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Все про:Держприкордонслужба (2336) Дубай (9) контрабанда (1056) телефон (67) iPhone (4)

 Українець віз із Дубая в штанях 26 айфонів на $30 тис., - ДПСУ. ФОТО

В аеропорту "Бориспіль" викрили громадянина України, який намагався провезти під одягом 26 телефонів марки iPhone.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Українець віз із Дубая в штанях 26 айфонів на $30 тис., - ДПСУ 01

Сучасні ґаджети сховав у штанах і закріпив ременем пасажир рейсу з Дубая. Всього під одягом 51-річного українця знайшли 26 телефонів iPhone.

За попередніми оцінками, невдала спроба доставки смартфонів коштувала мандрівникові близько 30 000 доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164509
 
   
 Топ коментарі
 
Жадность фраера сгубила... вез бы десяток... и провез...
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Його ім'я було Піфагор. А піфагорові штани, самі знаєте...
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Його ім'я було Піфагор. А піфагорові штани, самі знаєте...
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то шо за шапіто?
ой, це двірник нові люки поставив каналізаційні та доповідає що тепер все буде добре?)
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Жадность фраера сгубила... вез бы десяток... и провез...
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А що в Дубаі настільки ціна нижча за украінську ціну на айфони?
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Если заточены под конкретного оператора... то практически даром...
А уже тут разлочат... и цена будет другой..
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Дивно, у нас що під оператора що без - ціна однакова
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Какой м о л о д е ц !

Хочет всю страну на айпеды пересадить !
Медаль ему -
" За о т в а г у на перелетах " !
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Новость которая не стоит и внимания лишь бы была
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какие детекторы на выходе? Детекторы при посадке, айфоны проносишь в ручной клади, после посадки идешь в туалет и рассовываешь по карманам. При выходе детекторов нет.
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б*же, та вы бы должен знать - мытарь задает вопрос и смотрит на реакцию - чел "тушуется".
и все - берет и оформляет его.

я ваще придумал - надо "датчики пульса", это будет 100% эффект. грамотный контроллер вычислит любого котрика
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помню в такой савецкой газетёнке как "известия" была заметка, как одна дамочка 30 килограмовую хрустальную вазу под юбкой вынести с завода пыталась. походка её сдала ))
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//// Українець віз із Дубая в штанях 26 айфонів на $30 тис., - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1199
поместилось между ног...под юбкой )))) видео в соцсети Facebook ))))
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Оце бюджет України зараз "підніметься"!!!
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На все 26 айфонов , при прохождении таможни, поступили входящие звонки...
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Ну, і по скільки ж він тут хтів їх впарювати?
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Тільки б всі одразу не задзвонили!.. Українець віз із Дубая в штанях 26 айфонів на $30 тис., - ДПСУ - Цензор.НЕТ 770
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только в штанах?
в себя деталей никаких не засунул? ))
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