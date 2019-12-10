 "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Під стіни Кабміну архієпископ Климент (ПЦУ) вийшов з плакатом "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму" і заявив, що починає голодування на знак протесту проти бездіяльності української влади щодо захисту прав ПЦУ в Криму.
"Я приїхав до Києва, мені вже нічого втрачати. Я офіційно заявляю: відсьогодні я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет Міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму, забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ. Поки Кабінет Міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність", – сказав архієпископ Климент.
Фото: Цензор.НЕТ
За його словами, з пікетом він виходитиме щодня з 9:00 до 16:00, зазначивши, що припинить голодування лише після "виконання низки конкретних дій з боку української влади".
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"Моя вимога: зустріч з прем'єр-міністром України (Олексієм Гончаруком. – Ред.), визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом Міністрів, будуть вирішені. До цього я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою я поїду в Крим", – додав він.
Хочет сабж попоститься, имеет полное право, подаст пример другим культистам...
И да - выше написали - че сделает КабМин то?
Или поп может уже не простой не поп, а поп-майор(с прицелом стать попом-генералом в ближайшие 5 лет(голодать на икре и вине можно хоть 50 лет))?
()_О....
они там поехавшие? паспорт Украины в руках обезьяны - не = шо Украина как-то влияет на этого правослабного совка.
и это хорошо что не слышали, а то приравняли бы к каким-то жалким аравийцо-саудийцам..... ээээ....
оно надо было? 10000 ураганов "Катрин"(плюсуем/или умножаем), возможно, можид быть, нанесли бы похожий ущерб.....
Президента что-ли?
Там Украина светское гос-во, не?
И так с Тутмасом выглядела беганина как: больной на ПГМ президент пустился в гастроли с бородатыми "мущинками" в юбках.
ты интересовался историей?
ну так набери в рот чего-то там и не кричи ура-поцреотичным сопрано, ок?
ибо нечем особо гордиться.
Тем более что сам Филарет тут, новость была, высрал: война на Днобассе ибо: "маловерили", "проверкаверы".
Они настолько лживые и наглые, что я ненавижу Ленина прежде всего за то что он был дебилом и не смог грамотно слить эту заразу в сортир....
Зеля вроде уже вылетел обратно, либо близок к этому)
Как они все вместе не доживут то? Разве что взорвет таки Трамп Москву
Типо много святковіх Ухав примет в лоно свое
Там еще смешно пишут, в ветхих высерах, о "семени" - такое впечатление что специально самые отвратительные байки собрали, с прицелом на отравление детей.
ибо когда беснуются в капище - то дети слышат эти вопли, и спрашивают родаков - а шо такое "семя", а шо такое "лоно", а родаки такие..... Ах оставьте, иди лучше сестру паси на лужайке, ой, то есть козу, ой, то есть корову, да ну на....(и начинается нарушение "заповедей").....
какие же они жалкие то, не находишь?)