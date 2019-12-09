 УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря. ФОТО

Про це повідомляє архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.
Каллінік став єпископом Бахчисарайським ще в 2016 році за рішенням Священного Синоду УПЦ (МП).
"Без оголошення зробили "єпископом Бахчисарайським" Московського Патріархату Каллініка Чернишова - відомого пособника російських окупантів у Криму. Чекали майже 4 роки, а напередодні зустрічі в Парижі вирішили показати, " хто тут господар"", - зазначив Зоря.
За його інформацією, місцем посвяти став Миколаївський собор в українському місті Ніжин. На сайті Херсонської єпархії УПЦ МП також опубліковані відповідні фото з Ніжина, де Каллінік стоїть серед архієреїв Московського патріархату в мантії єпископа.
У Кримській єпархії УПЦ (МП) спростовували обвинувачення в сепаратизмі на адресу Каллініка (Чернишова).
Каллінік (в миру Костянтин) Чернишов народився в 1977 році в Євпаторії. Має юридичну та економічну вищі освіти, ступінь магістра богослов'я. Чернечий постриг з ім'ям Каллінік прийняв в 2008 році. У 2012 році з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря був поставлений духівником Таврійської духовної семінарії. У 2013 році возведений у сан архімандрита. Згідно з даними сайту "Миротворець", брав активну участь в анексії Криму: проводив антиукраїнську агітацію, розмістивши склад зброї для "самооборони Криму" на території храму Святого Пророка Іоанна Хрестителя в селі Уютне, настоятелем якого є. Від російської влади Криму отримав медаль "За захист Криму".
а про його падлючисть та про гидотність фєдєрастів-попів які ФАКТИЧНО служать фашистському режиму пукіна
Ну и где наше СБУ, где прокуратура, где уголовное дело? Или хранение оружия и сотрудничество с окупантами уже не уголовное преступление?
Классическая жирно-бурятская харя
Истинно ватно-зеленявая
в нашем Нежине поп террорист сепаратист возглавлял ячейку ФСБ???
а потом удивляются отчего на черниговщине склады взрываются(
ну не ганьба це свиноботы? чи Пэця не знав, бо зайнят був, воював, а у вiльний мiж боямi час робив цукеркi?
пiсля того як така свята людина як Пэця Парашенка нам не змогла лавру повернути
я поняв шо шансiв нема, от слова зовсiм(
а я уже переживать начав))
это точно не Валуев?
Кто нам расскажет про смешной и не нужный томос?
понятно шо с Тутмасом лучше бесноваться(настроение выше), но вот зачем вообще эти пещерные обряды, которые тянут бабло у стада в карман попов?
Вот стоит дом, а ты высрешь: внутри есть зеленый единорог, кто не верит - "гореть вечно". И это я должен доказывать что ничего подобного там нету? Или ты должен обосраться, "доказывая" что он там есть?
Вони навіть своєї справжньої назви соромляться , настільки вони огидні та бридкі .