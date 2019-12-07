EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  9036  35
Все про:ДТП (2660) Київ (6895)

 Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві. ФОТО

Автомобіль злетів з моста, перекинувся і впав на тротуар колесами догори.

Про це повідомляє з місця події кореспондент Цензор.НЕТ.

На фото з місця подій видно, що Subaru Forester лежить на даху поруч з ТРЦ "Комод".

Місце аварії оточили автомобілі "швидкої допомоги", дві з них вже покинули місце НП, мабуть, везучи постраждалих.

За даними ЗМІ, дуже постраждала 50-річна жінка, яка була за кермом авто.

На місці чергують і рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили. ФОТО

Джип звалився з мосту біля ст. м. Лівобережна в Києві 01
Джип звалився з мосту біля ст. м. Лівобережна в Києві 02
Джип звалився з мосту біля ст. м. Лівобережна в Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164030
 
 
 Топ коментарі
 
Тоді цій дурепі потрібно видати грамоту Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 4880
 показати весь коментар
 
Хорошо, что пешеходов не оказалось внизу...
 показати весь коментар
 
Случайно не жена Овоща? Овощ же любил гонять тоже.
А если нет - то просто проверить на предмет вменяемости. Ну вот как мона так гнать, да еще и на полноприводном кроссовере, шоб сорваться?
Там или что-то в крови обнаружить можно(если не "занесут" бабла), или просто "мама любила скорость"(если подохнет).)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Долюо...бы. Как еще назвать наших авто любиетелей
 показати весь коментар
 
 
Ездят уже как каскадеры,что значит авто крутизны.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нужно предложить Авакову штрафовать водителей за езду на крыше. Он почему-то тормозит.. , а Зебыдло в Раде быстро за это проголосует ))
 показати весь коментар
 
Яке відношення має авто до курячих мозгів?
 показати весь коментар
 
чем круче авто, тем больше хочется повыпендриваться
 показати весь коментар
 
Менше потрібно пити.................. або вставлятись.
 показати весь коментар
 
 
в будь якому випадку - тепер на одного дибіла буде менше на дорогах
 показати весь коментар
 
 
Знаю эту развязку. Там перевернуться - нужно сильно постараться.
 показати весь коментар
 
 
Тоді цій дурепі потрібно видати грамоту Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 4880
 показати весь коментар
 
 
Случайно не жена Овоща? Овощ же любил гонять тоже.
А если нет - то просто проверить на предмет вменяемости. Ну вот как мона так гнать, да еще и на полноприводном кроссовере, шоб сорваться?
Там или что-то в крови обнаружить можно(если не "занесут" бабла), или просто "мама любила скорость"(если подохнет).)
 показати весь коментар
 
 
Дружина Овоча? П'ятидесяти років від народження? Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 2575
Чи ви не про Любаню? Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 2575
 показати весь коментар
 
ой облиште, я не дуже розбираюсь в сортах виродків)
 показати весь коментар
 
О!
Точно...
Переплутав...
Дякую за поправку)
 показати весь коментар
 
В статті правильно сформулювали...
А ось в заголовку потрібен був треш - більше читачів заглянуло відразу Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 7616
 показати весь коментар
 
Було би мазератті, подумала би що то мать дубінського.
 показати весь коментар
 
 
на масерате далеко не уедеш, у нее расход 40 л. на сотню и бака хватает на 100 км.
 показати весь коментар
 
у него по моему проблем нету в отличии от жителей Украины.
 показати весь коментар
 
И с каких пор субару форестер джипом стал , это вообще то полноприводный кросовер, а между ними такая же разница как между танком и бтром . А на счет самой аварии , так при скорости в 60 км в час максимум чуть помять машину можно , а если нет мозгов и по городу 160 катаются .......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору