 Українець віз із Дубая в штанях 26 айфонів на $30 тис., - ДПСУ. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Сучасні ґаджети сховав у штанах і закріпив ременем пасажир рейсу з Дубая. Всього під одягом 51-річного українця знайшли 26 телефонів iPhone.
За попередніми оцінками, невдала спроба доставки смартфонів коштувала мандрівникові близько 30 000 доларів США.
ой, це двірник нові люки поставив каналізаційні та доповідає що тепер все буде добре?)
А уже тут разлочат... и цена будет другой..
Хочет всю страну на айпеды пересадить !
Медаль ему -
" За о т в а г у на перелетах " !
и все - берет и оформляет его.
я ваще придумал - надо "датчики пульса", это будет 100% эффект. грамотный контроллер вычислит любого котрика
поместилось между ног...под юбкой )))) видео в соцсети Facebook ))))
в себя деталей никаких не засунул? ))