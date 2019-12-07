 "Та яке, нах#й, обличчя у тебе в крові", - охорона скандальної забудови на Осокорках побила екоактивіста Станіславського. ФОТО

Про це Станіславський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час фотографування будівництва підстанції для бетонного гетто ПНО на мене було скоєно напад будівельною мафією "Аркади". Розбили ніс, вибивали телефон, пошкодили фотоапарат і погрожували втопити", - написав він.
Станіславський звернувся до поліції і зафіксував побої. Активіст стверджує, що тепер охорона намагається зробити його винним.
"Спочатку мотивація охорони ("тітушок") була, що я нібито головою бився об огорожу будівництва. Потім хотів перелізти через паркан (це з фотоапаратом, штативом і в зимовій курточці). Увечері - нова версія: камені кидав. Але жодних доказів фото або відео ніхто не показав" , - написав Станіславський.
"Також були застосовані методи психологічного тиску: лежання з розбитим носом на землі (як пам'ятка, хто головний на районі у пацанів), примусове сидіння на холодному піску, спроби силою заштовхати на територію будівництва для розправи, погрози тощо", - додав він.
Станіславський закликав не наближатися до скандального будівництва, бо це може бути небезпечно для життя.
Йдеться про скандальну забудову в зеленій зоні на Осокорках. Забудовник "Контактбудсервіс", який будує там ЖК "Патріотика", заборгував місту 65 млн гривень, і Київрада ще в січні проголосувала за розірвання договору з ним.
Місцеві жителі вимагають створити тут ландшафтний екопарк "Осокорки". Між ними і найнятими забудовником "тітушками" неодноразово виникали сутички.
но радуют псы-охранники - не пропала сноровка.
А якщо і ввалили - нічого страшного.
Нині слово "ахтивіст" - символ огиди та зневаги.
фошізм!!!!1111
Ну, типо записать шо типо звонят и угрожают, и да - пару фингалов себе нормальных поставить, а не скуление это транслировать.
Но все равно - слава тем шо хоть шото делают против
Аваковабандитов.
активист селфается - новость на Цензоре
Где бы не строился дом или комплекс, тут же появляются подобные "активисты".
"Аркада", один из немногих застройщиков, который самостоятельно строит детские сады на территории своих жилых комплексов и не идет на контакт с вымогателями, вроде этого скота на фото.
Это естественно не устраивает местные власти, которые уже "поделили" паевые взносы, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и "активистов".
Такие как ты частенько на Крещатике ошиваются: сегодня митингуют как "шахтеры", завтра как "атомщики", послезавтра - "противники незаконного строительства".
Лай себе на луну, борец с олигархами.
Строительство социальной инфраструктуры, ведется за счет паевых взносов, которые
застройщик выплачивает городу и без которых никакого строительства никто не начнет.
А не нравится качество "Патриотики", инвестируй в лохотроны Войцеховского: "Новая волна", "Жемчужина Троещины", "Совские пруды", "ЖК Синеозерный", "Мега-Сити"...
Качество там на высоте и никаких проблем нет, ведь "активисты" не протестуют!
PS
Приведи пример сданного дома в "Патриотике", где есть заявленные тобой проблемы.
Слово 'активист' уже у всех вызывает рвотный рефлекс. Как только где-то начинают строить - сразу как падальщики сбегается куча 'активистов' и себе урвать кусочек пирога. В Киеве это целая индустрия.
Иди работать лодырь бородатый. Зарабатывай своим трудом а не рейдерством.
Або Сєруня (чия жіночка в москву сьогодні приїхала,навєрно ,диверсії робить) -так активіздував,що аж спеціалістом по залізницях став !
Дубінський про колєгу:
"Сегодня поменяли членов наблюдательно совета УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича на одиозного журналиста Сергея Лещенко, который к УЗ не имеет никакого отношения, и человека министра Криклия - некого Журавлева.
Видите, не зря Серёжа со своими друзьями так усердно и с таким еврооптимизмом лизали жопу Абромавичусу, который поставил Гончарука премьер-министром.
Нализал аж на набсовет УЗ с многомиллионной зарплатой."
Цьому Станіславському вірю:
Пишут гадости об активисте не киевляне, не знеающие проблемы, никогда не выступавшие против власти - только на клаве с дивана. Или сами только за деньги - титушками выступать против можете? -Противно.