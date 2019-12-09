 Патрульні врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство через програш 5 тис. грн в ігрових автоматах у Миколаєві. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські побачили чоловіка, який стояв за огорожею Інгульського моста і мав намір стрибнути. На контакт хлопець не йшов, але правоохоронці під час розмови дізналися, що в нього є сестра і вмовили зателефонувати їй.

Через деякий час на місце події приїхала сестра чоловіка, яка підійшла до нього та почала розмовляти, вмовляла не стрибати.



Скориставшись моментом, патрульні змогли непомітно підійти ближче та злагодженими діями, за командою, схопили чоловіка за одяг, а потім за руки. Парубок намагався вирватись, але патрульні все ж таки затягли його через огорожу на міст.



На місце події було викликано карету швидкої медичної допомоги.



Як стало відомо пізніше, підставою такого вчинку був борг у сумі 5 тис. гривень, які хлопець програв у гральних автоматах.

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