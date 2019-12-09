 Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Про це розповів у фейсбуці глава державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Приїхала собі фура на Рава-Руську, везла: перукарське обладнання та аксесуари вагою 7758 кг вартістю $16 575, одяг та взуття вагою 8264 кг вартістю $52 799. Якось дивно дешево це здається на око. Фуру затримали, надіслали запити в Італію, Францію та Польщу. Поки отримали такі відповіді: перукарське обладнання та аксесуари вагою 1664 кг вартістю 41 472 євро, ще перукарське обладнання вагою 6094 кг вартість поки невідома, одяг та взуття вагою 8264 кг вартістю $177 277.
Поки Галицька митниця склала протокол на 5,3 млн грн, але це ще не кінець. Товар вилучений, чекає суду", - написав він.
Нефьодов також звернувся до сірих імпортерів: "Практику звірок із органами інших країн будемо тільки посилювати. Нічого особистого, але цю вакханалію треба припиняти!"
А тупорила бидлота що живиться контрабандою та перекупники аж всераються від люті і не вірять своєму"щастю"!!
робити не вміють-а красти ВЖЕ НЕ ДАЮТЬ!! Та ще й ВКРАДЕНЕ КОНІСКУЮТЬ
Українські прикордонники затримали рекордну партію цигарок - еквівалентно 6 мільйонам гривень. Пачки з цигарками везли під виглядом рулонів з папером - в контейнерах закамуфльованих під рулони. Цигарки виїздили з України до країни Євросоюзу - Румунії. Цікаво те, що їхали цигарки НЕ з України. Їхали цигарки з Росії через Білорусь, і заїхали вони до України через Чернігівську митницю.
А далі - цікаво. Давно відомо, коли провозять крупні партії контрабанди, домовляються не з інспектором на місці - надто високий ризик втратити чималі кошти. Домовляються на рівні керівництва митниці. Доречне питання - хто очолює Чернігівську митницю?
А очолює її Олександр Шавлак, фігурант низки контрабандних скандалів у часи президента Порошенка. І отут пану Нефьодову не відкрутитися, за його недовгий термін перебування на посаді голови Державної митної служби, пан Шавлак став справжнім протеже Нефьодова. Слідкуйте за руками.