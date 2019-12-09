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 Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на систематичному одержанні неправомірної вигоди начальника одного з підрозділів митниці Державної фіскальної служби в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував системний механізм вимагання грошей з комерсантів. За різні суми "винагороди" він гарантував підприємцям сприяння у незаконному зменшенні встановлених митних зборів.

Зловмисник також обіцяв не створювати штучних перешкод під час митного оформлення товарів. До протиправної діяльності керівник підрозділу залучив своїх підлеглих.

Для реалізації "тіньової" схеми чиновник, який є керівником спільної міжвідомчої групи з протидії мінімізації митних платежів в регіоні, намагався впливати на представників інших контролюючих органів.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу робочого місця після одержання чергової суми неправомірної вигоди. Наразі фігуранту справи здійснено повідомлення про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Також дивіться: За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох. ФОТОрепортаж

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164197
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже "новая таможня", или еще старая?
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ЦЕ НОВА ТАМОЖНЯ ДУШИТЬ совково-крімінальне бидло Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 7043
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Какая разница. Должна работать иммунная система государства от паразитов. По крайней мере при пете ее не было.
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Было бы желание в верхах. Коррупция - это смерть для государства. Украина доказала.
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...а ще б було бажання в низах Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3310
Не давати хабаря легше, ніж відмовитися від нього Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4517
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Условия жизни создаются на верху, внизу только к ним приспосабливаются. Если не могут, то протестуют.
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За моїми спостереженнями, "пріспосабліваюцца" навіть тоді, коли створені умови цілком нормальні. Але бажання пролізти першим чи отримати якусь преференцію у посполитих не залежить від стану "верхів". І це проблема.
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гидота зебільна та ґоді вже БРЕХАТИ!! Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3868
між митницею що була в часи юдькі-злодюжки та митницею кінця 2015р= ПРІРВА!!
саме в часи Президента ПОРОШЕНКО митниця почала з крімінальної мішпухи перетворюватися в щось таке що нагадувало державну службу.
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ЦЕ НОВА ТАМОЖНЯ ДУШИТЬ совково-крімінальне бидло Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 7043
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Порошенко винний. Хіба не зрозуміло, порохобот? Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 2891
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Не поділився. Як сам їсиш - швидко подавишся.
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і НЕ МРІЙпотворо - по-вашому вже ніколи не буде. А з такими як ти шлємазлами ті поци "поділяться" своїм цуресом на весь твій шмуціг тухес Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5949
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В недоразвитом обществе, сие явление, искоренить можно только пиночетовскими или китайскими методами...Сажать на сроки, от 10 лет. Суды-публичные проводить...Почему немецкий, французский, американский таможенники, взяток не берут, а быдляк ,с протянутой рукой, всегда стоит? Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 881
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та не дуркуй! в недоразвинутих країнах(кнр кндр фєдєрастія в'єтнам вєнєцуела куба..) ЗЛОДІЙСТВО то КРАДІЖКА це функція суспільства Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 1563
згадай совок - собака до дому не пускав як нічого не вкрав Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 252
і тортури НЕ ДОПОМОГАЮТЬ!! лише зміна державного устрою та поліцейська робота знищують(принаймі зменшує)злочинність
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Правильно заметил , в быдляче-воровской стране, только на венесуэлы,кубы, сев.корею равняться следует..На большее, умишка не хватает...Воруй дальше.. Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 9055
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І багато чого Китай досяг розстрілами? Покарання там найсуворіше з можливих, але все одно крадуть. Отже,треба щось инше. І я особисто не знаю що. Утім, знаю, але для цього треба півтисячі років.
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Китай вышел на 1 место в мире, по темпам экономического роста...А в какой части тела Украина находится,забыл? ДА, да, вполной ж...
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Я не понял!!! У нас "новая таможня" работает, коррупцию, контрабанду ПОБЕДИЛИ и ЛИКВИДИРОВАЛИ... Откуда ТАКОЕ?!!!...
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Показуха. Типичное - "показательное выступление"!!!! То же, что при ВСЕХ (!) предыдущих Президентах!!! В моем городишке ВСЕ ТЕ ЖЕ "мордатые" таможенники, еще со времен Кучмы (!) "охраняют экономический интерес Украины"... От "нажитого непосильным трудом" имущества как только рожи не треснут! Конечно, все оформлено на "третьих" лиц... Пока, ЗА ОДНО ЛИШЬ ПРИКОСНОВЕНИЕ, к имуществу не вписывающемуся в официальную зарплату НЕ БУДУТ В 24 ЧАСА ВЫГОНЯТЬ с таможни - ВСЕ БУДЕТ ПО СТАРОМУ! Будем смотреть показательные выступления... Только теперь от "велосипедиста Зеленского", что особенно цинично!
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