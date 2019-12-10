 Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи". ФОТО

Про це він розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Редевелопмент розпочинаємо зсередини. Уже в найближчі декілька місяців плануємо через систему Prozorro, максимально відкрито, обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (понад 10 тис квадратних метрів).

Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані, а зручні та невикористані площі – комерціалізовані", - написав Кравцов, додавши, що наступним етапом стане реконструкція привокзальних площ і передача їхньої частини в концесію.

За його словами, з початку 2019 року вокзал завдав "Укрзалізниці" понад 87 млн ​​грн збитків: деякі орендарі мали "контракти" за максимально низькою ціною на 25 років.

Кравцов також пояснив, чому питання реконструкції було заморожене раніше.

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"Чому не робили цього раніше, бо у нас були зв'язані руки політичною бюрократією. Отримали дозвіл - готові до роботи", - написав він.









