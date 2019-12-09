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Все про:зґвалтування (105) Київ (6657) прокуратура (1996) шантаж (24)

 19-річний киянин зґвалтував школярку і вимагав у неї гроші, погрожуючи викласти інтимні знімки в інтернет. ФОТО

Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру 19-річному місцевому жителю за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини і вимагання у неї коштів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що підозрюваний після знайомства з 11-річною школяркою почав надсилати їй повідомлення сексуального характеру, поступово розбещуючи її. Крім того, зловмисник вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні фотографії в оголеному вигляді та спонукав її вживати з ним наркотичні та психотропні речовини.

В подальшому, застосовуючи психологічне насильство, підозрюваний, скориставшись тим, що малолітня школярка не розуміє значення вчинюваних щодо неї дій та не може чинити опору, примусив останню роздягнутися та зґвалтував її.

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Після цього зловмисник почав вимагати у дівчинки гроші, погрожуючи у разі відмови викласти в інтернеті фотографії школярки в оголеному вигляді.

За результатами досудового розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП ГУ Національної поліції України, зловмисника вдалося встановити та затримати.

19-річний киянин зґвалтував школярку і вимагав у неї гроші, погрожуючи викласти інтимні знімки в інтернет 01

Наразі молодику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно) КК України. Місцева прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164218
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо гребешок золотой петушок.... допригався?
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Несовершеннолетняя, это после 14 лет, а тут ещё хуже, это малолетняя.
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кандидат в зедепутаты
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Ну шо гребешок золотой петушок.... допригався?
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Можно его в пресс-хату к шерстяным с прямой онлайн трансляцией.
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и баночку ваЗЕлина передайте)) она его не раз выручит в трудную минуту.
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А ТЫ САМО ОТКУДА ВЫСКОЧИЛО, ЖИДКОЕ ДЕРЬМО БОРОВА ПЕТИ?
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Дебил! это не он ей должен был угрожать а она ему! за секс с несовершеннолетней (даже если и по обоюдному согласию) срок светит и не хилый такой срок лет 10 вроде!
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Несовершеннолетняя, это после 14 лет, а тут ещё хуже, это малолетняя.
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тогда тем более, это уже педофилия 15 лет!!
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Блин, ну какие деньги у 11-ти летней школьницы???
Педофилам давно пора отрезать головы, а не яйца.
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Необязательно кто-то мараться сам, но черенок от лопаты точно засунут.
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Первый шаг в депутаты Верховной Рады , фракция «Слуга народа».
Жаль, выборы прошли , а то уже имел бы портфель и неприкосновенность,
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Не переймайся, його зарахують в кадровий резерв
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Лучше бы этот мальчек повесился в 10 лет
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Нужно фильмы смотреть этому дебилу. Например "Рэй Донован" ,там такая же ситуация была.
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Столько "афффторететных" комментариев, и тут тебе "петухи", и "пресс хаты", и "шерстяные"))) Насмотрелись фильмов ребятишки. Сегодня нормальный вор -редкость, в большинстве все такие. Будет сидеть как у себя дома, среди своих.
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Типичный Потрохобецыл, такие когда вырастут в потрошенковский ПЕС пойдут.
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Партия Еврейских Слуг ? Это к пианистке...
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