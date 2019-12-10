 Чиновники міськради на Миколаївщині привласнили 1,3 млн грн під час ремонту дитсадка, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Посадовці організували схему одержання неправомірної вигоди через використання бюджетних коштів. У 2018 році вони уклали договір з комерційною структурою на проведення капітального ремонту міського дитячого садка. При цьому фігуранти справи штучно завищили вартість виконаних робіт та використаних промислових матеріалів. Для виведення грошей у "тінь" чиновники залучили представників фірми підрядника.

За оцінкою експертів, оборудка завдала державі збитки на 1,3 млн грн.

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Під час обшуків у міській раді, в офісних та складських приміщеннях підрядної організації, а також у помешканнях і автомобілях фігурантів справи, зокрема екскерівника департаменту міськради, виявлено печатки, документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.