 Україна готова до суду у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу, - Маркарова. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Юридична команда Мінфіну в повній готовності до представлення інтересів України в Лондоні, де дуже скоро сьогодні почнуться слухання у Верховному суді", - йдеться в повідомленні.

Засідання відбуватимуться з 9 по 12 грудня. Під час слухання будуть розглянуті технічні питання, висунуті сторонами справи.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона повинна задовольнити вимоги Росії та оплатити останню шану за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.

У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

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17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненої за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.





