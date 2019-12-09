EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2016  29
Все про:Велика Британія (1084) Мінфін (379) Путін (3240) Янукович (1305) облігації (10) Маркарова (96)

 Україна готова до суду у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу, - Маркарова. ФОТО

Юристи Мінфіну готові представляти інтереси України під час спору України і Росії щодо єврооблігацій на $ млрд у Верховному Суді Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Юридична команда Мінфіну в повній готовності до представлення інтересів України в Лондоні, де дуже скоро сьогодні почнуться слухання у Верховному суді", - йдеться в повідомленні.

Засідання відбуватимуться з 9 по 12 грудня. Під час слухання будуть розглянуті технічні питання, висунуті сторонами справи.

Також читайте: Верховний Суд Великої Британії цього тижня розгляне спір України і РФ щодо $3 млрд хабаря Путіна Януковичу (оновлено)

Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона повинна задовольнити вимоги Росії та оплатити останню шану за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.

У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Також читайте: ГПУ не знає, чи Янукович купив облігації зовнішньої позики, - Горбатюк

17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненої за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.

Україна готова до суду у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу, - Маркарова 01
Україна готова до суду у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу, - Маркарова 02
Україна готова до суду у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу, - Маркарова 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164282
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А ты хоть рядом с Майданом проходила? Денег нет на памперсы?
 показати весь коментар
 
 
А были ли те деньги вообще? Потому что кроме Януковоща их никто в глаза не видел. Где ваши доказательства?
 показати весь коментар
 
 
Не нужно верить в сказки что деньги могут исчезать бесследно. На всех бумагах есть подписи, фамилии и печати. Цепочку можно всегда отследить до последнего у кого они были. На ком цепочка прерывается того крюком за яйца и на подвал.
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего,путя их украл у страны. Дал яныку для приличия лимон. И гарантию безопасности за молчание.
 показати весь коментар
 
 
Були, москалі їх через Дублінську біржу давали.
 показати весь коментар
 
Хто добре жив при комуністах, не жебракує і зараз.
 показати весь коментар
 
 
І по Петру і по Кравчуку, Луценк,.., це все бувша номенклатура.
 показати весь коментар
 
 
При таком раскладе категорически не соглашаться с Грязьпромом по его долгу в 3 лярда нам. Для стёба можно предложить долгами поменятся. Сумма то одна. Ох и забегало бы под Москвой по морозу ******* гнусное---и опять по пенькам!
 показати весь коментар
 
 
Как утверждал *****, что Украина ето страна 404. Тем более сейчас еще и без крыма и дамбаса. Так кому же вы давали деньги у тех и возьмите.
 показати весь коментар
 
в Британии это не прокатит. Здесь суд примет решение в пользу рашки с вероятностью, близкой к 100%. И вовсе не от любви к пуйлу, а по причине того, шо английское право - прецедентное. Эта система формировалась сотни лет. И ни один судья в Британии никогда не пойдёт на то, чтобы разрешить кому-то не платить по долгам.
 показати весь коментар
 
не факт! если не будет доказано, что деньги поступили на счет НБУ. а по какому маршруту они двинулись дальше! английская фемида справедливая, но дотошная!
 показати весь коментар
 
З пані Зеркаль, і її командою, була б 100 % впевненість, зараз її немає. Зовсім
 показати весь коментар
 
 
Я писав ще у 2014. Де кримінальне провадження і вирок по Януковичу? Ми мали затвердити вироком, що ці 3 лярда були хабарем отриманим Януковичем заради утримання при владі, а хабар підлягає конфіскації! А так, слова, слова...
 показати весь коментар
 
Только в Украине верят что деньги могут исчезнуть просто так. Типа в тумбочке лежали, а Янукович их забрал.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору