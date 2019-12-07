 Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві. ФОТО

Про це повідомляє з місця події кореспондент Цензор.НЕТ.

На фото з місця подій видно, що Subaru Forester лежить на даху поруч з ТРЦ "Комод".

Місце аварії оточили автомобілі "швидкої допомоги", дві з них вже покинули місце НП, мабуть, везучи постраждалих.

За даними ЗМІ, дуже постраждала 50-річна жінка, яка була за кермом авто.

На місці чергують і рятувальники.

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