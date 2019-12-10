 Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про затримання чоловіка зі зброєю. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські полку особливого призначення № 1 перевірили автомобіль "Форд", за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. Також стало відомо, що транспортний засіб перебував на території України з порушенням митного законодавства.
У салоні автівки правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю у розібраному стані. Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки "Глок", які належать йому.
За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Затриманому обирають міру запобіжного заходу.
«Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Насколько мне известно, представители других школ: венгерские, румынские, польские, только с 2023 года. Вроде венгров в Украине не больше, чем русскоязычных», - сказал президент РФ.
Он добавил, что надеется - это вопрос, так же, как и другие нерешенные проблемы, будут в центре внимания «Нормандской четверки».
В России проживает более 2 млн граждан Украины
Сегодня на территории Российской Федерации (РФ) нет ни одной школы, где обучение полностью велось бы на украинском языке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает РБК-Украина.
В целом, по словам Прокопчука, в России проживает более чем два миллиона украинского национального меньшинства.
"В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке. В прошлом году была ликвидирована единственная библиотека украинской литературы, которая функционировала в Москве", - цитирует Прокопчука в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.
1)Будем пополнять обменный фонд? 2) Отпустим? 3) Извинимся, отпустим? 4) Дадим хоть манеха пострелять!? Вон в Одессе свинособака трех-этажным нас крыл и - ... НИЧЕГО-с!
******* не тільки вільно шастають теренами України, а й ще незаконно зброю постачають!
А як він кордон перетинав, там що, нема досмотру?
а як тобi можливий замах на наших лидарiв революции гiдностi(
тому и три стволи
ночью посреди Киева с тремя стволами?
причем взяли пэпсы, простые полицейские
в то время как сбэушники в посадках хворост сторожат
вазелин вчера лично пригласил в гости любого кацапа для "посмотреть" как у него на "юго-востоке" дела. какие проблемы? вот - утренним рейсом и прибыл