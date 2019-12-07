 Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві. ФОТО

Про це повідомляє з місця події кореспондент Цензор.НЕТ.
На фото з місця подій видно, що Subaru Forester лежить на даху поруч з ТРЦ "Комод".
Місце аварії оточили автомобілі "швидкої допомоги", дві з них вже покинули місце НП, мабуть, везучи постраждалих.
За даними ЗМІ, дуже постраждала 50-річна жінка, яка була за кермом авто.
На місці чергують і рятувальники.
А если нет - то просто проверить на предмет вменяемости. Ну вот как мона так гнать, да еще и на полноприводном кроссовере, шоб сорваться?
Там или что-то в крови обнаружить можно(если не "занесут" бабла), или просто "мама любила скорость"(если подохнет).)
Чи ви не про Любаню?
Точно...
Переплутав...
Дякую за поправку)
А ось в заголовку потрібен був треш - більше читачів заглянуло відразу