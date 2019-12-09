 ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це н написав одеський активіст Сергій Стерненко.

"Просто пощу ці скрини, щоб не забути за нього, коли він ще спробує до нас приїхати. Так, це той чорт, який глузував із трауру за загиблими в одеському інституті. Це його реакція на критику", - написав Стерненко.

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