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Все про:міськрада (258) дитячий садок (87) Миколаїв (386) СБУ (4889) крадіжка (321)

 Чиновники міськради на Миколаївщині привласнили 1,3 млн грн під час ремонту дитсадка, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівників одного із департаментів міської ради Южноукраїнська на привласненні грошей, призначених для реконструкції закладів дошкільної освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Посадовці організували схему одержання неправомірної вигоди через використання бюджетних коштів. У 2018 році вони уклали договір з комерційною структурою на проведення капітального ремонту міського дитячого садка. При цьому фігуранти справи штучно завищили вартість виконаних робіт та використаних промислових матеріалів. Для виведення грошей у "тінь" чиновники залучили представників фірми підрядника.

За оцінкою експертів, оборудка завдала державі збитки на 1,3 млн грн.

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Під час обшуків у міській раді, в офісних та складських приміщеннях підрядної організації, а також у помешканнях і автомобілях фігурантів справи, зокрема екскерівника департаменту міськради, виявлено печатки, документацію та інші речові докази протиправної діяльності. 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Чиновники міськради на Миколаївщині привласнили 1,3 млн грн під час ремонту дитсадка, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164579
 
 
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- а точно.. все собранные нами деньги пойдут детям?
- ну...все мы чьи-то дети
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Маньяк опрыскал деньги ядом и пожертвовал их детскому дому.
Погибло двадцать депутатов, два мэра и один министр.
Дети не пострадали.
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Закопать в пісочниці по пояс, але вниз головою...
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Конфискация! В пользу государства! Плевать им на условные сроки, которые обычно дают. Квартиры, машины, дачи конфисковывать! На таких жадюг только конфискация действует. Если записано на маму, маму тоже от винта раз ворюгу вырастила. Чиновники міськради на Миколаївщині привласнили 1,3 млн грн під час ремонту дитсадка, - СБУ - Цензор.НЕТ 7858
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