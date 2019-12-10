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 У ДТП за участю шкільного автобуса на Львівщині травмувалися 5 осіб, із них 3 - діти, - Нацполіція. ФОТО

В с. Коростів (Львівська обл.) сталась аварія за участю легкового автомобіля і шкільного автобуса. 5 осіб отримали тілесні ушкодження, з них 3 - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 грудня, близько 8.20 на автодорозі Київ – Чоп у селі Коростів, Сколівського району.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля "Пежо 308", яким керував 28-річний львів’янин, зі шкільним автобусом "ТАТА" під керуванням 46-річного жителя Сколівського району.

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Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса, мешканці міста Сколе віком 11-17 років, а також водій та пасажирка "Пежо", 24-річна киянка.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

У ДТП за участю шкільного автобуса на Львівщині травмувалися 5 осіб, із них 3 - діти, - Нацполіція 01
У ДТП за участю шкільного автобуса на Львівщині травмувалися 5 осіб, із них 3 - діти, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164562
 
 
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ну на встречку автобус, вроде, не выскакивал...но виноват, канешна жеж, будет... адназначна!
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Слово Олаху шо у нас пока что нету "православных бомбистов", а ведь будут.
Путин поехавший, и может даже на такое пойти.
Ну пишут же что взрывал дома.... оно и без писанины видно шо меркели-микроны-трампы здороваются за руку, которая по локоть в крови.... детей. Путин, ставай бобрым, я все прощу. А если нет то - "гореть вечно"..... сволочь плешивая, покайтесь, ведь нужно бабло попам давать а не Шойгу(он "православный шаман" У ДТП за участю шкільного автобуса на Львівщині травмувалися 5 осіб, із них 3 - діти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7526 )
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Школи позакривают маломірні, накупують бензину і автобусів, дітей пересадят на автобуси, будуть возити в школи далі і довше, убиватися і калічитися в дтп їх теж стане більше
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Звичайно будуть калічити і вбивати як в автобусах так і без автобусів допоки довбойобам водійські посвідчення будуть видавати.
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Каліцтво і смерть дітей в ДТП прямо пропорціональне часу проведеному в автобусі з водієм довбодятлом, в два рази будуть більше часу проводить-в два рази буде більше каліцтв. Навіть коли зовсім не буде довбодятлів -водіїв, це не означає що не буде ДТП
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Попробував би ти порушити правила проти автобуса з дітьми в Канаді. А в Україні все або через безкарність або через "може пронесе".
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