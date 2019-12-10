EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  6904  46
Все про:Київ (6663) зброя (1442) Нацполіція (8624)

 Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві спецпризначенці затримали громадянина Росії і вилучили у нього три пістолети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про затримання чоловіка зі зброєю. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські полку особливого призначення № 1 перевірили автомобіль "Форд", за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. Також стало відомо, що транспортний засіб перебував на території України з порушенням митного законодавства.

У салоні автівки правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю у розібраному стані. Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки "Глок", які належать йому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветерана АТО, який торгував зброєю, затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Затриманому обирають міру запобіжного заходу.

Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція 01
Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція 02
Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164461
 
   
 Топ коментарі
 
Чому досі існує безвізовий режим з країною агресором?
 показати весь коментар
 
Приехал поддержать бубочку
 показати весь коментар
 
Представляю украинского гражданина задержанного в РФ с тремя пистолетами. Ну лет 25 без права на амнистию и "признание" что он агент СБУ и собирался совершить покушение на самого Пу. А может вообще погиб во время задержания , трижды выстрелив себе в голову, боясь "разоблачения". Ну у нас то все по другому. И это еще границу с ОРДЛО не открыли. Пора наверное Западу задуматься о прекращении безвиза, а то вот такая вот рашен братва попрет туда да еще и украинский паспорт будет иметь на руках .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Приехал поддержать бубочку
 показати весь коментар
 
 
В частности путина возмутило то, что с 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.
«Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Насколько мне известно, представители других школ: венгерские, румынские, польские, только с 2023 года. Вроде венгров в Украине не больше, чем русскоязычных», - сказал президент РФ.
Он добавил, что надеется - это вопрос, так же, как и другие нерешенные проблемы, будут в центре внимания «Нормандской четверки».

В России проживает более 2 млн граждан Украины
Сегодня на территории Российской Федерации (РФ) нет ни одной школы, где обучение полностью велось бы на украинском языке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает РБК-Украина.
В целом, по словам Прокопчука, в России проживает более чем два миллиона украинского национального меньшинства.
"В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке. В прошлом году была ликвидирована единственная библиотека украинской литературы, которая функционировала в Москве", - цитирует Прокопчука в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.
 показати весь коментар
 
 
А в Криму...Що, краща ситуація, з україномовним навчанням у школах ???
 показати весь коментар
 
 
Чому досі існує безвізовий режим з країною агресором?
 показати весь коментар
 
 
Гарне питання. 6 рік війни, а козлор лі вільно їздять до нас.
 показати весь коментар
 
 
Нее, дятлу одному, которого мучает Порох и его невестка...
 показати весь коментар
 
 
Тебе тогда лучше про Коломойского с Боголюбовым подумать, или Новинского с Ахметовым, там все круче будет, раз тебя так глобализация муляет, а вообще зависть это грех...
 показати весь коментар
 
 
Та то он так... по-приколу. Ну шо:
1)Будем пополнять обменный фонд? 2) Отпустим? 3) Извинимся, отпустим? 4) Дадим хоть манеха пострелять!? Вон в Одессе свинособака трех-этажным нас крыл и - ... НИЧЕГО-с!
 показати весь коментар
 
 
Так ведь ВЕРНЕТСЯ же! Мало воров в законе одних и тех же каждый месяц "выдворяют"!?
 показати весь коментар
 
 
оце так новина!
******* не тільки вільно шастають теренами України, а й ще незаконно зброю постачають!
А як він кордон перетинав, там що, нема досмотру?
 показати весь коментар
 
 
У нас на кордоні виявляється досі нема автомобільних сканерів!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4424
а як тобi можливий замах на наших лидарiв революции гiдностi(
тому и три стволи Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2715
 показати весь коментар
 
 
Представляю украинского гражданина задержанного в РФ с тремя пистолетами. Ну лет 25 без права на амнистию и "признание" что он агент СБУ и собирался совершить покушение на самого Пу. А может вообще погиб во время задержания , трижды выстрелив себе в голову, боясь "разоблачения". Ну у нас то все по другому. И это еще границу с ОРДЛО не открыли. Пора наверное Западу задуматься о прекращении безвиза, а то вот такая вот рашен братва попрет туда да еще и украинский паспорт будет иметь на руках .
 показати весь коментар
 
 
Нічого не заважає нашим зробити з нього типу агенту і на обмін
 показати весь коментар
 
Заважае! Пыня заругает! Оно и так монике предъяву по поводу вахты красной линии на Банковой выдало! Артист после встречи ОЧЕНЬ жаловался!
 показати весь коментар
 
 
еще и на российских госномерах ?
ночью посреди Киева с тремя стволами?
причем взяли пэпсы, простые полицейские
в то время как сбэушники в посадках хворост сторожат
 показати весь коментар
 
 
Думаю, там на бляхах, бо видно, що на номері синя вставка збоку (як в ЄС), ну і пишуть, що авто з порушенням митних норм - а це в основному бляхи...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
он точно хотел покуситься на святого петю и пошлумиться над ним - закидать яйцами с зеленкой, оглушить из пистолетов, а тушу после надругания закинуть в мусорный бак
 показати весь коментар
 
да успокойся ты ***** , что ты стрелки переводишь на Петю
 показати весь коментар
 
 
Пістолети міг і тут купити. А от нахєра купляв і чого приперся - треба запитати
 показати весь коментар
 
 
Сейчас новая таможня, про зарплату им ещё не говорили.
 показати весь коментар
 
 
Розумом зрозуміти безвіз з кацапами, це навіть не можливо придумати у снах. Мати під боком такого підступного ворога, вести з ним війну та гратися в безвіз, це вище мого розуміння.Закрити кордони наскільки це можливо з цими варварами-навічно!
 показати весь коментар
 
 
Проходной двор, сколько мильенов ментов нужно Украине, что бы тут был какой то порядок?
 показати весь коментар
 
 
а шо такое?
вазелин вчера лично пригласил в гости любого кацапа для "посмотреть" как у него на "юго-востоке" дела. какие проблемы? вот - утренним рейсом и прибыл
 показати весь коментар
 
 
Теперь выменяют, смысл кричать. Вначале узнайте зачем. Как в фильме ирландец, пусть копают себе могилу.... Пока не расколется
 показати весь коментар
 
 
Этому дать 10 лет за экстремизм с возможностью обмена на 10 наших.... А если параша не поменяет - добавить за попытку побега еще 2 потом еще... и так каждый год, пока не загнется.
 показати весь коментар
 
 
шо, уже на киевские шпили-вили приезжают посмотреть?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору