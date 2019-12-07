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 Помер колишній боєць 95-ї ОДШБр, Народний Герой Ігор Волинець. ФОТО

Похорон колишнього військовослужбовця Ігоря Волинця (позивний Єнот) відбудеться 8 грудня в Житомирської області.

Ігор Волинець з позивним Єнот служив у другому батальйоні 95-ї бригади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку премії "Народний Герой України".

"Безкінечно возив БТРом в аеропорт бійців. Сідав і їхав. Скільки потрібно - стільки і возив.Вчора загинув...Біда", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що помер герой 6 грудня. Похорон відбудеться 8 грудня опівдні в селі Голубівка Ружинського району Житомирської області.

Помер колишній боєць 95-ї ОДШБр, Народний Герой Ігор Волинець 01

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Зазначимо, що указом президента від 15 вересня 2015 року Ігор Михайлович Волинець був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. А в січні 2016 року  отримав орден "Народний Герой України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164045
 
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