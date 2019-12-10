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 "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту. ФОТО

Сьогодні сайт "Миротворець" повідомив про зупинку всіх своїх серверів о 18:00 10 грудня, чим викликав бурхливу реакцію в російських ЗМІ, які вирішили, що проєкт припиняє своє існування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10.12.2019 року, о 18:00 на радість потворам від медіабл#дства, бойовикам та російським найманцям, а також на вимогу деяких об’єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери Миротворця, а саме: сайт myrotvorets.center та всі його дзеркала", - йшлося в повідомленні на сайті проєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співак Винник потрапив у базу "Миротворця" за підтримку антиукраїнської акції пропагандистів РФ. ФОТО

У російських ЗМІ, а також Спілці журналістів РФ з радістю сприйняли цю інформацію.

"Закриття цього сайту - явна ознака потепління відносин між нашими країнами", - сказав глава організації Володимир Соловйов, наголосивши, що "це один з підсумків зустрічі президентів у Парижі".

Однак, як з'ясувалося, "Миротворець" зупинить свої сервери лише на 2 години і обіцяє о 20:00 "зробити потепління" всім, хто повірив у його закриття.

Ми вам, бл#ді, зробимо потепління, - Миротворець про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту 01Ми вам, бл#ді, зробимо потепління, - Миротворець про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту 02

Ми вам, бл#ді, зробимо потепління, - Миротворець про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту 03
Ми вам, бл#ді, зробимо потепління, - Миротворець про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту 04
Ми вам, бл#ді, зробимо потепління, - Миротворець про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164551
 
   
 Топ коментарі
 
Браво, Миротворец! Украина с вами!
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это вам мокшинским тролякам в ольгино такую методичку выписали по поводу "миротворца"?
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Нет твердости в достижении цели. Это беда Украины.
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После того, как на "Миротворец" начали вносить всех без разбору, кто качал соевую будку, сайт потерял свое имя.
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Ну да, Саакашвили в миротворце, а Медвдечук нет
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Ну видимо при клятом зебиле добавили, раньше говорили - "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту - Цензор.НЕТ 412
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Миротворец - независимый сайт. Шмаркля не может на него влиять
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Ну ты же дал Миротворцу на имеющиеся у тебя доказательства антиукраинской деятельности мертвечука ?
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Нет его там, поиск на сайте мусор выдает. Дай ссылку?
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прикольно требовать ссылку если она приведена строчкой ниже?
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Вот лядь, а как же его кудряшкапью переговорщиком назначил, как так?
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Потому что он попал в Миротворец только после ухода Порошенко.
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Серьезно? Ничосе, значит при сыньоносом мертвечук считался патриотом?
Во дела!
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а там и дата стоит, когда Мертвечук допустил оплошность в высказался.

или тебе дата пох ?
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Не-а, не смешно. Печально, что Медведчук оказался в списках Миротворца только тогда, когда Петя понял, что с корытом придется проститься.
Ну, а тебе самое время опровергнуть мои слова. С помощью соответствующей ссылки, естественно, т. к. "дылда ти стара" - не катит, это слабая позиция.)))
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Тему мертвечука поднимают уже в который раз и в который раз его находят на сайте миротворца, ******* слепые и тупые.
Слепые, потому, что в упор не видят (^синку море, море...^ хто знає той зрозуміє).
А тупые, потому, что грабли не позволяют зайти на миротворца и найти там мервечука.
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И правильно делали шо вносили. Видишь какое лайно накачали
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это вам мокшинским тролякам в ольгино такую методичку выписали по поводу "миротворца"?
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Теперь качают цирковой купол, у клоунов тошнота и рвота.
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ти зебіл є зебіл, кому що ,а тобі соя "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту - Цензор.НЕТ 3399, ось ще одна аваківська шалава ліпить з себе зе бобіка"Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту - Цензор.НЕТ 4220
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Звучит как кредит доверия на будущие победы над Коломойским например и его шоблой ...
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Да они туда Лободу даже внесли. Она чем опасна?
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Зачем эту чушку даже обсуждать? Внесли, так внесли и хрен с ней.
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Почему опасна? Просто мусор.
Вы ведь не тащите в дом мусор?
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Я не поклонник Лободы, но многим она нравится. По мне так пусть поёт и дальше, вреда от неё нет, пропагандой не занимается.
Кстати, имеет звание "народный артист Украины"
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И Повалий имеет, и Кобзон когда-то имел.
Но обслуживают народ-оккупант, стали на его сторону, поэтому НА ВЫХОД.
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пропагандой не занимается

Занимается.
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Возможно я просто не в курсе. Случаев пропаганды с её участием лично не знаю.
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Мокшанская программа "Пусть Говорят", Лобода там рассказывала душещипательнyю историю про злобных украинских националистов, которые ее, голубя мира, сильно обижают. + продюсер Лободы Крапивина, угрожала украинским журналистам в присутствии Лободы, натравить на них кадырку, а он "таких как они отстреливает".
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Это как раз после переговоров объявили? Чувствуется как поперли на нас достижения после Нормандского.
Спаси, Боже Украину!
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Однако, как выяснилось, "Миротворец" остановит свои сервера только на 2 часа и обещает в 20:00 "сделать потепление" всем, кто поверил в его закрытие.Источник: https://censor.net.ua/p3164551 А після 20;00 пообіцяли зробити "таке потедління" Браво!
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а зачем вообще заговорили об этом?, ну закрыли на пару часов и йух с ним...раструбили, а теперь не понятно за что и перед кем оправдываетесь....
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а на підриви пердаків за порєбріком подивитись?? !!! )))
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Зачем эту чушь про "чертей" и дупы писать то?
Этим только подтверждаем шо типо мы "снаминебох", а рашня думает шо "снимибох".

Написали бы просто что каждой твари будет по ВОГ-у в карман - пусть трясутся как ихнее Х.йло
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та ща... тільки й чекають, що рософашистські нелюди попруть в Україну, щоб вбивати, калічити, руйнувати на неокупованих територіх...Досить вже ст. Луганської, де озброєна парашинська нечість шльондрає по нашій землі, дякуючи цьому сипло-гундявому цуцику коломойського, який виставляє це , як досягнення "пєрємірія", міра любой ценой.... То ми хочемо створити їм комфортні умови для перетину тимчасового кордону, щоб ця наволоч розповзлася по всій Україні???? Хрін вам в дупу, курви!!!
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що тобі Мусоліні зробив шо кричиш про фошістів?
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привіт, радий шо ви відповів, правда йди штани-ка прастірні-ка, бо ти по-суті відповів як з першого класу = бе-бе-бе "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту - Цензор.НЕТ 6199
ти за суть не знаєш та не хочеш, як і кожен вірун і/або совок.
реально дякую, я іншого коменту й не чекав.
І тепер ти маєш знати - чо ми так "живемо" "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту - Цензор.НЕТ 4803
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Чем бы дети не тешились....
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від цієї ..лядської влади можна чого завгодно очикувати!!
Молодці "миротворці"!!! Ну дуже красномовно відповіли **********ям кацапським )))
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Молодец, Миротворец!

Дави их дальше!
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Вот образец того, как Порошенко предательски сливает инфу нашим врагам:

(источник -сайт Рамблер) "Украинские специалисты научились "перехватывать" данные с российских спутников, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
По утверждению украинского лидера, во время одного из боестолкновений в Донбассе силовики с помощью разведки якобы смогли "своевременно подтянуть резервы и встретить врага".
>> Порошенко показал «драйвовое» видео украинских танкистов
Это, как отметил украинский президент, "стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям, специалистам по компьютерной расшифровке".
При этом, заявил Порошенко, были перехвачены данные российских военных спутников, что, по его мнению, говорит о сложившейся на Украине "сильной школе", связанной с такими технологиями. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/40743388/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink"
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Хуже того, у этого порошенки есть ключик от тайной комнаты, где он забивает гвозди в маленьких зеленых буратинок, не дает им музицировать, заставляет сдавать анализы, снимает все на видосики и пересылает в мордор... Слава бгу ,Одна буратинка сбежала и устроила ривалюцию...
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Російскі твари поорать решили, а наші повелись. Виходить зашквар)))
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жаль что удалили зебильные высеры - оооочень показательно!
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Простите, a Ротару уже на Миротворце или еще нет?
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КРАСАВЦЫ, ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ЧУВСТВО ЮМОРА! Там у кацапом лопнуло все сразу "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту - Цензор.НЕТ 9747
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По суті Миротворець - готовий кадровий резерв для Росіі у випадку іі повної окупаціі України...Тому творців цього сайту пропоную негайно заарештувати по статті "Зрада"...
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Та насрать на этот "миротворец", толку от него ноль целых йух десятых.
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То в тебе більма підгорають, а мені на той миротворець насрать.
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ага)) я і бачу, що так само як і за порєбріком тобі "насрати" ))))
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Сказати що ти дурень все одно що похвалити.
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єдине потепління, яке може отримати від мене кацап, це розпечена пательня на його дупі !
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Миротворец, даже не думайте останавливаться! Духовно скрепных аж колбасит
только от одного вашего имени!
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