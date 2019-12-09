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Все про:Миколаїв (386) порятунок (32) патрульна поліція (956)

 Патрульні врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство через програш 5 тис. грн в ігрових автоматах у Миколаєві. ФОТО

Вночі в Миколаєві чоловік хотів зістрибнути з моста через борг у 5 тис. грн, які він програв в ігрових автоматах.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські побачили чоловіка, який стояв за огорожею Інгульського моста і мав намір стрибнути. На контакт хлопець не йшов, але правоохоронці під час розмови дізналися, що в нього є сестра і вмовили зателефонувати їй.

Через деякий час на місце події приїхала сестра чоловіка, яка підійшла до нього та почала розмовляти, вмовляла не стрибати.

Скориставшись моментом, патрульні змогли непомітно підійти ближче та злагодженими діями, за командою, схопили чоловіка за одяг, а потім за руки. Парубок намагався вирватись, але патрульні все ж таки затягли його через огорожу на міст.

На місце події було викликано карету швидкої медичної допомоги.

Як стало відомо пізніше, підставою такого вчинку був борг у сумі 5 тис. гривень, які хлопець програв у гральних автоматах.

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Патрульні врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство через програш 5 тис. грн в ігрових автоматах у Миколаєві 01
Патрульні врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство через програш 5 тис. грн в ігрових автоматах у Миколаєві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164186
 
 
 Топ коментарі
 
Та нормально всё. Сейчас казино начнут открывать, сходит - отыграется.
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Чего то я не понял
У нас же все игральные автоматы запрещены
или я что то не знаю ?
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возьмите его в полицейские
и долг отдаст и будет делать добро людям
и амтоматам игровым отомстит когда начальником станет
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Та нормально всё. Сейчас казино начнут открывать, сходит - отыграется.
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Легализировать собираются в 5* гостиницах. Таких пацанчиков туда скорей всего даже пускать не будут. Да сейчас и с дома не нужно выходить чтобы поиграть. Он в интернете сколько этих онлайн-казино разных. А вот эти шалманы под видом лоторей конечно нужно закрыть. Но их вроде как Аваков крышует а точней у него доля в каком-то нелегальном игорном бизнесе.
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Вы пишите это боту. Данную информацию он знал и ранее, но у него партийное задание - обгадить Зеленского.
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Ну вот, взяли и поломали человеку жизнь... которую он сам оценил в каких-то 5 тис. грн
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возьмите его в полицейские
и долг отдаст и будет делать добро людям
и амтоматам игровым отомстит когда начальником станет
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Лучче не надо... Он тогда и табельный ствол там проиграет.
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А Тимошенко не давала игорному бизнесу процветать и таможня выла на Луну тоже от безденежья.
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Тимошенко сама признала что запрет только загнал игорный бизнес в тень.
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... таможня только на на Луну нє лєтала от "безденежья"
всє остальньіє уґолкі Зємлі для ніх уже билі нєінтєрєсньі...
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Юля діяч з вільними поглядами , говорить так як вигідно на поточний момент . Хоча відданість путєну зберігає незайманою .
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Поддерживаю А этого дауна нефиг было спасать. пусть бы сиганул. Люди борятся за жизнь и не в таких ситуациях. А таких - мать их за ногу.
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Чего то я не понял
У нас же все игральные автоматы запрещены
или я что то не знаю ?
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Пліснява влада вимагає узаконити ігорний бізнес. Таких випадків, тільки з хріновим кінцем, стане багато. Звикнете (сарказм)
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Этот парень молодец ,господа офицеры когда-то ,поступали так же не имея возможности вернуть долг а в наше время обычно идут убивать беззащитных ,ни в чём неповинных людей .
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признавайся
в ЗелЁные пошел от недоедания ?
Ну не мог настоящий Зеленый читать Булгакова "Бег"
Мозги не выдержат
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А вот когда **** зеленая вообще весь игорный бизнес легализует.таких случаев будет побольше...
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