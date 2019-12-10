 "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 10.12.2019 року, о 18:00 на радість потворам від медіабл#дства, бойовикам та російським найманцям, а також на вимогу деяких об’єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери Миротворця, а саме: сайт myrotvorets.center та всі його дзеркала", - йшлося в повідомленні на сайті проєкту.
У російських ЗМІ, а також Спілці журналістів РФ з радістю сприйняли цю інформацію.
"Закриття цього сайту - явна ознака потепління відносин між нашими країнами", - сказав глава організації Володимир Соловйов, наголосивши, що "це один з підсумків зустрічі президентів у Парижі".
Однак, як з'ясувалося, "Миротворець" зупинить свої сервери лише на 2 години і обіцяє о 20:00 "зробити потепління" всім, хто повірив у його закриття.
https://myrotvorets.center/criminal/medvedchuk-viktor-vladimirovich/
https://myrotvorets.center/criminal/medvedchuk-viktor-vladimirovich/
Во дела!
или тебе дата пох ?
Ну, а тебе самое время опровергнуть мои слова. С помощью соответствующей ссылки, естественно, т. к. "дылда ти стара" - не катит, это слабая позиция.)))
Слепые, потому, что в упор не видят (^синку море, море...^ хто знає той зрозуміє).
А тупые, потому, что грабли не позволяют зайти на миротворца и найти там мервечука.
Вы ведь не тащите в дом мусор?
Кстати, имеет звание "народный артист Украины"
Но обслуживают народ-оккупант, стали на его сторону, поэтому НА ВЫХОД.
Занимается.
Спаси, Боже Украину!
Этим только подтверждаем шо типо мы "снаминебох", а рашня думает шо "снимибох".
Написали бы просто что каждой твари будет по ВОГ-у в карман - пусть трясутся как ихнее Х.йло
ти за суть не знаєш та не хочеш, як і кожен вірун і/або совок.
реально дякую, я іншого коменту й не чекав.
І тепер ти маєш знати - чо ми так "живемо"
Молодці "миротворці"!!! Ну дуже красномовно відповіли **********ям кацапським )))
Дави их дальше!
(источник -сайт Рамблер) "Украинские специалисты научились "перехватывать" данные с российских спутников, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
По утверждению украинского лидера, во время одного из боестолкновений в Донбассе силовики с помощью разведки якобы смогли "своевременно подтянуть резервы и встретить врага".
>> Порошенко показал «драйвовое» видео украинских танкистов
Это, как отметил украинский президент, "стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям, специалистам по компьютерной расшифровке".
При этом, заявил Порошенко, были перехвачены данные российских военных спутников, что, по его мнению, говорит о сложившейся на Украине "сильной школе", связанной с такими технологиями. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/40743388/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink"
Чувак подтёрся этим "миротворцем" и с новеньким украинским паспортом поедет к себе в Крым возвеличивать Россию.
только от одного вашего имени!