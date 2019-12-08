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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 грудня, в місті Бахмут Донецької області відбулося прощання з Артемом Мірошниченком, місцевим волонтером, активістом волонтерської групи "Бахмут український", якого сильно побили 29 листопада. Як наслідок, він впав у кому і від отриманих травм помер 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Напад на Артема скоїли двоє молодих людей, 2002 і 2003 років народження: Микола Барабаш та Олександр Баришок, який вже мав судимість за грабіж.

З матеріалів справи, озвучених на засіданні суду 7 грудня, стало відомо, що били Мірошниченка обидва хлопці. Це зафіксували відеокамери з будинків поруч і відеореєстратор машини, яка була припаркована біля місця побиття. Хоча слідство зазначало, що ударів завдавав лише Барабаш.

Читайте також: Смерть волонтера в Бахмуті: поліція перекваліфікувала справу про напад на Мірошниченка

Двом нападникам інкримінують ч. 2 ст. 121 КК (умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого). Злочин карається позбавленням волі терміном від семи до десяти років.

Поховають Артема Мірошниченка в Ямполі. У нього залишився брат.

Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками 01
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками 02
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками 03
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками 04
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками 05
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття підлітками 06

Фото - Володимир Пастушок

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164070
 
 
 Топ коментарі
 
Госдеп Хохланда‏ @hohland_gosdep 14 ч.14 часов назад

Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 2145

Для убийства украинского активиста Артема Мирошниченко специально приглашали исполнителей из ОРДЛО(С) Привет, Сивохо



Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 30
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Зе те, що розмовляв українською мовою.
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Госдеп Хохланда‏ @hohland_gosdep 14 ч.14 часов назад

Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 2145

Для убийства украинского активиста Артема Мирошниченко специально приглашали исполнителей из ОРДЛО(С) Привет, Сивохо



Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения подростками - Цензор.НЕТ 30
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я именно об этом и писал, урод и подонок из ДНР .Именно большими буквами,ибо это клеймо.Вы кого интегрировать собрались? этих тварей? там в школах дети уже в пионерских галстуках про укропов слушают, а родители им заботливо украинскин паспорта формляют, чтоб еще и учились по льготе в ВУЗах. Нахер это болото. Вот увидите, эти выродки еще и убегут через КПВВ если запахнет жаренным, а потом вернутся. За дипломами Украины
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Про те, за що вбили, бутусовсько-касьяновський Цензор не скаже.
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Зе те, що розмовляв українською мовою.
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Барабаш та Баришок - ******* барбари. бар-бар-бар тільки і вміють російською варнякати
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я ніяк не розумію наш Кримінальний кодекс в ст 121 і ніколи не зрозумію.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.


Це ж вбивство, винний байдуже відноситься до наслідків умисного тяжкого ушкодження, тобто, допускає і смерть, то й карати треба за вбивство.
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від 7 до 10 - для того, аби відмазати любого мажора: нехай 1.5-2 роки в СІЗО, вже півтерміну, півтерміну - хороша поведінка...і все.
волонтерів і популярних військових вбивають на гражданці системно
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справа в тому, що це стара ще радянська стаття, але там було позбавлення волі до 12 років за життя вбитого.
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Такі випадки потрібно тримати на контролі до кінцевого рішення суду. Народ повинен знати. Тоді може судді хоч чогось боятимуться.
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Десятки мільйонів українців російськомовні вбили і продовжують вбивати для того, щоб в Україні звучала російська "мова".
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Царство небесне, вічна пам'ять Герою! Так він Герой, а там небезпечно бути ним.....
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