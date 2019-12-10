EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  2023  41
Матеріали за темою:
Все про:голодування (330) Кабмін (3107) Крим (6880) архієпископ Климент (33) ПЦУ (484) Гончарук_Олексій (354)

 "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування. ФОТО

Біля будівлі Кабінету Міністрів України у Києві 10 грудня архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під стіни Кабміну архієпископ Климент (ПЦУ) вийшов з плакатом "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму" і заявив, що починає голодування на знак протесту проти бездіяльності української влади щодо захисту прав ПЦУ в Криму.

"Я приїхав до Києва, мені вже нічого втрачати. Я офіційно заявляю: відсьогодні я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет Міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму, забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ. Поки Кабінет Міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність", – сказав архієпископ Климент.

Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму, - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування 01

Фото: Цензор.НЕТ

За його словами, з пікетом він виходитиме щодня з 9:00 до 16:00, зазначивши, що припинить голодування лише після "виконання низки конкретних дій з боку української влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Архієпископ Климент попросив посла США в ОБСЄ Гілмора допомогти зупинити виселення ПЦУ з храму в окупованому Криму

"Моя вимога: зустріч з прем'єр-міністром України (Олексієм Гончаруком. – Ред.), визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом Міністрів, будуть вирішені. До цього я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою я поїду в Крим", – додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164462
 
 
 Топ коментарі
 
А що кабмін зробить? Крим- тимчасово окупована територія...
 показати весь коментар
 
отец Клемент города не перепутал? Может все же в Москву с плакатом, или хотя бы в Симферополь?
 показати весь коментар
 
Или хотя бы под посольство РФ, раз уж в Киев приехал...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А що кабмін зробить? Крим- тимчасово окупована територія...
 показати весь коментар
 
 
Кабмин объявит мобилизацию в штурмовую бригаду попов-камикадзе и отправит их Крым решить проблему...)
Хочет сабж попоститься, имеет полное право, подаст пример другим культистам...
 показати весь коментар
 
 
Поп может быть очень добрым(например вегетарианцем, или как там веганы эти = любит типо животных), но если он толкает пиплейскае анекдоты, то он как минимум лицемер и лжец.
И да - выше написали - че сделает КабМин то?
Или поп может уже не простой не поп, а поп-майор(с прицелом стать попом-генералом в ближайшие 5 лет(голодать на икре и вине можно хоть 50 лет))?
 показати весь коментар
 
 
Усі владарювати заважають... Набридливі "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку - Цензор.НЕТ 4696
 показати весь коментар
 
 
из цикла того как обсе требует от Украины чтобы сепары в них не стреляли.
 показати весь коментар
 
 
хо-хо-хо, и такое разве было?
()_О.... "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 1480
они там поехавшие? паспорт Украины в руках обезьяны - не = шо Украина как-то влияет на этого правослабного совка.
 показати весь коментар
 
 
Батюшко!!! Актер шмаркля наш Томос со сцены, НА ВЕСЬ МИР, называл термосом. Вопросы!?
 показати весь коментар
 
 
99% мира даже и не слышали что такое Тутмас и не видели(а жаль) - как беснуются наши верозавры, вместе с ПАП-ом.
и это хорошо что не слышали, а то приравняли бы к каким-то жалким аравийцо-саудийцам..... ээээ.... "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 1441 "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 9892
 показати весь коментар
 
 
Нужно менять название УПЦ ( МП) на РПЦ МП в Украине. Но если это при Пете не сделали ( больше пиарились на этом как обычно) то уж при Зеленском тем более. Где он и где христианство в принципе, тем более независимая украинская церковь.
 показати весь коментар
 
 
назови количество спасенных христоедством, а также сколько оно погубило.
оно надо было? 10000 ураганов "Катрин"(плюсуем/или умножаем), возможно, можид быть, нанесли бы похожий ущерб.....
 показати весь коментар
 
 
Ніякого персонального комфорту у Зеленьчмокіна "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку - Цензор.НЕТ 4638
 показати весь коментар
 
отец Клемент города не перепутал? Может все же в Москву с плакатом, или хотя бы в Симферополь?
 показати весь коментар
 
 
Или хотя бы под посольство РФ, раз уж в Киев приехал...
 показати весь коментар
 
 
Там его ударят впо щеке, так что он должен будет подставить...... другую, а под нашим Кабмином - даже слова не скажут, а вместе побубнят мантры)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а пошто епифашка лоснящийся голодовку не объявляет? ему для коррекции фигуры, цие действо явно бы не помешало
 показати весь коментар
 
Чорти тобі прогули пишуть, чмо мокшанське! "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку - Цензор.НЕТ 714
 показати весь коментар
 
Считаю, тут должен больше Епифаний хоботиться..
 показати весь коментар
 
 
Це юрисдикція чисто гаранта конституції.
 показати весь коментар
 
 
Чавоооо?
Президента что-ли?
Там Украина светское гос-во, не?
И так с Тутмасом выглядела беганина как: больной на ПГМ президент пустился в гастроли с бородатыми "мущинками" в юбках.
 показати весь коментар
 
 
Мордвину обязательно свое мурло вставить надо. Пшлонах запоребрик, монголотатар!
 показати весь коментар
 
 
я к несчастью флажок имею = оригинально, как и паспорт.
ты интересовался историей?
ну так набери в рот чего-то там и не кричи ура-поцреотичным сопрано, ок?
ибо нечем особо гордиться.
 показати весь коментар
 
 
Значит, такова воля божия, чтобы веруны в Крыму страдали... Кто такой этот поп, чтобы сомневаться в замысле всевышнего?
 показати весь коментар
 
 
Отлично сказано)
Тем более что сам Филарет тут, новость была, высрал: война на Днобассе ибо: "маловерили", "проверкаверы".
Они настолько лживые и наглые, что я ненавижу Ленина прежде всего за то что он был дебилом и не смог грамотно слить эту заразу в сортир....
 показати весь коментар
 
 
А чего вы все его задрачиваете? Реально то хороший вопрос ***** на нормандском формате на ответ про русский язык. Не спешите гнать ни на кого. Хорошая подсказка зе
 показати весь коментар
 
а не припозднились вы ка, сударь ка, с этим ка, попом ка?
Зеля вроде уже вылетел обратно, либо близок к этому)
 показати весь коментар
 
 
та через 4 месяца опять сборы, хотя бедняга может не дожить
 показати весь коментар
 
Так там пишут шо около 6-ти двойников, и все не могут выучить немецкий взад "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 6357
Как они все вместе не доживут то? Разве что взорвет таки Трамп Москву "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 8613
 показати весь коментар
 
 
Я думал за Путина говоришь. А поп не пропадет, всего лишь 4 месяца "поститься", в крайнем случае - в дверь не влезет, как Рогозин в "танк". Раздует его от молитв.... "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 8719
Типо много святковіх Ухав примет в лоно свое "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 6453

Там еще смешно пишут, в ветхих высерах, о "семени" - такое впечатление что специально самые отвратительные байки собрали, с прицелом на отравление детей.
ибо когда беснуются в капище - то дети слышат эти вопли, и спрашивают родаков - а шо такое "семя", а шо такое "лоно", а родаки такие..... Ах оставьте, иди лучше сестру паси на лужайке, ой, то есть козу, ой, то есть корову, да ну на....(и начинается нарушение "заповедей").....

какие же они жалкие то, не находишь?)
 показати весь коментар
 
 
Это всё равно, что требовать от жителей Алеппо / Идлиба, чтобы путин перестал их бомбить . . .
 показати весь коментар
 
 
Это так по религиозному толкать свои сказки о всемогущем бозиньке, но требовать от невсемогущего каб.мина защиты и льготной цены на газ для религиозных организаций.
 показати весь коментар
 
 
А еще пожалуй смешней муслимы - там же ваще жесть. Эти ираны-аравии-африки.... их попы поскромней, но посвирепей(глядя на попов правослабных - даже итальянские попы кусают юбки от зависти)))
 показати весь коментар
 
 
Разница лишь в поддержке местного населения, а природа тех кто слышит голоса свыше у всех одинакова.
 показати весь коментар
 
 
И у кого они просят помощи в этом вопросе?? Бред.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору