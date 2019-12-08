 Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Напад на Артема скоїли двоє молодих людей, 2002 і 2003 років народження: Микола Барабаш та Олександр Баришок, який вже мав судимість за грабіж.
З матеріалів справи, озвучених на засіданні суду 7 грудня, стало відомо, що били Мірошниченка обидва хлопці. Це зафіксували відеокамери з будинків поруч і відеореєстратор машини, яка була припаркована біля місця побиття. Хоча слідство зазначало, що ударів завдавав лише Барабаш.
Двом нападникам інкримінують ч. 2 ст. 121 КК (умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого). Злочин карається позбавленням волі терміном від семи до десяти років.
Поховають Артема Мірошниченка в Ямполі. У нього залишився брат.
Фото - Володимир Пастушок
Для убийства украинского активиста Артема Мирошниченко специально приглашали исполнителей из ОРДЛО(С) Привет, Сивохо
2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Це ж вбивство, винний байдуже відноситься до наслідків умисного тяжкого ушкодження, тобто, допускає і смерть, то й карати треба за вбивство.
волонтерів і популярних військових вбивають на гражданці системно