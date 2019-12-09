 УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря. ФОТО

Про це повідомляє архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

Каллінік став єпископом Бахчисарайським ще в 2016 році за рішенням Священного Синоду УПЦ (МП).

"Без оголошення зробили "єпископом Бахчисарайським" Московського Патріархату Каллініка Чернишова - відомого пособника російських окупантів у Криму. Чекали майже 4 роки, а напередодні зустрічі в Парижі вирішили показати, " хто тут господар"", - зазначив Зоря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом

За його інформацією, місцем посвяти став Миколаївський собор в українському місті Ніжин. На сайті Херсонської єпархії УПЦ МП також опубліковані відповідні фото з Ніжина, де Каллінік стоїть серед архієреїв Московського патріархату в мантії єпископа.

У Кримській єпархії УПЦ (МП) спростовували обвинувачення в сепаратизмі на адресу Каллініка (Чернишова).

Каллінік (в миру Костянтин) Чернишов народився в 1977 році в Євпаторії. Має юридичну та економічну вищі освіти, ступінь магістра богослов'я. Чернечий постриг з ім'ям Каллінік прийняв в 2008 році. У 2012 році з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря був поставлений духівником Таврійської духовної семінарії. У 2013 році возведений у сан архімандрита. Згідно з даними сайту "Миротворець", брав активну участь в анексії Криму: проводив антиукраїнську агітацію, розмістивши склад зброї для "самооборони Криму" на території храму Святого Пророка Іоанна Хрестителя в селі Уютне, настоятелем якого є. Від російської влади Криму отримав медаль "За захист Криму".