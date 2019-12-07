 Група зловмисників займалася вимаганням грошей в учасників судових процесів в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, до складу групи входило четверо мешканців обласного центру. Через особисті зв’язки вони підшукували громадян, справи яких перебували на розгляді у судах. За різні суми грошей зловмисники пропонували їм сприяння у нібито позитивному вирішенні питань в судових органах, зокрема щодо уникнення від адміністративної або кримінальної відповідальності.

При цьому фактичного впливу на прийняття відповідних судових рішень учасники угруповання не мали. Гроші за "послуги" громадяни мали перераховувати на банківську картку. Всі контакти зі своїми клієнтами зловмисники здійснювали дистанційно – за телефоном або з використанням інтернет-сервісів.

Оперативники спецслужби задокументували десять епізодів протиправної діяльності групи. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи в Одесі та Запорізькій області правоохоронці виявили понад 100 SIM-карт мобільного зв’язку, кредитні та платіжні банківські картки, термінали мобільних телефонів, електронно-обчислювальну техніку із доказами незаконних дій.

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Наразі зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, ймовірно причетних до діяльності організованого угруповання. Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.





