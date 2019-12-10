 Українець віз із Дубая в штанях 26 айфонів на $30 тис., - ДПСУ. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сучасні ґаджети сховав у штанах і закріпив ременем пасажир рейсу з Дубая. Всього під одягом 51-річного українця знайшли 26 телефонів iPhone.

За попередніми оцінками, невдала спроба доставки смартфонів коштувала мандрівникові близько 30 000 доларів США.

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