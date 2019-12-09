 Смертельна ДТП в Одеській області: одна особа загинула, ще четверо, зокрема двоє дітей, серйозно постраждали. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

Подія сталася сьогодні, 9 грудня, вранці між селами Випасне та Бритівка.

Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 34-річна водійка легкового фургона Renault Kangoo скоїла зіткнення з Mitsubishi, виїхавши на зустрічну смугу.

Унаслідок ДТП жінка загинула миттєво, а троє її пасажирів - хлопчик і дівчинка 7-ми та 8-ми років та 18-річна дівчина зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Крім того, травм зазнав і 57-річний водій Mitsubish". Усіх їх забрала швидка.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт Нацполіції