до саммита: "этот клоун сдаст Украину, нет шансов против кгб-шника, его задавят, только порах мог противостоять путену"

Соевые после саммита, когда страшилки не оправдались: "Ееее, бееее, это все благодаря майдану на банковой, ееее, давай фотожабы лучше делать"
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У вас потерянная ориентация во времени и в пространстве.
Вы туалет в квартире без компаса находите?
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Лише імбецил вважає, що масові виступи проти ЗЄкапітуляції. на вплинули на Гаранта. Вони виглядають у вікна, вивчають соціологію. Зрештою їм ще не набридли теперішні теплі крісла.
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Люто плюсую.
До того ж зараз не та влада, щоб її залишати без громадського контролю.
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Так сам Аваков подтвердил слова Суркова про то, что до митинга на Банковой договаривались не так ))
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А кто из известных правдорубов современности - Аваков или Сурков - сейчас пользуется авторитетом среди порохоботов? Оба?
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Так там не только эти двое правдорубов были.

Там половина комик-труппы вартала при этом присутствовала. Никто не опроверг.

Ты помощникам Владимира Александровича и его официальной делегации уже не доверяешь ? !!!
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ну так реально же благодаря майдану.

Кстати, с чем у тебя ассоциируется соя ?

С шоколадом, наверно, как делают в Кацапии ?
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Ты видать больше в курсах как в кацапии делают. "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8100
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Конечно !

У меня же интернет есть.

А у тебя пока нет ?
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Инет МОЗГИ не заменяет,к твоему сожалению... "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 872 "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2156
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но информацию даёт.

Так ты так и не ответил на определяющий вопрос - почему ты именно про сою пишешь ?
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У меня на полке с книгами по кулинарии, стоят три книжечки небольшие... Одна - "Китайская кухня", вторая - "Целебная соя", третья - "Грибная кулинария народов мира". Временами пользуюсь. И в той, и в другой - куча рецептов, в составе которых - соя или продукты из неё... Дебильня, пренебрежительно отзывающаяся об этом растении, скорее всего, кроме советских "Соевых батончиков", ничего не пробовала... А ведь соя - один из основных продуктов, которым питается более миллиарда человек... Тут работает "кацапский рефлекс" - "Всё вздор, чего не знает Митрофанушка...". (Кстати, её ели и наши солдаты, во Вторую мировую, в виде консервов "Бобы с говядиной"... А сейчас соя является составной частью подавляющего большинства колбасных изделий, паштетов, сыров, и тому подобных продуктов...).
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То, шо соя - растение полезное, никто не спорит.

Но тут же вопрос в том, что именно кацапическая ассоциация "шоколад - соя" употреБЛЯется чмырями, позиционирующими себя радетелями за счастье Украины.

Это же оксюморон
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Да мне "похрен"... Сварил вчера чорбу молдавскую, с грибами, а вместо фасоли сою положил. И сегодня обедал... Так хорошо пошла, с домашней сметанкой и салом с чесночком...
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Рядом охранник Коломойского, за спиной юрист Коломойского, а впереди стоит шут того самого Коломойского.

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5107
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У Пеца охранники были от Януковича и ничего
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у Петра охранник был от государственной службы охраны,
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Но ведь бывает де так: жил-был олигарх, дерибанил страну, карьеру начинал в СДПУ убийцы Стуса, бегал по Раде с лозунгами о "недопустимости продвижения НАТО на восток", дарил зеку на днюху Айвазовского. А потом бац - единственный, безальтернативный патриот Украины - филантроп, альтруист, либерал и демократ. Светоч среди агентов путена.
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Так я тебе по секрету скажу, что раньше все сегодняшние патриоты комсомольцами были и ненавидели НАТО
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Як виглядає паризька зустріч у французькій пресі .

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1332 .
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Дурню ви постите. Для безпеки треба всі ці речі. Важливо, що Вовік робить, а не на чим він їздить
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"Умер создатель Т9. Земля ему пуховик. Помойся с пивом" (с)
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(или... земля ему пуховик))))

***
когда изобретатель USB-порта скопытнется, то пусть его гроб сначала опустят в яму,
затем поднимут, перевернут, и опять опустят.... правильной стороной
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Да там у них каждый день "дно пробивает"... То "лицо идеального немецкого солдата" на стеле высекут (Томск), то "Они сражались за Родину", с фото экипажа Ю-88, перед вылетом (Барнаул), то Хе-111 - в рекламе Министерства лесного хозяйства...
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просто руцким юношам, не знающим свою историю, а видящим только кичливый пафос, по-фиг что тулить на борды.. им нет разницы ни в форме, ни в вооружении, ни в знаках различия...
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Нет, Вася, там серьёзнее всё... Кто памятниками, мемориалами, музеями, пропагандой и агитацией, в государстве, занимается? Министерство культуры... У них, в Рассее, кто министр "культуры"? Мединский... А он - уроженец Смелы, с Черкащины... "Скрытый бандеровец"!!! Да его за одно только заявление о наличии у "рассеян" 47-й хромосомы (болезнь Дауна), расстрелять мало!!! Сплошная "падрывная" деятельность, направленная на "умаление вяличия Рассеи...".
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как в анекдоте:
***
старенький дедушка долго слушает как внучек рубится в стрелялки
- вот ты тут убиваешь направо и налево.. а ведь ты даже не знаешь, кто такой сталин и почему они кричат - "за Родину, за сталина!"
- за сталина? за какого сталина? я думал они орут - "достали на!"... ))))
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шота у вас з послидовнистью...утром картинко нравилась всем модерам?
"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1464
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Нда... только зебанат, со своей пустой башкой, мог так своего любимого зекретина в дерьмо окунуть... Во ты, дегенерат)))))
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То все херня.Все по прежнему в атб бегаешь?"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 516
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Пожалуй, лайкну. Было хуже, стало лучше. Не?
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Пєця і Пуця, які не сказали за все своє життя ЖОДНОГО чесного слова. Звісно вони не могли домовитись, щоб зробити постанову для присутніх
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Реальность другая: энергичный довольный Зеленский, кислый понурый Путин
"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8627
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Залікові жабки.
Мабуть, ось за цей момент можу від душі сказати Зеленському - "ай молодець!" ))))

"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3427
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Справді? Дідько, я думав, це оригінал. Хоч маленька перемога була б (виставити ворога у сміхотворному вигляді).
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так кацапи мабуть не в курсі і так зжують "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8325
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Жест "Victory" легко и тупо превращается в рожки))

"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5972
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Не фотожаба (підозрюю,дехто з них на шторах висить і гидить в кутках).
"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2051
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Зелебобка в этот раз не обосрался, надо честно признать, а ***** выглядело жалким посмешищем.
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Дебільні картінки.
Для порохоботні в самий раз.
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да ты не переживай так, это же о преЗике, а не о Президенте "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9804
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Секундой позже жандарм Путлеру саблей отрубил голову
"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9286
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