 "Червоні лінії для Зеленського", - народні віча відбулися в різних містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ.
У Дніпрі біля будівлі облдержадміністрації провели акцію протесту "Червоні лінії для Зеленського", повідомляє Радіо Свобода. На неї зібралися близько трьох сотень людей з національною символікою.
За словами учасників, їхня мета – нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати. Люди зауважували, що зібралися самі, скоординувавши свої дії в соцмережах.
Також видання повідомляє, що близько тисячі львів’ян взяли участь у народному вічі в переддень зустрічі у "нормандському форматі". Головний заклик до президента України - не здати Україну Росії. Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими в Одесі.
Під час віча учасники показали флешмоб "Росія вбиває Україну". У руках його учасники тримали інформаційні плакати про Голодомор 1932–1933 років, про репресії, які радянська влада чинила проти українців. За словами учасників флешмобу, вони продемонстрували, що коли Україна кидається в обійми Росії, то отримує кулю.
Близько сотні людей зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі, підтримавши акцію "Червоні лінії для Зеленського", передає hromadske.
Метою акції є привернення уваги одеситів та президента Володимира Зеленського до можливих помилок, які Зеленський може зробити під час "нормандської зустрічі".
Також понад 200 харків'ян зібралися на мітинг, щоб застерегти президента Володимира Зеленського від перетину "червоних ліній" під час переговорів у "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі, інформує видання.
Нагадаємо, 8 грудня віче відбулося на Майдані в Києві.
Траур говорите Владимир Александрович? Да неужели... именно восьмого? Ах ну да, протесты же... А чего ж вчера и сегодня на 1+1 "Вечерний квартал" ржачем исходит?? В Одессе с первого дня трагедии флаги спущены и весь город кровь сдаёт... А вы, «первый народный президент», так и не сподобились приехать в скорбящий город, ищущий в развалинах детей... Что ж такое?? А ну да... вы готовитесь. К важной Нормандии. Я совсем забыла, вы ж хотели в глаза Сатаны плешивой посмотреть и найти там «человеческое». Поищите конечно. А пока вы ездите, комиссия, назначенная премьером, поищет виноватых. Только комиссия состоит из тех самых коррупционеров и начальников, которые и приводят к таким трагедиям. Ну вы ж не знали... вы ж «новое молодое лицо». Раненых везут ежедневно, нигде нет ни сводок ни сообщений... Везде тишина... мы должны узнавать это лишь из сообщений бойцов?? Или Наталья Юсупова бьется как рыба об лёд пытаясь добиться хоть какой-то помощи госпиталям!! Ах да, войны же нет... это все барыга виноват. Нет-нет, не *****. В нем вы «человека увидеть» хотите. Только Барыга, это же ваша личная война, не так ли? С Барыгой?
Где сводки с фронта??? Где???
Где сообщения из Одессы каждые хотя бы три часа по всем каналам???
Где чрезвычайное положение в городе Одесса и аресты чиновников которые довели город до ручки?? Четвертый пожар за год с детскими смертями!!!!
Да какой вы на хрен президент??
Своей дешевой трусливой манипуляцией с трауром восьмого числа вы опустили свою честь ниже плинтуса.
Где вы были пятого, шестого, седьмого??
Какое ***** шоу у Шустера если детей выгребают из завалов и погибшие ежедневно на фронте??
Ваши жалкие кривляния на сцене и ужимки «я не переоделся, я был на фронте» это костюм зайчика на новогоднем утреннике в детсаду. Простите но от этой всей комедии хотелось блевать! Да вы и на один процент не понимаете что такое фронт!!! Иначе не шептали бы у Шустера эту чушь, простите...
Сколько можно цинично постить видосики для своих избирателей на фоне ежедневных смертей на фронте которые умалчиваются?? Раненых везут пачками, а вы НИ РАЗУ не были в госпиталях. На телеканалах тишина.
Кроме презрения и отвращения ваши выверты уже ничего не вызывают. От ваших роликов тошнит. Вы - не президент. Вы - голограмма. Ролик. Уж простите, наболело.
Elena Ryazanova
І місцеві чиновники також їх задовільняють.
Циган з хроном
Степан Руданський
Ходити циган, ярмаркує,
Лиш копійку має ...
«А що тепер найдешевше?» -
Мужика питає.
«Та хрін тепер найдешевше! -
Мужик Йому каже. -
За копійку цілу в'язки
Сідуха нав'яже! »
Побіг циган до сідухі,
Купивши Собі хрону.
Подивився на ярмарок
Та й Пішов додому.
Іде Собі дорогою,
Свіжий хрін смакує.
У носі Свердлов завертіло,
А сліз НЕ вгамує.
Втирати, втирати циган очі,
Далі й Не втірає ...
Сів під мостом, іскрівівся,
Їсть та прімовляє:
«Плачте, плачте, дурні очі,
Щоб повілізалі! ..
Бачили ж ви, препогані,
Що ви купували! .. »
13 квітня [1858].
Ну він же не ідійот!
Вывод очевиден, кто сыграл в интересах России.
Дострокові.