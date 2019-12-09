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 Події, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1055) митниця (632) Нефьодов (126)

 Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею затримано фуру з товаром, декларована вартість якого була в рази меншою за реальну.

Про це розповів у фейсбуці глава державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Приїхала собі фура на Рава-Руську, везла: перукарське обладнання та аксесуари вагою 7758 кг вартістю $16 575, одяг та взуття вагою 8264 кг вартістю $52 799. Якось дивно дешево це здається на око. Фуру затримали, надіслали запити в Італію, Францію та Польщу. Поки отримали такі відповіді: перукарське обладнання та аксесуари вагою 1664 кг вартістю 41 472 євро, ще перукарське обладнання вагою 6094 кг вартість поки невідома, одяг та взуття вагою 8264 кг вартістю $177 277.

Поки Галицька митниця склала протокол на 5,3 млн грн, але це ще не кінець. Товар вилучений, чекає суду", - написав він.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Фуру з партією контрабандних сигарет, вартістю 5 млн грн, затримали на Волині, - СБУ. ФОТО

Нефьодов також звернувся до сірих імпортерів: "Практику звірок із органами інших країн будемо тільки посилювати. Нічого особистого, але цю вакханалію треба припиняти!"

Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов 01
Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов 02
Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов 03
Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов 04

Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164252
 
   
 Топ коментарі
 
це єдина фура за весь час?
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как не стыдно - один эшелон с лесом, зерном да с любым сырьем - вот это показатели - танкеры это показатели - а это тупо наезд - это везут карго - а заберают товар у тех кто грузит на карго - просто грабеж ,вот и все
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У этого Нефьёдова весьма совдеповские представления о функциях таможни, судя по тому, как он рапортует о якобы контрабанде. Эти разоблачения с "реальной" ценой товара - это редкий совок, должен сказать. Особенно запросы к поставщикам, так это вообще позор. Те, кто работают с экспортом-импортом, знают, что ни в одной цивилизованной стране нет такого уродства. Тьфу, блин, говно.
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і не мрій!! =краще купуй собі вже зашморг!! (попередню оплату за контрабанду НЕ ПОВЕРНУТЬ.. та ще й конфіскують ВСЕ що встигла вкрасти) Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9062
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та інші під контролем поїхали на склади Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8758
А тупорила бидлота що живиться контрабандою та перекупники аж всераються від люті і не вірять своєму"щастю"!!
робити не вміють-а красти ВЖЕ НЕ ДАЮТЬ!! Та ще й ВКРАДЕНЕ КОНІСКУЮТЬ Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4532 Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9189
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Откуда вас дураков наковыряли! Сунь свое зубожилое рыло в УПК. Контрабанда-перемещение наркоты и оружия мимо пунктов пропуска, все остальное лишь нарушение таможенных правил, и наказывается дополнительными начислениями и штрафом. Все вернут! Вопрос главный-нормальным людям все равно, они это дерьмо не покупают, а ты нищий лох, радуешься, что вся эта дрань будет в 3 раза дороже на базаре? Ты платишь за банкет, это хоть понятно???
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как не стыдно - один эшелон с лесом, зерном да с любым сырьем - вот это показатели - танкеры это показатели - а это тупо наезд - это везут карго - а заберают товар у тех кто грузит на карго - просто грабеж ,вот и все
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Ну а як же бюзнэсмэнам накручивати 200-300% прибутку ??? Вони ж не можуть хандльовати за 15 - 25 % Це ж впадлу.
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...Фуру задержали, направили запросы в Италию, Францию ​​и Польшу...бред ...могли перейти дорогу і запитати у поляків митну вартість раз Україна ще не підключена до єдиної бази гейсоюзу митних накладних ...чи на митниці з діджиталізацією немає потреби поспішати ?Источник: https://censor.net.ua/p3164252
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Митну вартість могли не от отправителя, а от польского экспедитора указать, не факт шо экспорт не занижен.
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ну ну ...я бачу ти "спец" у митних накладних ... у Польші такі "фінти" відразу на тюрягу тянуть недай Бог у митній декларації при перетині кордону буде вказане інше ніж у відправника ...це в України можна вивозити дуб колодками за ціною "тирси" ...повір як тільки "тирса" з"являється на польському боці то відразу перетворюється на дубову "колодку"
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Интересно, почему Китай фурой из Европки везут, а не контейнером по морю.
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У этого Нефьёдова весьма совдеповские представления о функциях таможни, судя по тому, как он рапортует о якобы контрабанде. Эти разоблачения с "реальной" ценой товара - это редкий совок, должен сказать. Особенно запросы к поставщикам, так это вообще позор. Те, кто работают с экспортом-импортом, знают, что ни в одной цивилизованной стране нет такого уродства. Тьфу, блин, говно.
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Это та одна фура из тысячи с которой зебобикам на карман не капнуло?
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это как бы не совсем контрабанда... товар заявлен и задекларирован... другое дело, что не совпадает заявленная и реальные стоимости... а вот это уже мошенничество...
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"НЕФЬОДОВ І РЕКОРДНА КОНТРАБАНДА" - Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Українські прикордонники затримали рекордну партію цигарок - еквівалентно 6 мільйонам гривень. Пачки з цигарками везли під виглядом рулонів з папером - в контейнерах закамуфльованих під рулони. Цигарки виїздили з України до країни Євросоюзу - Румунії. Цікаво те, що їхали цигарки НЕ з України. Їхали цигарки з Росії через Білорусь, і заїхали вони до України через Чернігівську митницю.
А далі - цікаво. Давно відомо, коли провозять крупні партії контрабанди, домовляються не з інспектором на місці - надто високий ризик втратити чималі кошти. Домовляються на рівні керівництва митниці. Доречне питання - хто очолює Чернігівську митницю?
А очолює її Олександр Шавлак, фігурант низки контрабандних скандалів у часи президента Порошенка. І отут пану Нефьодову не відкрутитися, за його недовгий термін перебування на посаді голови Державної митної служби, пан Шавлак став справжнім протеже Нефьодова. Слідкуйте за руками.
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пане Нефьодове, Ви звітуватимете про кожну хуру? Якось несолідно.
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що подниммется крик по стране что зелебобі давят бизнес и все скокро подорожает потому что придется платить по белому
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Ідіоти! Прийнятна вартість розтаможки саме та яку підприємець заплатив. Зменшуйте вартість розтаможки! Тоді в Україну ввезуть легальне обладнання і створять мільйони робочих місць та ціна товарів буде за прийнятними цінами. Позвикали паразити "жити з таможні" нічого не роблячи в економіці. Та ж спекулянтська сволота що і до них була...
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Вот скажите, а зачем оно им нужно?! Ну будет новое оборудование, рабочие места, хорошая зарплата, а кто тогда будет на убитых металлургических предприятиях работать за копейки? Вы поймите, что они давят серые схемы, чтоб не мешали супермаркетам и бутикам олигархов.
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Їм дійсно це непотрібно. Таможня сьогодні дає понад 30% ВВП і дозволяє мати чорний корупційний нал собі, а народ має тікати на заробітки і платити наддорого за дешеві товари. Для порівняння в США таможня дає лише 1,5% ВВП. В Америку ввозять все що потрібно дешево і це створює робочі місця, а вже податок на доходи громадян (зарплати, тощо) наповнюють бюджет. І в народа є гроші бо податки не 80% від заробленого як у нас...
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Ну молодец! Я уже не раз писал, если налоги, таможенные пошлины, акцизы и другие ФИСКАЛЬНЫЕ ПОБОРЫ со стороны государства будут более 30% от отпусной цены завода, то бизнес будет уходить всеми возможными путями от такого. СНИЖАЙТЕ ПОШЛИНЫ, они в нищей Украине больше, чем в США. СНИЖАЙТЕ НДС, он в нищей Украине больше, чем во многих штатах США, больше, чем на целый ряд товаров в Европе. Пока вы этого не сделаете, казна не получит существенного наполнения. Бизнес не будет платить драконовские, безумные, неадеватные налоги, кому бы как не хотелось. Такими методами вы или остановите полностью импорт и бюджет вообще ничего не получит, или бизнес найдет другие схемы обхода всего этого, с таким же результатом для бюджета. Доля налогов должна быть РАЗУМНОЙ, а не волюнтаристской. Кто-нибудь из таких как Нефедов, Милованов считали суммарную налоговую нагрузку на бизнес? Уверен, что нет. Не то бы вы удивились, как он еще способен дышать в условиях таких законов. А Украина очень зависима от импорта, у нас ведь ничего не производится из ТНП легально, все в тени, и это тоже следствие ненормально высоких налогов. Так как производство - процесс сложный, в который вовлекаются сторонние поставщики и производители, иногда их сотни и тысячи. Еще раз, СНИЖАЙТЕ НАЛОГИ.
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Давайте вместе спросим у Нефедова, что он сделал лично, для того, чтобы налоги и пошлины были РАЗУМНЫМИ? Прежде чем карать, то наверное нужно прописать РАЗУМНЫЕ правила, от которых никто не будет шарахаться. Ну поймали показательно парня. Так в пруду-то выращенную рыбу, однозначно кишащую, ловить большого умения не надо. Мозги нужно для того, чтобы реформировать систему так, чтобы бюджет наполнялся в долговременной перспективе и практически, в автоматическом режиме. Красноармейскими наскоками такие дела не делаются.
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Вот набираете кредитов у МВФ. Такие кредиты нужны, к примеру, для поддержки реформ, на переходной период. Вы же их пускаете на проедание при существующих правилах игры. На что вы надеетесь? Если правила не менять, ситуация в экономике будет только ухудшаться.
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