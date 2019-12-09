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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2663) Одеська область (1115)

 Смертельна ДТП в Одеській області: одна особа загинула, ще четверо, зокрема двоє дітей, серйозно постраждали. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Білгород-Дністровському районі, унаслідок якої одна людина загинула, ще четверо, серед яких двоє дітей, - зазнали важких тілесних ушкоджень

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

Подія сталася сьогодні, 9 грудня, вранці між селами Випасне та Бритівка.

Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 34-річна водійка легкового фургона Renault Kangoo скоїла зіткнення з Mitsubishi, виїхавши на зустрічну смугу.

Смертельна ДТП в Одеській області: одна особа загинула, ще четверо, зокрема двоє дітей, серйозно постраждали 01

Унаслідок ДТП жінка загинула миттєво, а троє її пасажирів - хлопчик і дівчинка 7-ми та 8-ми років та 18-річна дівчина зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Крім того, травм зазнав і 57-річний водій Mitsubish". Усіх їх забрала швидка.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Смертельна ДТП в Одеській області: одна особа загинула, ще четверо, зокрема двоє дітей, серйозно постраждали 02
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164256
 
 
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опять "хорошие" новости из Одессы.. и пол года не прошло.
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скользко очень на дорогах, это нужно учитывать при выборе скорости и дистанции.
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А тут дитячі крісла винні,чи знов паски безпеки? А може просто не треба по зустрічці їздить ,бо дебілам і ввімкнені фари не допомагають і паски і крісла бо посвідчення придбала а їздить ні.
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Вчорашні ґедзі кусають? Паски та крісла потрібні не для того, щоб не їздити по зустрічній, а щоб вижити, якщо таке станеться з довгого ряду можливих причин.
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Я й не заперечую.Можеш собі і крісло і пасок хоч у туалеті встановить,тільки не треба примушувать інших Подобається тобі пасок і крісло пристібайся хоч у ліжку та навіщо влаштовувати паради як сексменшини.
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Якщо не примушувати використовувати паски безпеки, то тоді той хто потрапив в аварію не пристубнутим повинен :
1. Оплачувати з власної кишені лікування повністю.
2. Якщо в результаті аварії став інвалідом, то ніякої пенсії по інвалідності не виплачувати.
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А хто був пристебнутим то інвалідність і пенсію виплачувати Смертельна ДТП в Одеській області: одна особа загинула, ще четверо, зокрема двоє дітей, серйозно постраждали - Цензор.НЕТ 9664 посмертно.
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Наверное она просто по телефону базарила...
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