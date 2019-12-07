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Все про:побиття (490) забудова (214) активіст (215) тітушки (148)

 "Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові", - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського. ФОТО

Охоронці скандальної забудови на Осокорках побили екоактивіста Іллю Станіславського і намагалися затягнути його на територію будівництва для розправи.

Про це Станіславський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час фотографування будівництва підстанції для бетонного гетто ПНО на мене було скоєно напад будівельною мафією "Аркади". Розбили ніс, вибивали телефон, пошкодили фотоапарат і погрожували втопити", - написав він.

Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові, - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського 01

Станіславський звернувся до поліції і зафіксував побої. Активіст стверджує, що тепер охорона намагається зробити його винним.

"Спочатку мотивація охорони ("тітушок") була, що я нібито головою бився об огорожу будівництва. Потім хотів перелізти через паркан (це з фотоапаратом, штативом і в зимовій курточці). Увечері - нова версія: камені кидав. Але жодних доказів фото або відео ніхто не показав" , - написав Станіславський.

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"Також були застосовані методи психологічного тиску: лежання з розбитим носом на землі (як пам'ятка, хто головний на районі у пацанів), примусове сидіння на холодному піску, спроби силою заштовхати на територію будівництва для розправи, погрози тощо", - додав він.

Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові, - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського 02

Станіславський закликав не наближатися до скандального будівництва, бо це може бути небезпечно для життя.

Йдеться про скандальну забудову в зеленій зоні на Осокорках. Забудовник "Контактбудсервіс", який будує там ЖК "Патріотика", заборгував місту 65 млн гривень, і Київрада ще в січні проголосувала за розірвання договору з ним.

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Місцеві жителі вимагають створити тут ландшафтний екопарк "Осокорки". Між ними і найнятими забудовником "тітушками" неодноразово  виникали сутички.

Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові, - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського 03
Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові, - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського 04
Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові, - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського 05

Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові, - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164016
 
 
 Топ коментарі
 
Быдло, вся суть которого заключается в вымогательстве денег у застройщиков.
Где бы не строился дом или комплекс, тут же появляются подобные "активисты".
"Аркада", один из немногих застройщиков, который самостоятельно строит детские сады на территории своих жилых комплексов и не идет на контакт с вымогателями, вроде этого скота на фото.
Это естественно не устраивает местные власти, которые уже "поделили" паевые взносы, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и "активистов".
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Більше новин ні в Україні, ні в світі - немає? Потужно , цензор.. Коли я колись пошкрябаю ніс - буду сподіватися на статтю в стрічці новин такого потужного інформаційного ресурсу, котрим є цензор.. Потужно..
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на самом деле кровищи и правда - жгут давай, саня...
но радуют псы-охранники - не пропала сноровка.
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Судячи по фото - носа він просто роздряпав.
А якщо і ввалили - нічого страшного.
Нині слово "ахтивіст" - символ огиди та зневаги.
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тобто 10% злих активістів = шо 90% добрих активістів вже "огида та зневага"
фошізм!!!!1111
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Ну ну, гляди как бы сам в жопу не залез по самые щиколотки, и как бы тебе потом не нужно было ативировать по полной, а то же кто тебя потом услышит.
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Фіг там розбереш , пресінг на бабло , чи реальний протест . Особливо смердять заклики сидільця на піску з "розбитим" носом до "ваших дітей" .
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Наверное "проканает" шоб убежища попросить в норм. стране.
Ну, типо записать шо типо звонят и угрожают, и да - пару фингалов себе нормальных поставить, а не скуление это транслировать.
Но все равно - слава тем шо хоть шото делают против Авакова бандитов.
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лопнул прыщ...
активист селфается - новость на Цензоре
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Быдло, вся суть которого заключается в вымогательстве денег у застройщиков.
Где бы не строился дом или комплекс, тут же появляются подобные "активисты".
"Аркада", один из немногих застройщиков, который самостоятельно строит детские сады на территории своих жилых комплексов и не идет на контакт с вымогателями, вроде этого скота на фото.
Это естественно не устраивает местные власти, которые уже "поделили" паевые взносы, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и "активистов".
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По сути быдло - это застройщик, и его методы общения с кем либо тоже быдляческие. Раньше быдло церкви помогало строить, но это не сделало их "нормальными", золотые цепи на шее только толше стали. Большинство застройщиков связаны с олигархами. Читай закон, мудак, как и где можно строить. Так что не пи*ди и не отмазывай быдло застройщиков. А то скоро вместо твоего дома будет торговый центр. Аркада - такая же ху*ня, как и вся остальная "братия".
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По видимому, ты из тех "активистов", которые объявили помойку "экопарком".
Такие как ты частенько на Крещатике ошиваются: сегодня митингуют как "шахтеры", завтра как "атомщики", послезавтра - "противники незаконного строительства".
Лай себе на луну, борец с олигархами.
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Я - атомщик. И буду лаять так, как мне захочется. А суть я тебе донёс - если застройщик использует методы быдла, то он - быдло, вне зависимости, сколько детсадов он построил.
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На патріотике дитсадок три рокі будують, а школи і не починали. Так ,що сиди і не захищай своїх мерзотників. А в будинках які "здали" неможливо роками заключити угоди с поставщиками послуг--бо скрізь відхилення від вимог проекту і нормативних документів.
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Так обратись к мэру-вору, умник.
Строительство социальной инфраструктуры, ведется за счет паевых взносов, которые
застройщик выплачивает городу и без которых никакого строительства никто не начнет.
А не нравится качество "Патриотики", инвестируй в лохотроны Войцеховского: "Новая волна", "Жемчужина Троещины", "Совские пруды", "ЖК Синеозерный", "Мега-Сити"...
Качество там на высоте и никаких проблем нет, ведь "активисты" не протестуют!

PS
Приведи пример сданного дома в "Патриотике", где есть заявленные тобой проблемы.
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Більше новин ні в Україні, ні в світі - немає? Потужно , цензор.. Коли я колись пошкрябаю ніс - буду сподіватися на статтю в стрічці новин такого потужного інформаційного ресурсу, котрим є цензор.. Потужно..
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До речі - чомусь пригадалась фраза одного великого режисера, от той дійсно був Станіславським..
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всі в нетерпінні, шо ще льончіку згадаетьться "Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови", - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского - Цензор.НЕТ 1215
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Та не гоните на парня. Нос разбит то брызки крови сбоку. Судя по его бороде и причёске творческого человека он скорей всего реальный экоактивист. Но такими протестами ничего не добиться. В Киеве по застрайкам полный бардак и беззаконие твориться. Порядок там навести может только грёбанная власть если захочет, и если нагнёт и своих же однопартийцев.
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В Україні дуже жорстке законодавство щодо екології.. Почитайте Закон "про оцінку впливу на довкілля".. ОВД - це дуже клопітка, систематизована й розтягнута в часі процедура.. Там розписаний механізм інформування про забудову , реагування на зауваження громадськості , результати громадських слухань.. Реєстр ОВД є на сайті міністерства екології і енергетики.. Тут ситуація схожа на "Хотів збити копійчину - а отримав по писку"..
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На бумаге может и так, но в Киеве застройщики его не соблюдают 100%, может не все но у тех что есть хорошие связи особенно с властью строят где хотят. В Киеве полно незаконных строительств потому что это очень прибыльный бизнес, хорошая отмывка бабла, ну или приумножение того что полученно незаконным путём. Ну а парень может просто идеалист-романтик. На афериста он точно не похож.
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Только плевали застройщики на на строгое законодательство. Незаконных стройек,втом числе с нарушением того самого закона в Киеве десятки. Именно поэтому " инвесторы" без света и воды в них сидят.
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В данном случае слово экоактивисты надо брать в кавычки.
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а где был этот бородатый бомж когда там была городская свалка?
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Наверное, боролся где-то с другим застройщиком против очередного "бетонного гетто" за очередной "экопарк".
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"Городская свалка"-незаконная.РНовоселв тойжеПатриотики туда хлам свозили и выносили после ремонта и отделки нового жилья.
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Если ложить или класть на чаши весов активистов и титушек, наверное я бы был на стороне активистов!
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С таким подходом, в каждом АТБ охрана - титушки, а те, кто пытается вынести товар, не заплатив за него - активисты.
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Ві перекручиваете...Вор есть вор, а крикун на стройке это другое. Но если охрана стреляет или калечит, то ясно, что титушки предпенсионного возраста!
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Насправді різниця в тому,що перші-це нелегальні ФОПи ,другі-нелегальні наймані працівники.
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Экоактивист раздавил прыщик у себя на носу и начал кричать: 'крававая мафия застройщиков миня убивает'. Может денег получится больше отбить у застройщика. Экоклоуны.

Слово 'активист' уже у всех вызывает рвотный рефлекс. Как только где-то начинают строить - сразу как падальщики сбегается куча 'активистов' и себе урвать кусочек пирога. В Киеве это целая индустрия.

Иди работать лодырь бородатый. Зарабатывай своим трудом а не рейдерством.
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*****ли эти скандальные стройки! Государство не может случайно урегулировать вопрос чтобы не было нарушений и скандалов?!
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Я вибачяюсь хоть тут Порох не винен ? А то політичні косяки в зе а винен Порошенко чомусь ?
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Хіба це активісти ? Так....блохи. От Дубінський-ото октівіст ! Октивіздищє !!!!!!!!
Або Сєруня (чия жіночка в москву сьогодні приїхала,навєрно ,диверсії робить) -так активіздував,що аж спеціалістом по залізницях став !
Дубінський про колєгу:
"Сегодня поменяли членов наблюдательно совета УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича на одиозного журналиста Сергея Лещенко, который к УЗ не имеет никакого отношения, и человека министра Криклия - некого Журавлева.
Видите, не зря Серёжа со своими друзьями так усердно и с таким еврооптимизмом лизали жопу Абромавичусу, который поставил Гончарука премьер-министром.
Нализал аж на набсовет УЗ с многомиллионной зарплатой."
Цьому Станіславському вірю:
"Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові", - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського - Цензор.НЕТ 8724
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Жуть от комментариев! Яживу на Осокорках.Стройка -незаконная,киеврада разорвала договор с застройщиком.Много раз жители Осокорков противились НЕЗАКОННОЙ стройке.Осокорки и Поздняки - каменные джунгли без зеленых зон и скверов. Граница города- там где эта стройка- луга и озера, которые мутный застройщик заливает в бетон.
Пишут гадости об активисте не киевляне, не знеающие проблемы, никогда не выступавшие против власти - только на клаве с дивана. Или сами только за деньги - титушками выступать против можете? -Противно.
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До середины 80-х все пространство до Днепра на месте современных районов Позняки и Осокорки - это были пустыри. Т.е. бандиты-застройщики вместо экологических пустырей понастроили 'каменных джунглей' в которых сейчас живёте и Вы. Разбейте всемирный заговор урбанистов! Откажитесь от киевской квартиры в каменных джунглях в пользу землянки на пустыре или в худой конец хаты в Черниговской области!
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А почему стройка скандальная? Почему Цензор становится на сторону активистов проплаченных? Почему не написать, что Патриотика выиграла суд, что у нее есть все разрешения на строительство. Почему не написать, что инвесторы ждут свое жилье. Создается впечатление, что платят не только "активистам", но и журналистам.
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Почему скандальная- об этом многократно писалось.Именно на этот участок документов нет. Нет и подъезда к стройке - мост, развязку надо строить. Застройщик это делать не собирается. ,
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Илья Станиславский, это ты? Иди работать, бездарь, а не стройки отжимать.
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