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Все про:вокзал (84) Київ (6663) Укрзалізниця (857) Кравцов Євген (91)

 Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи". ФОТО

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов показав, як може виглядати центральний залізничний вокзал Києва і повідомив про готовність приступити до його реконструкції.

Про це він розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Редевелопмент розпочинаємо зсередини. Уже в найближчі декілька місяців плануємо через систему Prozorro, максимально відкрито, обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (понад 10 тис квадратних метрів).

Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані, а зручні та невикористані площі – комерціалізовані", - написав Кравцов, додавши, що наступним етапом стане реконструкція привокзальних площ і передача їхньої частини в концесію.

За його словами, з початку 2019 року вокзал завдав "Укрзалізниці" понад 87 млн ​​грн збитків: деякі орендарі мали "контракти" за максимально низькою ціною на 25 років.

Кравцов також пояснив, чому питання реконструкції було заморожене раніше.

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"Чому не робили цього раніше, бо у нас були зв'язані руки політичною бюрократією. Отримали дозвіл - готові до роботи", - написав він.

Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: Отримали дозвіл - готові до роботи 01
Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: Отримали дозвіл - готові до роботи 02
Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: Отримали дозвіл - готові до роботи 03
Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: Отримали дозвіл - готові до роботи 04
Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: Отримали дозвіл - готові до роботи 05

Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: Отримали дозвіл - готові до роботи 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164534
 
   
 Топ коментарі
 
Киевляне, да и не только они, кто часто ездит поездами, знают, какое наш киевский вокзал г*мно. Ни кафе, ни нормальных залов для отдыха. Вопиющий бомжатник. Давно нужно что-то делать. Проект хороший. Только не нынешнее руководство УЗ должно осуществлять реконструкцию.
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зачем работать? Эпоха бедности прошла!
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Коли піймали банду кишенькових злодіїв, то з'ясувалося, що їми керував начальник поліції вокзалу... Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 5966 Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 7996 Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 7996
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пусть лошадь работает, - у нее голова большая)
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зачем работать? Эпоха бедности прошла!
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что, неужели повысят уровень платформ до уровня пола в вагонах?

ДАВЫЧТО!!

если честно - вряд ли. Так, бабулек отмыть. новые торговые места разместить.
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я не вижу специально отведённых мест для цыган - проект сырой..
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а ти тільки на заводі вмієш працювати? А гичку смикати не здатний??? Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 8081
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"Представители Киева и Одессы проникают в Москву через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова Пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик - наилучшая улица на земле. " (с)
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А Шо не так? А в мААЦкву Ані проікают через Киевский вАкзал, если чё... Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 8706
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Если я не читал таких книг как ты то это не значит, что я их совсем не читал.
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нет никакой маЦквы. давно уже сраный масквабад.))
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Я живу в Киеве, уважаемый. Проблема в том, что я с 1995 года работаю в машиностроении и общаюсь с большинством заводов. Вы думаете, что только ордло все разбирают? У нас заводы режут в металлолом с дикой скоростью. Особенно на родине бубочки.
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те примітивне устаткування, на якому ти працював(совкове лайно) здали на металобрухт.. А в ********* СВІТІ такі"фахівці" як ти НЕ ПОТРІБНІ Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 8800
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Я не работаю на оборудовании, друже.))) Я его поставляю, налаживаю и модернизирую.)))) Что есть совковое гавно, а что нет думаю, что знаю не хуже Вас, уважаемый! ))) Вот только пилить в лом нужно далеко не все!!! В станкостроении есть такое понятие ретрофитинг, но это можно долго рассказывать. Андерстенд? Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 4295
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Капец!
Возле вокзала припарковаться невозможно уже сейчас, а с такой привокзальной площадью где?
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привокзальная площадь - не парковка и не базар, а счас там - гадюшник галимый
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ты там была, что так вещаешь? нормальный вокзал и с юга и с севера. И подъезды есть и парковки. Что не так?

хоть бы фотки посмотрели, что ли.
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была, с юга может и нормальный, а с севера надо вилять мимо машин с чемоданами, если вдруг захотел в макдональдс, лотки какие-то невменяемые справа, тетки с квартирами на груди... и паркуются все как карта ляжет...
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Киевляне, да и не только они, кто часто ездит поездами, знают, какое наш киевский вокзал г*мно. Ни кафе, ни нормальных залов для отдыха. Вопиющий бомжатник. Давно нужно что-то делать. Проект хороший. Только не нынешнее руководство УЗ должно осуществлять реконструкцию.
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Головне на центральному вокзалі це дуже міцно тримати кишені і документи.
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Коли піймали банду кишенькових злодіїв, то з'ясувалося, що їми керував начальник поліції вокзалу... Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 5966
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Идёшь садиться на поезд - таксисты всё-равно дёргают за руки: "куда подвезти?".
Это просто помойка какая-то.
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а если построить еще пару торговых залов, это изменит ситуацию конечно же.
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такі ж ДА! Є що робити... Але навіть ********=незадовільний стан вокзалу для москалів "рай-на-землі".. Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 4349
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Хто хоче вкрасти -- реконструює вокзали, перевірити вгачені гроші важко. А хто хоче комфорту для пасажира, той, щонайперше, купує новий рухомий склад. Бо на вокзалі, який, звісно також має бути пристойним пасажир перебуває хвилини, а в потягу -- години. Найбільший розкрадач залізниці, "кірпа", також реконструював вокзали, а потяги на ладан дихали.
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А где возможность выйти из здания и сразу погрузить вещи в машину ?
Топать через площадь к дороге, занятой автобусами ?
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на Южном вокзале всегда так делаю. И еще при выходе из Центрального вокзала - огромную территорию пристроили справа, там и парковки и развязка.
вы когда там были последний раз? в 2000 году?
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так ти ЇЗДИШ з ящиками та сундуками... А ЛЮДИ давно ВЖЕ не возять з собою купу мотлаху..
І БАГАТЬОХ цілком влаштовує метро чи тролейбус Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 2155
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Якесь хворобливе марення.. Яким боком офісна висотка біля Південного вокзалу до вокзалу й залізниці?
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вы ничо не понимаете, это заменит пассажирам второй выход из метро, а также будет вместо повышения уровня платформ до уровня пола вагонов.
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Ви для початку бомжів з циганами запакуйте і вивезіть за 101 км, потім вимийте там все. І ніякої реконструкції може і не треба буде - хіба косметичний ремонт того, що зробили при Омелі ще...
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Нахрена эти скверы-клумбы перед вокзалом?
Проект профинансировал цыгане?
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нет нужно залить все бетоном и застроить бомжатными киосками с шаурмой...да, еще везде бюстики и портретики шмаркли.))
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Надо брать чемодан в руки, чтобы спуститься на платформу. Катить - нельзя. Лифтов - нет.
Киевский вокзал - это ад.
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Що це?!!! Де зупинки громадського транспорту??!!
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на фото 1 та 3 бачите жовтенькi автобуси, то, мабуть i є зупинки
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Бываю пролётом на вокзале почти каждый день. Помойка, бомжатня, что ещё... воняет как в хлеву. Цыганье даже не стесняется, ходит таборами целыми в поисках добычи и всем *****)) под вокзалом одна сплошная парковка (незаконная) транспорт еле ездит ЦЕ ЕВРОПА)))
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Это говорит только о ьом, что не работают полицаи и комунальщики.
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Сколько танков и ракет эта реконструкция заберет у армии?
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Видел на Ютюбе сравнение с Киевским вокзалом в Масквабаде. Европа не у нас...
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Все бы хорошо если бы на это деньги железки шли а не с бюджета.
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В проекте нет главного - сплошного перекрытия платфом крышей, как это есть во всех цивилизованных странах и мегавокзалах Китая. Главной задачей они поставили не комфорт для пассажиров, а "коммерциализацию" пространства. Дремучие руководители - дремучие решения.
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было бы круто, если бы между двумя вокзалами построили капитальный навес
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Ммммм.....не совсем то.Концептуально не то!! Как по мне лучше сделать транспортный хаб. Т.е конгломерат жд.вокзала плюс пригородные, метро, маршруток с речевого рынка и маршрутки города. Хаб!!! Т.е вы свободно с грузом, чемоданом, попивая кофе и хрустя дымящие гренки идете не под дождем, снегом!!! к виду транспортного направления, а перемещаетесь внутри хаба.
Сейчас вещевой рынок это гадючник, Макдональдс толпа зазывал. Должно быть удобно Пассажиру, зайти на вокзал и отдышавшись перейти на следующий маршрут без криков и вопросов.
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Там в сторону выдубичей ещё Кирпа понастроил подземных залов - девать некуда. Кто всё это будет орендовать?
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Норм, но 1 что надо сделать это изгнать цыган, ато они там уже целым табором живут))
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на вокзале особо доставляет вход в метро...вот где настоящий бомжатник

но ностальгирующим по СССР я думаю нравиться
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Дивлюсь фото, в голові прокрутилось. Наа Білу Церкву! (хто знає той зрозуміє))
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