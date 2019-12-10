 "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

...а до питання Криму взагалі не дійшли....

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Він в курсі?

В тёмно-синем лесу, где трепещут осины...

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Фото на пам'ять

Обмін думками

Червоні лінії

...після 2024 року

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Аналізи "русского мира"

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