 Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники вшанували полеглих морських піхотинців хвилиною мовчання та поклали вінки і квіти до меморіалу. Капелан 35-ї бригади отець Олександр провів панахиду, після чого родичі загиблих бійців отримали нагороди за своїх синів. Зокрема, медаллю "Захиснику Вітчизни" посмертно нагороджені: лейтенант Андрій Барсуков, старший сержант Іван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Олександр Бердник, матрос Михайло Кобець, матрос Олександр Ляшок.











Композиція меморіалу складається із декількох елементів, в яких присутня атрибутика, характерна саме для морських піхотинців: берет, якір, корабельна ринда. На тлі військової символіки окремо виділяються журавлі - ніби душі, що піднімаються в небо.

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