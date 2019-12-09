 ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів. ФОТО

Російський співак Morgenshtern, який, виступаючи 8 грудня одеському клубі, зі сцени назвав день жалоби у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі "й#баною показухою", в грубій формі відреагував на критику його поведінки в ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це н написав одеський активіст Сергій Стерненко.
"Просто пощу ці скрини, щоб не забути за нього, коли він ще спробує до нас приїхати. Так, це той чорт, який глузував із трауру за загиблими в одеському інституті. Це його реакція на критику", - написав Стерненко.
Також дивіться: Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі. ВIДЕО
Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164317
Фу, мерзость.
Одесса стремительно хиреет, мы ее теряем...
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА!! РОССИЯ велика!!
Може вам краще спиляти оту Катьку? Бо цапеняти дивляться на неї, і їх пучить
Хто там з ними товаришувати і брататись хоче?
Этот мальчик-музыканст после таких своих рашистских закидонов, вполне может очнуться глубоко под землей. И там же умереть от обезвоживания.