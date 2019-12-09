 19-річний киянин зґвалтував школярку і вимагав у неї гроші, погрожуючи викласти інтимні знімки в інтернет. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що підозрюваний після знайомства з 11-річною школяркою почав надсилати їй повідомлення сексуального характеру, поступово розбещуючи її. Крім того, зловмисник вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні фотографії в оголеному вигляді та спонукав її вживати з ним наркотичні та психотропні речовини.

В подальшому, застосовуючи психологічне насильство, підозрюваний, скориставшись тим, що малолітня школярка не розуміє значення вчинюваних щодо неї дій та не може чинити опору, примусив останню роздягнутися та зґвалтував її.

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Після цього зловмисник почав вимагати у дівчинки гроші, погрожуючи у разі відмови викласти в інтернеті фотографії школярки в оголеному вигляді.

За результатами досудового розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП ГУ Національної поліції України, зловмисника вдалося встановити та затримати.

Наразі молодику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно) КК України. Місцева прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.