 Жінка загинула, ще п'ятеро осіб зазнали травм у ДТП на Львівщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції в області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аварія сталася 9 грудня на автотрасі "Броди-Червоноград" у Радехівському районі Львівської області.

"Унаслідок зіткнення водійка ВАЗ-2106, 44-річна жителька одного із сіл району, зазнала травм, від яких померла в лікарні. Четверо пасажирів ВАЗ, а також водій "Шкоди", 32-річний житель Сокаля, доставлені в лікарню", - зазначено в повідомленні поліції.

Також у відділі комунікації повідомили, що водія "Шкоди" пізніше затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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