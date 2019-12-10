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 Жінка загинула, ще п'ятеро осіб зазнали травм у ДТП на Львівщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Львівській області внаслідок ДТП за участю двох легкових автомобілів одна людина загинула і 5 зазнали травм.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції в області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аварія сталася 9 грудня на автотрасі "Броди-Червоноград" у Радехівському районі Львівської області.

Жінка загинула, ще пятеро осіб зазнали травм у ДТП на Львівщині, - Нацполіція 01

"Унаслідок зіткнення водійка ВАЗ-2106, 44-річна жителька одного із сіл району, зазнала травм, від яких померла в лікарні. Четверо пасажирів ВАЗ, а також водій "Шкоди", 32-річний житель Сокаля, доставлені в лікарню", - зазначено в повідомленні поліції.

Жінка загинула, ще пятеро осіб зазнали травм у ДТП на Львівщині, - Нацполіція 02

Також у відділі комунікації повідомили, що водія "Шкоди" пізніше затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Жінка загинула, ще пятеро осіб зазнали травм у ДТП на Львівщині, - Нацполіція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164506
 
 
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Так а хто винен. А то водія Шкоди затримали і ХЗ, він був "організатором" трощі, чи жигулятор?
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А ти роззуй очі і подивись де стоїть шкода!
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Не треба грубити старшим, і ставати ватопітеком.
Те, що Шкода стоїть на зустрічці, не є показником, що вона є винуватцем. Я нікого не виправдовую, так само, як і не звинувачую.
При аварії в лобову, навіть при малих швидкостях, авто буде крутити по дорозі, мов дзигу, особливо наразі.
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По фото видно, що водій Шкоди порушував ПДР.Вискочів на встречку
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Ой, той поворот.... Ще один такий є за кілометр перед Буськом...
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