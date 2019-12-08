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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (7) Порошенко (13) нормандська четвірка (15) Олег Богачук (9)

 Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України Петро Порошенко побажав удачі українській делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським, яка завтра в Парижі візьме участь в саміті нормандської четвірки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав, виступаючи зі сцени на Майдані, де відбувається віче "Червоні Лінії для Зе".

"Прошу, не вірте Путіну після всього того, що він зробив поганого для України ... Не бійтеся Путіна, він не такий страшний. Подивіться, як ми змінилися за ці п'ять років", - звернувся Порошенко до Зеленського.

"Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я вдячний закордонному українству, яке у всьому світі, в тому числі в Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує -  вашої небайдужост ", - зазначив Порошенко.

Також п'ятий президент подякував фракціям "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини".

"Парламентська опозиція об'єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки разом ми можемо протистояти здачі укранських інтересів", - підкреслив Порошенко

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"Ми на цьому майдані щиро бажаємо успіхів завтра українській делегації. Нехай ніхто не пересмикує: ми тут, бо ми віримо в нашу перемогу. Але ми також тут, щоб не допустити поразки після тієї ціни, яка була заплачена героями за 300 років боротьби за нашу незалежність, за п'ять років відсічі російському агресору", - підсумував він.

Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко 01
Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко 02
Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко 03
Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко 04
Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко 05

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164097
 
   
 Топ коментарі
 
фу бля какая мерзость. мыролюбец блеет о недопустимости мыролюбности.
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до тебе ще не дійшло, що порохоботів вже немає.... є державники, які вболівають за подальшу долю України, і є, споживачі, яким пох.., де ковбасу купувати, аби дешевше Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9641
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На пузе сидит не очень. Имея в собстанности один из крупнейших фитнес-центров в стране... Хотя Порошенко одно сплошное противоречие: кондитер-диабетик; бизнесмен-госслужащий; член каждой правящей партии- "участник" двух Майданов...
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Щирі побажання від мутного Мародера,якось напрягають.
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Маленькая стая волков контролирует большое стадо баранов
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А пара хороших волкодавов в состоянии контролировать маленькую стаю волков.
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Слышь ты дилетант Мичуринец...
Твоя проблема в том что для того чтобы взять одного матёрого волка
- нужно как минимум три хорошо натасканных волкодава...
(Ненатасканные просто удерут от околка)
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Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко.

Вот интересно.Хоть кто то ему(Порошенко) верит?Мне кажется он сам себе не верит.Ну и артист,причем гарный артист.Правда на излете карьеры.В 2014 ему уже раз поверили.Больше шансов не будет.Дурнив нэма.Точнее.дурнив почти нэма.
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Ого как здесь слились в едином экстазе,
кошерные троли Коломойши с лахтоботами *****...
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