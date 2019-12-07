 "Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові", - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського. ФОТО

Про це Станіславський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час фотографування будівництва підстанції для бетонного гетто ПНО на мене було скоєно напад будівельною мафією "Аркади". Розбили ніс, вибивали телефон, пошкодили фотоапарат і погрожували втопити", - написав він.

Станіславський звернувся до поліції і зафіксував побої. Активіст стверджує, що тепер охорона намагається зробити його винним.

"Спочатку мотивація охорони ("тітушок") була, що я нібито головою бився об огорожу будівництва. Потім хотів перелізти через паркан (це з фотоапаратом, штативом і в зимовій курточці). Увечері - нова версія: камені кидав. Але жодних доказів фото або відео ніхто не показав" , - написав Станіславський.

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"Також були застосовані методи психологічного тиску: лежання з розбитим носом на землі (як пам'ятка, хто головний на районі у пацанів), примусове сидіння на холодному піску, спроби силою заштовхати на територію будівництва для розправи, погрози тощо", - додав він.

Станіславський закликав не наближатися до скандального будівництва, бо це може бути небезпечно для життя.

Йдеться про скандальну забудову в зеленій зоні на Осокорках. Забудовник "Контактбудсервіс", який будує там ЖК "Патріотика", заборгував місту 65 млн гривень, і Київрада ще в січні проголосувала за розірвання договору з ним.

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Місцеві жителі вимагають створити тут ландшафтний екопарк "Осокорки". Між ними і найнятими забудовником "тітушками" неодноразово виникали сутички.









