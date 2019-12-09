 У Львові сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. Займання виникло в комірчині на сходовій клітці між 5 і 6 поверхами дев'ятиповерхового житлового будинку.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Під час проведення робіт із ліквідації пожежі рятувальники з верхніх квартир за допомогою рятувальних пристроїв на свіже повітря вивели 3 особи. З нижніх квартир багатоповерхівки було виведено ще 17 осіб.

Також, було встановлено, що в ліфті є людина, яку рятувальники спільно з працівниками ліфтової служби вивільнили.

В результаті події постраждав мешканець будинку 1981 року народження. Потерпілий отримав опіки обличчя I ступеня і рук I-II ступеня. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився.

Обставини і причина виникнення займання встановлюється.

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