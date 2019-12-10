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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1116) пам'ятник (539) військовослужбовці (2592) 35-та окрема бригада (9)

 Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині. ФОТОрепортаж

В Одеській області на території військового містечка відкрили меморіальний комплекс на честь полеглих у боях морських піхотинців 35 окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники вшанували полеглих морських піхотинців хвилиною мовчання та поклали вінки і квіти до меморіалу. Капелан 35-ї бригади отець Олександр провів панахиду, після чого родичі загиблих бійців отримали нагороди за своїх синів. Зокрема, медаллю "Захиснику Вітчизни" посмертно нагороджені: лейтенант Андрій Барсуков, старший сержант Іван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Олександр Бердник, матрос Михайло Кобець, матрос Олександр Ляшок.

Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині 01
Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині 02
Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині 03
Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині 04
Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині 05

Композиція меморіалу складається із декількох елементів, в яких присутня атрибутика, характерна саме для морських піхотинців: берет, якір, корабельна ринда. На тлі військової символіки окремо виділяються журавлі - ніби душі, що піднімаються в небо.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164594
 
   
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Долларовый миллиардер Петр Порошенко, движеммый честью и совестью
Наверное помог матерям погибших ?
Или в то- что не приносит ему прибыли он не вкладывает?
зы-толи дело панамский офшор....
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Нет иной темы, где попаскудить?
Имей хоть чуточку совести.
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А чим допоможе прЗЕдент-блаЗЕнь, у якого нема нічого, бо все в офшорах і окупованому Криму? Квартири визволеним з полону чогось тільки Пінчук купляв?
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Вас опяь обуют
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Не сильно ли мер поторопился? Рвёт "впереди паровоза...". Он что, думает, что "наши вернулись"?
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головне -- не забувати їхніх батьків/дітей. Це коштує небагато в матеріальному вимірі, а для рідних полеглих -- це нагадування про те, що їхні сини виконали свій обов'язок не марно.
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Дай Боже, щоб на ньому не прийшлось нових прізвищ дописувати!!!
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