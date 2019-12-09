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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1889) ОДА (707) СБУ (4886)

 Чиновники Луганської ОДА привласнили 10 млн грн, які призначалися для будівництва дитячого будинку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні мільйонів гривень, виділених державою на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході проведення робіт зі спорудження дитячого будинку сімейного типу та зони відпочинку менеджери підрядної фірми з відома чиновників облдержадміністрації незаконно заволоділи 10 млн грн бюджетних коштів. Зловмисники у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки кількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр. Отриману готівку зловмисники привласнили.

Оперативники спецслужби встановили, що частину виведених у "тінь" грошей комерсант перевозив до тимчасово окупованого Луганська. Там він вкладав кошти у діяльність підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснює відрахування до так званого "бюджету" квазіреспубліки.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки.

В офісах підрядної фірми у Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцями проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію та матеріали, які підтверджують проведення оборудки. Також виявлено докази проведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганщини та понад 2,6 млн грн готівкою.

Триває досудове розслідування. Перевіряється інформація про причетність зловмисників до інших правопорушень у бюджетній сфері.

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Чиновники Луганської ОДА привласнили 10 млн грн, які призначалися для будівництва дитячого будинку, - СБУ 01
Чиновники Луганської ОДА привласнили 10 млн грн, які призначалися для будівництва дитячого будинку, - СБУ 02
Чиновники Луганської ОДА привласнили 10 млн грн, які призначалися для будівництва дитячого будинку, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164279
 
 
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СБУ- красавчеги)))
Вопрос;- Это фирма "единственная"????
Или... Где было не 10 млн. грн.-те откупились и дальше "работают"????
Бедные Луганские "СИРОТКИ" (((
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Осталось теперь их соевого лидера посадить
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Так а сколько вообще то выделяли??? На каком фоне 10 лимонов -это много или мало ?
Новые лица не сильно то отличаются от старых...
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Вот так и будет происходить "восстановление Донбасса".
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Луганчани, як завжди, грішать на Київ. А іуди під боком.
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Ну а нахрен они шли в гос-чиновники? Ну сколько можно такое слышать и нахрен это знать? Или конвертационные центры. Их прикрывают уже 15 лет. По 300 миллионов в среднем оборот. Я так думаю что 20 миликов снимают для себя силовики, а шустрые на 280 мил в другом месте или там же открывают через неделю! Идут тырить---давно ясно. Это причина основная отъезда за кордон. Когда закон не работает нормальным делать нечего там, а вернее здесь!
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Ниправильно!
На самом деле в самом центре Донецка, в подвале кафе "Сепар" находится мальдивский сейф Адского Порошенко, куда он и складывали миллионы!
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Один не мог украсть. Там все кубло в деле.
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Так ЗЕфіли ж казали, що усі таки будинки закриються, ось вони і вирішили не будувати... Чиновники Луганської ОДА привласнили 10 млн грн, які призначалися для будівництва дитячого будинку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3826
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