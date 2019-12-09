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Все про:Одеса (2220) пожежа (1923) Росія (14025)

 ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів. ФОТО

Російський співак Morgenshtern, який, виступаючи 8 грудня одеському клубі, зі сцени назвав день жалоби у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі "й#баною показухою", в грубій формі відреагував на критику його поведінки в ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це н написав одеський активіст Сергій Стерненко.

"Просто пощу ці скрини, щоб не забути за нього, коли він ще спробує до нас приїхати. Так, це той чорт, який глузував із трауру за загиблими в одеському інституті. Це його реакція на критику", - написав Стерненко.

ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі й#баною показухою, відповів на критику журналістів 01

Також дивіться: Російський музикант Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав "й#баною показухою" траур у зв'язку зі смертельною пожежею в місцевому коледжі. ВIДЕО

ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі й#баною показухою, відповів на критику журналістів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164317
 
 
 Топ коментарі
 
Из какой ж@пы достали эту голову?
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Скрепно,но ваты в Одессе много
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Ватную Одессу опустили.
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А когда уже вы, суки зебильные, хоть как-то себя проявите? Даже в таком трагическом случае вы, тварьё зелёное, способны только срать под себя.
Фу, мерзость.
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Когда же ты уже падаль порохнявая заткнешься?
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Вас зебилов кацапня конченная говном обливает, а вы все Пороха обвиняете. Еще и на кацапсячее дерьмо тусоваться ходите. Ну не зебилы, млять?...
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Моргенштерн. Да с таким псевдо оригинально в Одессу приезжать.
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Чурка чурбанская. Ну что в этом "табле" словянского?
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Якби до нього прийшли справжні хлопці, а в Одесі, я знаю, вони є, то ця чурка обісралась би від розмови з ними. Вони героі писати такі слова, коли в літак сідають і пізно іх розуму вчити. Ну справжня росіська скотиняка. От не розумію чому цих собак сажених з Росіі в Украіну пускають.
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спіймати і в ротяку напхати поки "нє упархнул в радную пітушляндію"...
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Пора закон принимать об матюках - и кого обидели , может пожаловаться в суд. И НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ МАТЮКАЛЬЩИКОВ СО ШТРАФОМ . Бюджет Украине бы собрали
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Обращение друг к другу только на Вы с необходимым добавлением «сэр» или «мэм» - это придумали в Америке, дабы отучить, наконец, сотрудников от пошлых шуточек и грубости. И знаете, помогло: «Канайте отсюда, сэр" выглядит приличнее
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Петушок крашеный закукарекал,в мое время такие вот мудозвоны дальше подьезда не выходили,крепили сразу в парадном.
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Да шош вы за люди то ? то ?после всего нету их.
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Поки українці не зрозуміють,що кацапів в Україні треба душити без жалю,доки кацапи будуть молоти всякі дурниці.
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Думаю это ватное чмо больше не должен вьехать в Украину ПОЖИЗНЕННО.
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По-нормальному, оно сейчас и выехать не должно.
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Я даже не кажу за кого голосувала та худоба яка пішла на його концерт. Мені зараз три ННН скаже чи муцкорта, чи може льоня з дніпра?
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Ну головне що в нас досі багато тих, хто покладає надію на молоде покоління расєянців (включно з президентом). Дивіться і насолоджуйтесь.
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рузькій мір він такий, а чого ви хотіли? за їх ментальністю, право критикувати, обзивати, гадити всім і без винятку, є і завжди було за рашапідами на перших місцях. словесний понос від цього покемона не виключення. цікаво, хто ходить подивитися на цього висера і з якою метою???
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И шоколадник в унисон сказал со сцены вече,что власть спецом назначила день траура на 8 декабря.
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Добиваться популярности с помощью матюков... Фу!
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А наша молодежь массово обожает россиянских музыкантов. Они для юных малороссов большие авторитеты. А были бы нормальными гражданами, то надавали бы этому кацапу по морде прям на концерте вчера, хотя бы из гордости за свой город. Но нет, одесситы оказались не такими уж и гордыми, когда их кацап дерьмом облил.
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З тим, хто запросив "воровайок" розібрались, а хто запросив це бичье?
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Обезьянка кидается какашками, пипл негодует. А тем временем в Париже...
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Одесити, вам не гидко, що таке мурло у вашому місті?
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Хммм...так вот он какой Асобый Северный Алень!
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Очень жаль шо одеситы ему на лбу не набили портрет *****
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нефиг рекламировать тут кацапского нарика-дегенерата. запретить въезд навеки и всё тут.
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и шо, в Одессе кто-то ходил на это чучало смотреть? еще и денег за это дал...?

Одесса стремительно хиреет, мы ее теряем...
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Стерненко одного ватана зарезал, этого, видать, слабо...
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Пока будут в наличии дебилы, ходящие на концерты подобных мудаков - мудаки и будут так себя вести.
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Простая русская душа,
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА!! РОССИЯ велика!!
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Одесситы любят рассказывать, как их бэндеровцы в доме профсоюзов жгли. А когда какой-то кацап поиздевался над сгоревшими одесситами, их это совсем не возмутило. Конечно, он же из братской России приехал, из самой Москвы! Ему можно!
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Отакої. Одесити запросили собі "гостя" з Росії, воно бач, чим закінчилось ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів - Цензор.НЕТ 553 ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів - Цензор.НЕТ 1818 ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів - Цензор.НЕТ 4190
Може вам краще спиляти оту Катьку? Бо цапеняти дивляться на неї, і їх пучить ЗМІ Одеси, я #бав ваш рот, - російський музикант Morgenshtern, який назвав траур за жертвами пожежі в коледжі "й#баною показухою", відповів на критику журналістів - Цензор.НЕТ 6616
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Это не кацапам решать, какой траур в Украине: настоящий или фейковый. Тем более, не этому мурлу.
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Ну хоть зелёнкой его польют или говном забросают? Не говоря про набить рыло.
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неа, он же свой..если бы даже и сам поджег этот мудачок сопливый ту бурсу, поняли бы и простили...мудак мудака чует издалека..
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виноват зедебил, который как только стал президентом дал разрешение на въезд всем запрещенным кацапам в том числе и сватов.
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Что он может донести такое публике..За что ему нельзя набить морду ? Даже просто на всякий случай.
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Эх Одесса, не могли начистит ему харю, за такие слова, слабаки вы однако, за себя постоять не смогли, ПОЗОР!!!
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так их одесских хохлов и одессавату))) опусай их ниже. а ведь какие то опущенные ходили на этот концерт)))
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...нет уже тех одесситов, хулиганов крутых, робин-гудов, авантюристов гуляй поля которые... тав. Жюков-асвабадитель всех порастрелял или под нож пустил. взамен мокшан -терпил полудиких понавез...во они и земляков пробитых и на всю требуху свою гнилых свозят в этот славный украинский город..еще и ****ь эту, Катюху-шл*.ху, в самом центре водрузили на высокий постамент, молятся на нее теперь...тьфу, бл., позорище какое...
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друг зелибобов, в том числе и по разуму
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Типовий срузький - що по зовнішності, що по ментальності.
Хто там з ними товаришувати і брататись хоче?
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и что же молчат Винник, с Лукаш, Червоненко и Рабинович, Королевская и Снежана Егорова - "большие патриотки"
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Знаю в Одессе многих. Реально, старая блатная педаль на запредельно дорогих автомобилях.
Этот мальчик-музыканст после таких своих рашистских закидонов, вполне может очнуться глубоко под землей. И там же умереть от обезвоживания.
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Местная вата оценит его обращение, рузский мир, они друг друга поймут )))))))
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Страшно другое - в Одессе есть люди, которые слушают таких певцов...
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