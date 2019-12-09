EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  3347  8
Матеріали за темою:
Все про:затримання (3081) корупція (2022) СБУ (4886)

 За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продовжує виявляти корупційні правопорушення серед працівників органів прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, повідомляється, що від початку 2019 року за матеріалами спецпідрозділів з боротьби з корупцією та оргзлочинністю:

- розпочато 10 кримінальних проваджень за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України;
- повідомлено про підозру в корупційних правопорушеннях 11 працівникам органів прокуратури, в тому числі 3 керівникам;
- засуджено 4 прокурорів;
- звільнено із займаних посад 7 посадових осіб.

Загалом зловмисники отримали неправомірної вигоди на мільйон гривень.

Так $2000 вимагав від державного реєстратора начальник однієї із місцевих прокуратур Кіровоградської області за закриття справи щодо незаконного відчуження нерухомості.

За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 01
За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 02

За розгляд кримінального провадження за спрощеною процедурою та застосування більш м`якого покарання хотів отримати хабар працівник місцевої прокуратури з Херсонщини.

У $5000 оцінив своє сприяння прокурор Київської місцевої прокуратури. Не безкоштовно він обіцяв звинуваченому у крадіжці киянину змінити реальний термін ув’язнення на умовний строк покарання.

За останні кілька місяців СБУ викрила на хабарах 4 прокурорів у різних регіонах України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч. ФОТОрепортаж

Відразу двох прокурорів місцевої прокуратури викрила СБУ на Полтавщині. За $5000 посадовці обіцяли підприємцю пом`якшити кваліфікацію начебто вчиненого ним злочину.

За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 03
За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 04

У Черкаській області прокурор "погорів" на хабарі за приховування факту розкрадання бюджетних коштів.

За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 05
За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 06

На Запоріжжі прокурор однієї із місцевих прокуратур погрожував фермеру кримінальною відповідальністю за нібито незаконне отримання землі. "Вирішити питання" посадовець пропонував за $10 000.

За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 07
За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох 08
Фото: пресслужба СБУ

За скоєні кримінальні правопорушення зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та конфіскація майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164169
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За совершенные уголовные преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и конфискация имущества.Источник: https://censor.net.ua/p3164169

Тут ключевое слово "грозит".
И этим все сказано.
ЗЫ Про сроки (условные?) ни одного слова, судьи - фундамент правоохранительной коррупции тоже не пострадали, судя из сообщения...
 показати весь коментар
 
 
Да ничего им не грозит! Вот, к примеру задержанный с поличным прокурор Левада на следующий день вышел на свободу и ничего, ничего ему не было. Вопрос, а что работающие с ним сотрудники прокуратуры не замечали образ жизни коллеги, какие машины покупал, в какие круизы отдыхать ездил? Теперь вот задержали другого сотрудника той же Бильмацкой (Куйбышевской) прокуратуры... Они там все такие, все! https://censor.net.ua/news/409769/zaderjan_prokuror_trebovavshiyi_175_tys_grn_vzyatki_ot_predprinimatelya
https://zp.depo.ua/rus/zp/z-yavilosya-video-zatrimannya-zaporizkogo-prokurora-habarnika-10102016143800

 показати весь коментар
 
 
Ахха. И наверное с сохранением пенсии более 10000 ...
Это должно выглядеть примерно так:
"Повешены с полной конфискацикй"...
 показати весь коментар
 
При "реформованих" попередниками судах це топтання на місці і знецінення роботи чесних слідчих.
 показати весь коментар
 
 
Всех прокуров нужно просто поменять. Силовые структуры превратились в экономические прессы-отжималки денег.
 показати весь коментар
 
 
Что там с "крупной рыбой" - "брильянтовыми прокурорами"? Или тоже - ШОУ было?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору